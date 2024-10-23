BTK bant daraltma nasıl yapılır? İnternet neden yavaş? 24 Ekim 2024 Youtube, Twitter ne zaman düzelecek?

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ tesisine yönelik bugün gerçekleşen terör saldırısının ardından sosyal medya platformlarında erişim sorunları yaşanmaya başladı. Saldırı sonrası Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından yayın yasağı getirilirken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın bant daraltma kararı aldığı bildiriliyor.

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ENGEL KALDIRILDI MI?

Sosyal medyada dolaşan iddialara göre, bazı platformlara getirilen erişim engelinin kalktığı ve bu platformların yeniden erişime açılmaya başlandığı ileri sürülüyor. Henüz yetkililerden bu konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmezken, kullanıcılar bazı sosyal medya platformlarına kısmi erişim sağlandığını bildiriyor. Gelişmeleri yakından takip eden vatandaşlar, erişim engelinin tamamen kalkıp kalkmadığı konusunda net bilgi bekliyor.

Kullanıcılar VPN'e Yöneldi

Kısıtlamaların ardından sosyal medya platformlarına erişmek isteyen kullanıcıların VPN gibi alternatif yöntemlere başvurduğu gözlendi. Ancak resmi makamlar tarafından alınan kararların gerekçelerine dair henüz bir bilgi paylaşılmadı.