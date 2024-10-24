Anneannesini öldürmüştü! Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener için "psikiyatri" kararı

"NEYE ATEŞ ETTİĞİMİ BİLMİYORUM"

Şener hakkında 'Üst soya karşı kasten öldürme', 'Üst soya karşı kasten öldürmeye teşebbüs' ve '6136 sayılı yasaya muhalefet' suçlarından Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne açılan davanın ilk duruşması görüldü. Duruşmaya sanık Bedirhan Şener, ailesi ve avukatlar katıldı. Mahkeme başkanı kimlik tespitinin ardından tutuklu sanık Bedirhan Şener'e söz verdi. Şener, "Öncelikle o dönemde takip ediliyordum, bunun için de bir korku içindeydim. Öyle musibetler var, duvarların içinden geçiyor, uçuyor. Aslında onlar gider; ama o sırada öyle olmadı. Sesler duydum, ondan sonra da ateş ettim. Kafamın içinden böyle sesler geldi. Annemi, anneannemi gördüğümü hatırlamıyorum. Bir yere doğru ateş etmedim. Neye ateş ettiğimi bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

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"GERÇEKLİKLE BAĞI KOPUYORDU"

Eski Maliye Bakanı baba Abdüllatif Şener, duruşmada tanık olarak dinlendi. Oğlunun son günlerde psikolojik rahatsızlıkları olduğunu ifade eden Abdüllatif Şener, "Durumu iyi değildi. Son 2 günde telefonları açmadı. Kendine zarar vereceğini düşündük. Annesi ve anneannesi ile eve gittik, ben arabayı park etmekle meşgulken, onlara kapıyı açar açmaz apartman boşluğuna doğru ateş etmiş. Onun dışında, zaman zaman gerçeklikle bağı kopuyordu. Doktorlarına sanrılar gördüğünü söyledim. Odasına birilerinin girdiğini, zarar verdiğini söylüyordu; ama raporda belirtilmemiş. Kamera kayıtlarını saniye saniye taratıp böyle bir durumun olmadığını belirlediler ama rapora geçmemişler. Geçmişinde de sanrılar, halüsinasyonlar vardı. İş ve aile düzeniyle ilgili problemler vardı. Bu problemler zaman zaman iş yerine gitmemesine sebep oldu. Son 1 yıldır Meclis'te çalışıyordu. Ben ve eşim takip ederdik, bazen işe gitmeyi aksatırdı. Haberdar olurduk, amirlerinden ricacı olup izin kullandırıyorduk. Olay günü de işe gitmemiş. Daha önce de parti grubunda çalışıyordu. Orada da mesaiyi aksatıyordu, iş yükü yoktu. Son günlerde korkuları vardı; kendisinin öldürüleceği yönünde düşünceleri vardı. Biz tatildeydik, o sırada da iyi değildi. O korkularının etkisiyle mi bilmiyorum, benim ruhsatlı silahımı aldığını öğrendim. Olay günü hem kendisini kontrol etmek hem de silahı almak için gitmiştim" diye konuştu.