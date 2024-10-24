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iPhone, Android VPN kurulumu aşamaları... iPhone, Android ücretsiz VPN nasıl indirilir?

Sosyal medya platformlarına 17:50 itibarıyla erişim sağlanamazken, birçok kullanıcı çözüm bulmak için VPN uygulamalarını indirmeye yöneldi. Henüz resmi makamlardan bant daraltma kararı alınmadığı açıklansa da erişim sorunları devam ediyor.

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Giriş Tarihi :24 Ekim 2024 , 08:08 Güncelleme Tarihi :24 Ekim 2024 , 08:08
iPhone, Android VPN kurulumu aşamaları... iPhone, Android ücretsiz VPN nasıl indirilir?

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Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ tesisine gerçekleştirilen terör saldırısının ardından internet kullanımında ciddi yavaşlama görüldü. Birçok sosyal medya platformuna erişimde zorluklar yaşanırken, vatandaşlar VPN kullanımını araştırmaya başladı.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

iPhone'da VPN Kurulumu

  1. Uygulama İndirme: App Store'dan ProtonVPN, Windscribe veya TurboVPN gibi ücretsiz VPN uygulamalarından birini indirip yükleyin.
  2. VPN'i Etkinleştirme: Yükledikten sonra, uygulamayı açarak bir hesap oluşturun ve gerekli izinleri verin.
  3. Manuel Ayarlar: Alternatif olarak, manuel kurulum yapmak isterseniz:
    • Ayarlar > Genel > VPN > VPN Yapılandırması Ekle yolunu izleyin.
    • VPN türünü (IKEv2, IPSec vb.) seçin ve sunucu bilgilerini girin.
    • Kullanıcı adı ve şifreyi doldurarak VPN'i etkinleştirin.

Android'de VPN Kurulumu

  1. Uygulama İndirme: Google Play Store'dan ProtonVPN, Hotspot Shield veya hide.me gibi ücretsiz uygulamaları indirip yükleyin.
  2. VPN'i Etkinleştirme: Uygulamayı açıp bir sunucu seçerek bağlantıyı başlatabilirsiniz.
  3. Manuel Kurulum: Manuel kurulum yapmayı tercih ederseniz:
    • Ayarlar > Ağ ve İnternet > Gelişmiş > VPN yolunu izleyin.
    • "VPN Ekle" seçeneğine tıklayarak sunucu adresi, kullanıcı adı ve şifre gibi bilgileri doldurun.
iPhone, Android VPN kurulumu aşamaları... iPhone, Android ücretsiz VPN nasıl indirilir?

VPN Kullanmanın Avantajları

VPN'ler, özellikle halka açık Wi-Fi ağlarında veri güvenliği sağlar, IP adresinizi gizler ve internet sansürünü aşmanıza yardımcı olur. Ancak ücretsiz VPN hizmetlerinin hız kısıtlamaları veya reklam gösterimleri olabileceğini unutmamak gerekir. Ücretli versiyonlar ise genellikle daha iyi performans ve destek sunar.

VPN NEDİR?

VPN (Virtual Private Network - Sanal Özel Ağ), internet bağlantınızı şifreleyerek gizliliğinizi koruyan ve güvenli bir tünel oluşturan bir teknolojidir. Bu tünel, cihazınız ve internet arasında kurulur ve veri trafiğinizi şifreleyerek üçüncü tarafların (örneğin, internet servis sağlayıcılar, bilgisayar korsanları veya reklam ağları) sizin çevrimiçi aktivitelerinizi görmesini engeller.

VPN NASIL ÇALIŞIR?

Bağlantı Kurulumu: VPN, cihazınızdan (örneğin bir telefon veya bilgisayardan) internete bağlanırken önce bir VPN sunucusuna bağlanır. VPN sunucusu, internete sizin adınıza erişim sağlar ve sanki o sunucudaymışsınız gibi gözükürsünüz.

IP Gizleme: VPN sunucusuna bağlandığınızda, cihazınıza ait IP adresi maskelenir ve bağlantı, seçtiğiniz sunucunun IP adresiyle değiştirilir. Bu, çevrimiçi kimliğinizin ve konum bilgilerinizin gizlenmesini sağlar.

Veri Şifreleme: VPN, internet trafiğinizi şifreleyerek üçüncü tarafların veri akışını okumasını imkânsız hale getirir. Örneğin, halka açık bir Wi-Fi ağına bağlandığınızda VPN kullanmazsanız, şifresiz verileriniz kötü niyetli kişiler tarafından görülebilir.

Sansür ve Engelleri Aşma: VPN, coğrafi kısıtlamalı veya engellenmiş içeriklere erişimi sağlar. Farklı ülkelerdeki sunuculara bağlanarak, bulunduğunuz bölgede erişilemeyen içeriklere erişim sağlamak mümkündür

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