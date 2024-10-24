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Alman Bild'in BRICS yalanı elinde patladı! DMM'den yanıt gecikmedi

Alman Bild gazetesi, Türkiye'nin BRICS'e katılma isteğinin Hindistan tarafından engellendiğine dair asılsız bir haber yayımladı. Haberde, Hindistan’ın Türkiye’nin Pakistan ile olan ilişkilerini bahane ederek veto kararı aldığı öne sürüldü. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, iddianın doğru olmadığını vurgulayarak, BRICS Zirvesi'nde Türkiye'nin üyelik sürecinin gündeme gelmediğini belirtti.

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Giriş Tarihi :24 Ekim 2024 , 21:32 Güncelleme Tarihi :24 Ekim 2024 , 21:32
Alman Bild’in BRICS yalanı elinde patladı! DMM’den yanıt gecikmedi

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Alman Bild gazetesi, Türkiye'yi hedef alan yeni bir propagandaya imza attı. Yaptığı yalan habere göre, BRICS'e katılma isteği bulunan Türkiye'nin, Hindistan tarafından engellendiği iddia ederek yalan haberlerini bir yenisini daha ekledi.

Bild'in haberine göre; Hindistan, Türkiye'nin Pakistan ile yakın ilişkilerini bahane göstererek veto kararı aldığını öne sürdü.

Alman Bild'den BRICS yalanıAlman Bild'den BRICS yalanı

BİLD'İN KİRLİ PROPAGANDASI ELİNDE PATLADI

Alman Bild gazetesinin, "Türkiye'nin BRICS'e üyeliği Hindistan tarafından engellendi" iddiası üzerine Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama yapıldı. Merkez, söz konusu iddianın doğru olmadığını vurguladı.

DMM'den yalanlama geldiDMM'den yalanlama geldi

Açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan, "Türkiye'nin BRICS'e üyeliği Hindistan tarafından engellendi" iddiası doğru değildir. Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen ve Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı BRICS Zirvesi kapsamında düzenlenen Genişletilmiş Liderler Oturumu'nda diğer ülkelerin üyelik süreci gündeme gelmemiştir. Zirvede BRICS topluluğunun genişlemesiyle ilgili süreç ele alınmamıştır. Dolayısıyla Hindistan'ın Türkiye'nin BRICS üyeliğine engel olduğu iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Resmi kaynaklar dışında yapılan açıklamalara itibar etmeyiniz." ifadeleri kullanıldı.

HABERİN KAYNAĞI BİLD'İ YALANLADI

Eski diplomat Sinan Ülgen, BİLD gazetesinin BRICS ile ilgili yaptığı haberi yalanlayarak, "BRICS konusunda Bild'e mülakat verdim ama çıkan haber nüanslara yer vermemiş. Hindistan gerçekten de Türkiye'ye mesafeli ama veto etmesine gerek kalmadı. Konu oylanmadı. Hindistan'ın yanısıra birçok ülke daha, hızlı bir genişlemeye karşılar. O konuda daha mutabakat yok." açıklamasında bulundu.

BRIC'TEN BRICS'E: TARİHÇESİ VE GÜNCEL EKONOMİK FAALİYETLERİ

Başlangıçta "BRIC" kısaltması, 2001 yılında İngiliz ekonomist Jim O'Neill tarafından Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin'in büyüme potansiyelini vurgulayan bir makalede literatüre kazandırıldı. Birliğin kuruluşu ise, 2009 yılında Rusya'nın girişimleriyle ABD ve Batılı ülkelerin küresel hakimiyetine karşı alternatif bir platform oluşturmak amacıyla gerçekleştirildi. Güney Afrika'nın da 2010 yılında davet edilmesiyle birlik bugünkü "BRICS" adını aldı.

BRICS ülkeleri, dünya topraklarının yaklaşık yüzde 30'una, nüfusun yarısına ve petrol üretiminin yüzde 45'ine sahip. Ayrıca, dünya mal ticaretinin yaklaşık dörtte biri BRICS ülkeleri tarafından gerçekleştiriliyor.

Rusya, son 2,5 yılda Batılı ülkelerin yaptırımları ve Avrupa pazarındaki kapanmalar nedeniyle BRICS çerçevesinde ekonomik faaliyetlerini önemli ölçüde artırdı. Geçen yıl Rusya'nın Çin ile ticaret hacmi 240 milyar dolara ulaşırken, Hindistan ile ticaret hacmi de yaklaşık iki kat artarak 65 milyar dolara yükseldi. Rusya'nın bu ülkelere yönelik ana ihracat kalemi petrol ve petrol ürünleri olurken, ithalatında yüksek teknoloji ve sanayi ürünleri önemli bir yer tutuyor.

Bugün başlayan zirvede, Rusya'nın diğer üye ülkelerle ticareti artırmaya yönelik çeşitli öneriler sunması bekleniyor. Öte yandan, uluslararası düşünce kuruluşu Global Energy Monitor'ün (GEM) raporuna göre, BRICS ülkelerindeki fosil kaynakların toplam enerji kapasitesindeki payı düşerken, yıl sonuna kadar temiz enerji kaynaklarının payının fosil kaynakları geçmesi öngörülüyor. Ancak raporda, BRICS'teki neredeyse tüm üyelerin ilave kömür, petrol veya doğal gaz santralleri inşa etmeye devam ettiği vurgulanıyor.

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