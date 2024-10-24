Terör devleti İsrail’in Bakanı Katz’dan Başkan Erdoğan’a alçak iftira

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla PKK'ya sahip çıkan soykırımcı Katz, Başkan Erdoğan'a akl almaz iftiralar atarken BM Genel Sekreteri António Guterres hiçbir şey söylemiyor. ifadelerini kullandı.

Bu alçak paylaşım, sosyal medyada geniş çaplı tepkilere yol açtı. Kullanıcılar, soykırımcı Katz'a sert ifadelerle yanıt verirken, bir kullanıcı "Titreyin ve bekleyin" mesajını paylaştı.

Tepkilerden bazıları ise şu şekildeydi:

Türk Devletleri Teşkilatı ülkelerinin ortak bir ordu kuracaklarını düşün. Nasıl hissettiğini merak ediyorum.

Bu vatansız teröristleri de ancak senin gibi bir terörist savunur zaten. Rabb'im Ordumuza güç kuvvet versin inşallah.