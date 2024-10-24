VPN kullanmak yasak mı? İnternet kısıtlandı mı? Hangi uygulamalara giriş yapılamıyor?

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Türkiye'de internet kısıtlandı mı?

Sosyal medya platformuna giriş yapmak isteyen kullanıcılar, şu an için uygulamayı aktif kullanamıyorlar. Yaşanan son gelişmelerin ardından RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin yayın yasağının getirildiğini duyurdu. Instagram'ın ne zaman erişime açılacağına dair ise şu an herhangi bir açıklama bulunmuyor. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin yaşanan olaylar çerçevesinde X hesabından sosyal medya kullanıcılarını uyardı.

Şahin paylaşımında "Yayın yasağı sonrasında sosyal medya kullanıcılarına da bir vatandaş ve insan olarak çağrım var. Terörün amacına hizmet edecek görüntüleri paylaşmayın, çoğaltmayın. Hassas davranan sosyal medya kullanıcılarına çok teşekkür ederim." ifadelerine yer verdi.