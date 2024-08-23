Ayrıca Bedirhan Şener 'in ev aramasında çok sayıda psikiyatri ilacı bulunduğu, rahatsızlığının tedavi edilebilir düzeyde olması halinde hakkındaki hükmün tutuklamaya çevrilerek, cezaevine gönderileceği belirtildi.

HASTANE TALEP ETTİ

Gözlem süresi bugün sona eren Bedirhan Şener hakkında hastane, kesin kanaat raporu düzenlenebilmesi için takip ve tedavisinin devam etmesi gerektiğini açıkladı.

Abdüllatif Şener

BEDİRHAN ŞENER'İN AKIL HASTANESİNDEKİ GÖZLEM SÜRESİ UZATILDI

Hastane, Şener'in 3 hafta daha gözlem süresinin uzatılmasını talep etti.

Talebi değerlendiren Ankara 2'nci Sulh Ceza Hakimliği, Şener'in akıl hastası olup olmadığı, akıl hastasıysa ne zamandan beri hasta olduğu ve bu kişinin davranışları üzerinde etkisini saptama konusunda kesin raporun düzenlenebilmesi için Şener'in gözlem süresinin 3 hafta süreyle uzatılmasına karar verdi.