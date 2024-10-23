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Instagram 24 saatlik hata tespit raporu: INSTAGRAM DONDU MU, ÇÖKTÜ MÜ?

Son günlerde Instagram kullanıcıları platformda yaşanan aksaklıkların nedenini araştırıyor. Peki Instagram dondu mu, çöktü mü? İşte habere ilişkin detaylar ve 24 saatlik hata tespit raporu...

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Giriş Tarihi :29 Ekim 2024 , 11:06 Güncelleme Tarihi :29 Ekim 2024 , 11:08
Instagram 24 saatlik hata tespit raporu: INSTAGRAM DONDU MU, ÇÖKTÜ MÜ?

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Geçtiğimiz akşam yaşanan sorunların ardından sosyal medya uygulamasının çöküp çökmediği merak ediliyor. Peki, Instagram dondu mu, çöktü mü, ne sorun var? İşte Instagram güncel hata raporuna ilişkin detaylar...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Instagram'a yönelik herhangi bir erişim engeli veya kapama kararı alınmadığını belirtmekte fayda var. İnstagram tarafından henüz resmi açıklama paylaşılmadı. Instagram'a giriş yapamama nedeni bireysel internet ağı gibi sorunlardan kaynaklı olmakla beraber teknik genel bir sorunun da olabileceği düşünülüyor.

🔴Güncel hata tespit raporunu görüntülemek için🔴

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