"ALÇAK SALDIRI, KARARLILIĞIMIZI PERÇİNLEDİ"

Başkan Erdoğan bugün, BRICS Zirvesi kapsamında düzenlenen "Genişletilmiş BRICS+ Oturumu"nda konuştu.

Başkan Erdoğan BRICS zirvesinde konuştu (AA)

Erdoğan, "Dün Ankara'da gerçekleştirilen hain terör eylemi nedeniyle taziyelerini ileten tüm dostlarımıza gösterdikleri dayanışma nedeniyle teşekkür ediyorum. Bu alçakça saldırı Türkiye'nin terörü bertaraf etme azmini ve kararlılığını daha da perçinlemiştir." diye konuştu.