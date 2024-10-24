iPhone, Android VPN kurulumu aşamaları... iPhone, Android ücretsiz VPN nasıl indirilir?

VPN Kullanmanın Avantajları

VPN'ler, özellikle halka açık Wi-Fi ağlarında veri güvenliği sağlar, IP adresinizi gizler ve internet sansürünü aşmanıza yardımcı olur. Ancak ücretsiz VPN hizmetlerinin hız kısıtlamaları veya reklam gösterimleri olabileceğini unutmamak gerekir. Ücretli versiyonlar ise genellikle daha iyi performans ve destek sunar.

VPN NEDİR?

VPN (Virtual Private Network - Sanal Özel Ağ), internet bağlantınızı şifreleyerek gizliliğinizi koruyan ve güvenli bir tünel oluşturan bir teknolojidir. Bu tünel, cihazınız ve internet arasında kurulur ve veri trafiğinizi şifreleyerek üçüncü tarafların (örneğin, internet servis sağlayıcılar, bilgisayar korsanları veya reklam ağları) sizin çevrimiçi aktivitelerinizi görmesini engeller.