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Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener hakkında yeni gelişme: Aklı yerinde mi değil mi? O süre uzatıldı!

Ankara'da anneannesi Leyla Çetiner'i öldüren eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener'in Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'ndeki gözlem süresi uzatıldı. Bedirhan Şener'in ev aramasında çok sayıda psikiyatri ilacı bulunduğu, rahatsızlığının tedavi edilebilir düzeyde olması halinde hakkındaki hükmün tutuklamaya çevrilerek, cezaevine gönderileceği belirtildi.

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Giriş Tarihi 23 Ağustos 2024, 16:22 Güncelleme 23 Ağustos 2024, 17:08
Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener hakkında yeni gelişme: Aklı yerinde mi değil mi? O süre uzatıldı!

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Ankara'da rehin aldığı anneannesini silahla öldüren eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener'in gözlem süresiuzatıldı.

Çankaya ilçesindeki Güvenevler Mahallesi'nde oturan ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Bedirhan Şener, 31 Temmuz'da babası Abdüllatif ve annesi Berrin Şener ile kendisini ziyarete gelen anneannesi Leyla Çetiner'i tabancayla vurdu.

Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener anneannesini öldürdüAbdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener anneannesini öldürdü

LEYLA ÇETİNER HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerine gelen polis ekipleri, Bedirhan Şener'i gözaltına aldı. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Leyla Çetiner, kurtarılamadı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şener hakkında adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı uygulandı.

Bedirhan ŞenerBedirhan Şener

AKIL HASTANESİNDE GÖZLEM ALTINA ALINDI
Akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen ve nezarethanede adli tıp doktoru muayenesinden geçen Bedirhan Şener'in, 1 Ağustos'ta Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'ne sevk edilerek 3 hafta süreyle gözetim altına alınmasına karar verildi.

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Ayrıca Bedirhan Şener'in ev aramasında çok sayıda psikiyatri ilacı bulunduğu, rahatsızlığının tedavi edilebilir düzeyde olması halinde hakkındaki hükmün tutuklamaya çevrilerek, cezaevine gönderileceği belirtildi.

HASTANE TALEP ETTİ
Gözlem süresi bugün sona eren Bedirhan Şener hakkında hastane, kesin kanaat raporu düzenlenebilmesi için takip ve tedavisinin devam etmesi gerektiğini açıkladı.

Abdüllatif ŞenerAbdüllatif Şener

BEDİRHAN ŞENER'İN AKIL HASTANESİNDEKİ GÖZLEM SÜRESİ UZATILDI
Hastane, Şener'in 3 hafta daha gözlem süresinin uzatılmasını talep etti.

Talebi değerlendiren Ankara 2'nci Sulh Ceza Hakimliği, Şener'in akıl hastası olup olmadığı, akıl hastasıysa ne zamandan beri hasta olduğu ve bu kişinin davranışları üzerinde etkisini saptama konusunda kesin raporun düzenlenebilmesi için Şener'in gözlem süresinin 3 hafta süreyle uzatılmasına karar verdi.

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Eski bakan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener akıl hastanesine sevk edildi!
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