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TBMM'de 2025 bütçesi maratonu başladı! AK Parti'den net mesaj... "Her türlü görüşü ele alacağız"

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 2025 bütçe maratonu başladı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, "İnanıyorum ki yaklaşık bir ay sürecek bu uzun bütçe maratonunda sizlerle birlikte bütçeyi müzakere edecek, bütçe üzerine her türlü görüşü ele alacak ve idareyi mali yönden halk adına denetleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :22 Ekim 2024 , 17:17 Güncelleme Tarihi :22 Ekim 2024 , 17:19
TBMM’de 2025 bütçesi maratonu başladı! AK Parti’den net mesaj... Her türlü görüşü ele alacağız

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Türkiye Büyük Millet Meclisi şu sıralar '2025 yılı bütçesi' mesaisinde.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'ne ilişkin görüşmeler başladı.

Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 2025 bütçesi mesaisi (AA)TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 2025 bütçesi mesaisi (AA)

"İDAREYİ MALİ YÖNDEN HALK ADINA DENETLEYECEĞİZ"

Muş, konuşmasında, bütçe hakkının, insanlığın çok uzun demokratik mücadelesi neticesinde elde ettiği önemli bir kazanım olduğunu söyledi.

Bütçe hakkının, devletin gelir ve giderlerinin belirlenmesinde halkın söz sahibi olması anlamına geldiğini, millet adına bu yetkinin Meclis tarafından kullanıldığını vurgulayan Muş, "Millet, üzerimize önemli bir vicdani sorumluluğu yüklemiştir. Genciyle yaşlısıyla, işçisi, işvereni, esnafı memuruyla tüm bir milletin hakkı, hukuku çerçevesinde bir anlamda kutsal bir görevdir bu. İnanıyorum ki yaklaşık bir ay sürecek bu uzun bütçe maratonunda da sizlerle birlikte bütçeyi müzakere edecek, bütçe üzerine her türlü görüşü ele alacak ve idareyi mali yönden halk adına denetleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Demokrasilerde güçler ayrılığı prensibi kadar erkler arasındaki denge ve denetlemenin de önemli olduğunu dile getiren Muş, Komisyon Başkanı olarak milletvekillerinin demokratik denetleme hakkını kullanmasını kolaylaştıracak her türlü çabayı sağlamaya çalışacağını belirtti.

Muş, konuşmasının ardından usul tartışması açılmasını talep eden milletvekillerine söz verdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 2025 bütçesi mesaisi (AA)TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 2025 bütçesi mesaisi (AA)

SUNUM YAPTI

Görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'ne ilişkin sunumuna başladı.

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