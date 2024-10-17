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Savcıyı makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin'in ifadesi ortaya çıktı: Savcı beyi uyarmak istedim

İstanbul'da Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Yeni Doğan Bebek" çetesine yönelik soruşturma kapsamında, savcı Y.E.'nin makamında tehdit edilmesi olayıyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Savcı Y.E'yi makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin'in ifadesi ortaya çıktı. Savcıyı tehdit etmdeğini savunan Mustafa Kemal Zengin, "Cumhuriyet savcısıyla yaptığım görüşmedeki üslubum yanlıştır. Savcı beyi uyarmak istedim. Maksadımı aşan ifadeler kullanmışım." dedi.

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Giriş Tarihi :17 Ekim 2024 , 12:55 Güncelleme Tarihi :17 Ekim 2024 , 13:22
Savcıyı makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin’in ifadesi ortaya çıktı: Savcı beyi uyarmak istedim

İstanbul'da Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Savcısı Y.E'nin makamında ölümle tehdit edildiği iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan Mustafa Kemal Zengin'in ifadesi ortaya çıktı.

Savcıyı makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin’in ifadesi ortaya çıktı: Savcı beyi uyarmak istedim

Özel hastanelere nakledilen 10 bebeğin ölümüne sebep olunması ve haksız kazanç sağlanmasına yönelik soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı Y.E'nin makam odasında tehdit edildiği iddiasıyla ilgili Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

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Savcıyı makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin’in ifadesi ortaya çıktı: Savcı beyi uyarmak istedim

MUSTAFA KEMAL ZENGİN'İN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Soruşturmada gözaltına alınan ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "örgüt kapsamında kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan hakimlikçe tutuklanan Zengin'in ifadesine ulaşıldı.

Zengin, tarihini hatırlamadığı bir gün arabasını yıkatmak için bir otoparka gittiğini, buranın sahibi Y.Ç'nin kendisine baldızı T.T'nin hemşire olduğunu, bir hastane soruşturması kapsamında tutuklandığını anlattığını belirtti.

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