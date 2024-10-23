Antalya’da alarm! Surların üzerine çıktı ortalık karıştı

Polis çevrede güvenlik önlemleri alırken kısa sürede olay yerine itfaiye ve ambulans ekipleri geldi. İtfaiyenin yardımını istemeyen vatandaş, polis ekiplerinin de desteğiyle kendi imkanıyla surun üzerinden indi.

Antalya'da surlara çıkan bir şahıs ortalığı karıştırdı (DHA)

ÇOCUKLARA SİLAH VERİLDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

Ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan R.Ş., aracın içinde Kuzeyyaka Mahallesi'nde yaşadığını ve çocuğuna silah verildiğini öne sürdü.

Antalya'da surlara çıkan bir şahıs ortalığı karıştırdı (DHA)



O anlar ise çevredeki esnaf ve yabancı turistlerce cep telefonlarıyla kaydedildi. Olay yerinde bulunan Hüseyin Aydın, "Biz buraya geldiğimizde yukarı çıkmıştı, bağırıyordu. Çocuklarıyla ilgili bir konudan bahsediyordu. Bir saat kadar yukarıda kaldı, sonra itfaiye ve ambulans ekipleri geldi. Kendiliğinden indi" diye konuştu.

Antalya'da surlara çıkan bir şahıs ortalığı karıştırdı (DHA)