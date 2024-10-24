Terör devleti İsrail’in Bakanı Katz’dan Başkan Erdoğan’a alçak iftira

Gazze'de binlerce sivili katleden terör devleti İsrail'in alçak soykrıımcı bakanı Katz'dan Başkan Erdoğan'a alçak iftira!
Her fırsatta sosyal medyadan Türkiye'ye yönelik skandal paylaşımlar yapan Katz, bu sefer Erdoğan'a yönelik "Kürtleri katlediyor" iftirasını attı.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla PKK'ya sahip çıkan soykırımcı Katz, Başkan Erdoğan'a akl almaz iftiralar atarken BM Genel Sekreteri António Guterres hiçbir şey söylemiyor. ifadelerini kullandı.
Soykırımcı Katz'ın iftiralarla dolu paylaşımı: