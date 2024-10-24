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TUSAŞ saldırısı sonrası güvenlik zirvesi! Başkan Erdoğan ayağının tozuyla topladı

Terör örgütü PKK dün Ankara Kazan'da TUSAŞ'a saldırdı. Saldırıda 5 vatandaşımız şehit olurken 2 terörist etkisiz hale getirildi. Saldırı sırasında BRICS zirvesi için Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan bulunan Başkan Erdoğan kritik bir karar aldı. Erdoğan, BRICS dönüşü ayağının tozuyla İstanbul'da güvenlik zirvesini topladı. Toplantıya kimler katıldı ne konuşuldu? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :24 Ekim 2024 , 17:07 Güncelleme Tarihi :24 Ekim 2024 , 19:31
TUSAŞ saldırısı sonrası güvenlik zirvesi! Başkan Erdoğan ayağının tozuyla topladı

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Terör örgütü PKK dün (23 Ekim) Ankara'da savunmanın kalbi TUSAŞ'a alçak bir saldırı düzenledi.

5 şehit verdiğimiz saldırıda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

İstanbul'da güvenlik zirvesi!

İSTANBUL'DA GÜVENLİK ZİRVESİ TOPLANDI
Saldırı sırasında BRICS zirvesi için Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da bulunan Başkan Erdoğan kritik bir karar aldı.

Başkan Erdoğan güvenlik zirvesini topladı (Fotoğraf AA)Başkan Erdoğan güvenlik zirvesini topladı (Fotoğraf AA)

AYAĞININ TOZUYLA GÜVENLİK ZİRVESİNİ TOPLADI
Erdoğan İstanbul'a dönüşünde güvenlik toplantısı düzenledi.

TOPLANTIYA KİMLER KATILDI?
Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'ndeki toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik katıldı.

Başkan Erdoğan güvenlik zirvesini topladı (Fotoğraf AA)Başkan Erdoğan güvenlik zirvesini topladı (Fotoğraf AA)

HANGİ KONULAR ELE ALINDI?
Toplantıda, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısı ve terörle mücadele konularının ele alındığı bildirildi.

"ALÇAK SALDIRI, KARARLILIĞIMIZI PERÇİNLEDİ"
Başkan Erdoğan bugün, BRICS Zirvesi kapsamında düzenlenen "Genişletilmiş BRICS+ Oturumu"nda konuştu.

Başkan Erdoğan BRICS zirvesinde konuştu (AA)Başkan Erdoğan BRICS zirvesinde konuştu (AA)

Erdoğan, "Dün Ankara'da gerçekleştirilen hain terör eylemi nedeniyle taziyelerini ileten tüm dostlarımıza gösterdikleri dayanışma nedeniyle teşekkür ediyorum. Bu alçakça saldırı Türkiye'nin terörü bertaraf etme azmini ve kararlılığını daha da perçinlemiştir." diye konuştu.

Başkan Erdoğandan BRICS Zirvesinde önemli açıklamalarBaşkan Erdoğandan BRICS Zirvesinde önemli açıklamalar

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