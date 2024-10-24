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Terör devleti İsrail'in Bakanı Katz'dan Başkan Erdoğan'a alçak iftira

Terö devleti İsrail'in Dışişleri Bakanı Katz, bebek katili PKK'ya destek vererek Başkan Erdoğan'a "Kürtleri katlediyor" iftirasını attı. Sosyal medyada alçak paylaşıma tepkiler çığ gibi büyürken bir kullanıcı, "Kendinizle karıştırıyorsunuz. Aynaya bakıp konuşun, çocuk katilleri!" mesajını paylaştı.

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Giriş Tarihi :24 Ekim 2024 , 23:05 Güncelleme Tarihi :24 Ekim 2024 , 23:51
Terör devleti İsrail’in Bakanı Katz’dan Başkan Erdoğan’a alçak iftira

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Her fırsatta sosyal medyadan Türkiye'ye yönelik skandal paylaşımlar yapan Katz, bu sefer Erdoğan'a yönelik "Kürtleri katlediyor" iftirasını attı.

Katil İsrail'in soykırımcı Dışişleri Bakanı Katz (Fotoğraf: AA)Katil İsrail'in soykırımcı Dışişleri Bakanı Katz (Fotoğraf: AA)

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla PKK'ya sahip çıkan soykırımcı Katz, Başkan Erdoğan'a akl almaz iftiralar atarken BM Genel Sekreteri António Guterres hiçbir şey söylemiyor. ifadelerini kullandı.

Soykırımcı Katz'ın iftiralarla dolu paylaşımı:

Bu alçak paylaşım, sosyal medyada geniş çaplı tepkilere yol açtı. Kullanıcılar, soykırımcı Katz'a sert ifadelerle yanıt verirken, bir kullanıcı "Titreyin ve bekleyin" mesajını paylaştı.

Tepkilerden bazıları ise şu şekildeydi:

Türk Devletleri Teşkilatı ülkelerinin ortak bir ordu kuracaklarını düşün. Nasıl hissettiğini merak ediyorum.

Bu vatansız teröristleri de ancak senin gibi bir terörist savunur zaten. Rabb'im Ordumuza güç kuvvet versin inşallah.

BEBEK KATİLİLERİ, bu görüntü canınızı çok yakmış olsa gerek,onlar senin KÜRT dediklerin sizin aparatınız buldog köpekleridir.TÜRK askeri asla sivillere zarar vermez,onu ancak siz, hastaneleri çocukları kadınları masumları korkak askerlerinizle bombalayarak katledersiniz...

Kendinizle karıştırıyorsunuz. Aynaya bakıp konuşma. Çocuk katilleri...".

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