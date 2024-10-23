BTK bant daraltma nasıl yapılır? İnternet neden yavaş? 24 Ekim 2024 Youtube, Twitter ne zaman düzelecek?

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ tesisine yönelik bugün gerçekleşen terör saldırısının ardından sosyal medya platformlarında erişim sorunları yaşanmaya başladı. Saldırı sonrası Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından yayın yasağı getirilirken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın bant daraltma kararı aldığı bildiriliyor.
Fotoğraflar: AA
ENGEL KALDIRILDI MI?
Sosyal medyada dolaşan iddialara göre, bazı platformlara getirilen erişim engelinin kalktığı ve bu platformların yeniden erişime açılmaya başlandığı ileri sürülüyor. Henüz yetkililerden bu konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmezken, kullanıcılar bazı sosyal medya platformlarına kısmi erişim sağlandığını bildiriyor. Gelişmeleri yakından takip eden vatandaşlar, erişim engelinin tamamen kalkıp kalkmadığı konusunda net bilgi bekliyor.
Kullanıcılar VPN'e Yöneldi
Kısıtlamaların ardından sosyal medya platformlarına erişmek isteyen kullanıcıların VPN gibi alternatif yöntemlere başvurduğu gözlendi. Ancak resmi makamlar tarafından alınan kararların gerekçelerine dair henüz bir bilgi paylaşılmadı.
RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile BTK'dan erişim sorunu ve bant daraltma uygulamasına dair bir açıklama yapılması bekleniyor. Yetkililerin önümüzdeki saatlerde olayın seyrine ilişkin daha ayrıntılı bilgi vermesi bekleniyor.
Bant genişliği, bir web sitesinin aynı anda ne kadar kullanıcıya hizmet verebileceğini belirleyen kapasiteyi ifade eder. Yüksek bant genişliğine sahip web sitelerine erişim daha hızlı ve sorunsuz olurken, düşük bant genişliği olan sitelere giriş yapmak zorlaşabilir. Ancak bazen bant genişliği yeterli olmasına rağmen, bilinçli olarak bant daraltma (bandwidth throttling) uygulanabilir.