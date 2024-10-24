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VPN kullanmak yasak mı? İnternet kısıtlandı mı? Hangi uygulamalara giriş yapılamıyor?

23 Ekim tarihinden bu yana Instagram’a erişim sorunu yaşanıyor. TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısının ardından RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin yayın yasağının getirildiğini duyurdu. Bu duyuru sonrası, VPN ile Instagram’a erişim hakkında merak edilenler gündeme geldi. Peki; VPN kullanmak yasak mı? VPN İle Instagram'a giriş yapmanın cezası nedir? Hangi uygulamalara erişim sorunu yaşanıyor? İşte habere ilişkin detaylar...

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Giriş Tarihi :24 Ekim 2024 , 09:22 Güncelleme Tarihi :24 Ekim 2024 , 09:23
VPN kullanmak yasak mı? İnternet kısıtlandı mı? Hangi uygulamalara giriş yapılamıyor?

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Dün Ankara TUSAŞ'ta yaşanan hain terör saldırısının ardından RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin tarafından yayın yasağı getirildiği duyurulmuştu. Bu gelişmenin ardından VPN ile Instagram'a erişim süreci hakkında merak edilenler gündeme geldi. Peki; VPN kullanmak yasak mı? VPN İle Instagram'a giriş yapmanın cezası nedir? Hangi uygulamalara erişim sorunu yaşanıyor? İşte habere ilişkin detaylar...

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VPN nedir, ne işe yarar?

Öncelikle VPN nedir ondan biraz söz edelim. VPN, 'Sanal Özel Ağ' anlamına gelir ve internet üzerinde güvenli bir bağlantı oluşturmanıza yardımcı olur. VPN programları, genel ağlar kullanırken çevrimiçi gizliliğinizi korumak için internet trafiğinizi gizler. Bu teknoloji sayesinde, çevrimiçi kimliğiniz gizli kalır ve üçüncü kişilerin internet üzerindeki hareketlerinizi takip etmesi veya kişisel verilerinizi çalması önlenir.

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VPN kullanmak suç mudur, cezası var mı?

Türkiye'de VPN kullanımına yönelik doğrudan bir yasak bulunmamakla beraber, bazı önemli hususlar ve uyarıların söz konusu olduğunu belirtelim. Örneğin; yasal düzenlemelerle erişime engellenmiş sitelerden uzak durmak bu noktada önemli. Öte yandan yasadışı içeriklere erişim sağlamak yerine, güvenli ve yasal internet sitelerini tercih etmek daha güvenli olacaktır.

VPN kullanmak yasak mı? İnternet kısıtlandı mı? Hangi uygulamalara giriş yapılamıyor?

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Türkiye'de internet kısıtlandı mı?

Sosyal medya platformuna giriş yapmak isteyen kullanıcılar, şu an için uygulamayı aktif kullanamıyorlar. Yaşanan son gelişmelerin ardından RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin yayın yasağının getirildiğini duyurdu. Instagram'ın ne zaman erişime açılacağına dair ise şu an herhangi bir açıklama bulunmuyor. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin yaşanan olaylar çerçevesinde X hesabından sosyal medya kullanıcılarını uyardı.

Şahin paylaşımında "Yayın yasağı sonrasında sosyal medya kullanıcılarına da bir vatandaş ve insan olarak çağrım var. Terörün amacına hizmet edecek görüntüleri paylaşmayın, çoğaltmayın. Hassas davranan sosyal medya kullanıcılarına çok teşekkür ederim." ifadelerine yer verdi.

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Hangi uygulamalara giriş yapılamıyor?

Yaşanan son dakika gelişmelerinin ardından Türkiye'de belli uygulamalarda uygulanan erişim engelleri bulunuyor. Türkiye'de birçok kullanıcının bulunduğu bu uygulamalara ne zaman erişilebileceği de merak konusu. Peki bu uygulamalar hangiler? Şu an Instagram, Twitter ve Facebook'a erişim engeli yaşandığı kullanıcılar tarafından paylaşılıyor.

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