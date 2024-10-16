Türkiye'nin 2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi maratonu başlıyor. Hükümet, 2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi'ni yarın TBMM'ye sunacak. 2025 yılı bütçesinin sunumunu da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz 22 Ekim'de TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapacak.



OVP hedefleri doğrultusunda hazırlanan bütçenin 14.7 trilyon TL olması bekleniyor. Bütçenin geneli üzerindeki görüşmeler ise 30 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek. Bütçe, kasım ayında komisyon, aralık ayında da Meclis Genel Kurulu'nda görüşülerek yasalaşacak.

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