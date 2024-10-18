Türkiye’nin 2025 bütçesi 14.7 trilyon lira!

Türkiye, enflasyonu tek haneye düşürme hedefi doğrultusunda 'insan odaklı, sosyal adaleti gözeten 14.7 trilyon liralık bir bütçe ile 2025'e giriyor. Refah ve hizmeti esas alan, reel sektörden çiftçiye, emekliden öğrenciye tüm kesimleri kucaklayan 2025 bütçesinin aslan payını yüzde 14.8 oran ve 1 trilyon 452 milyar TL'lik ödenekle eğitim aldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2025 bütçesinin kazanımları sürdürülebilir hale getirecek, ekonomik kalkınma ve sosyal refahı önceleyen bir perspektifle hazırlandığını kaydetti. Bütçenin yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı destekleyen, sosyal refahı artırıcı bir yaklaşıma sahip olduğunu vurgulayan Yılmaz, bütçe giderlerinin 14 trilyon 731 milyar, bütçe gelirlerinin ise 12.8 trilyon lira olacağını öngördüklerini söyledi. Yılmaz, bütçeye ilişkin şu bilgileri verdi:

DEPREM BÜTÇESİ 584 MİLYAR: Deprem harcamaları için 584 milyar TL ödenek ayrıldı.

PERSONELE 3.9 TRİLYON: Personel giderleri 3 trilyon 911 milyar, mal ve hizmet alım giderleri 1 trilyon 24 milyar, cari transferler 5 trilyon 813 milyar, sermaye giderleri 1 trilyon 102 milyar, sermaye transferleri 338 milyar, borç verme giderleri 306 milyar, yedek ödenekler 287 milyar, faiz giderleri 1 trilyon 950 milyar liradır.

651 MİLYARLIK SOSYAL YARDIM: Sosyal yardım ve destekler için 651 milyar lira ayırdık. Ödeme gücü olmayanların sağlık primi giderlerini karşılamak amacıyla 131 milyar, 65 yaş üstü yaşlılar, bakıma ihtiyacı olan engelliler ve yakınlarına bağlanan aylıklar kapsamında 88 milyar, engellilerin evde bakımına destek için 70 milyar, engellilerin eğitim desteği için 47 milyar, sosyal konut finansmanının desteklenmesi amacıyla 23 milyar, çocuklara sosyal ve ekonomik destek ödemeleri için 17 milyar, gelir düzeyi düşük vatandaşlara elektrik desteği kapsamında 10 milyar, engelli eğitim taşıma giderleri için 8 milyar, koruyucu aile uygulaması kapsamında 2 milyar lira kaynak ayırdık.

472 MİLYAR ENERJİ DESTEĞİ: Vatandaşlarımızın daha ucuz elektrik ve doğalgaz kullanabilmeleri için 472 milyar lira kaynak öngörüyoruz.

ASGARİ ÜCRETE 810 MİLYAR VERGİ İSTİSNASI: Asgari ücreti vergi dışı tuttuk. 810 milyar lira vergi istisnası öngörüyoruz.

SAVUNMAYA 1.6 TRİLYON: Tarıma 706 milyar, reel sektöre 561 milyar, savunma ve güvenliğe 1.6 trilyon lira ödenek ayrıldı.