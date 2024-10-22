FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü Kadıköy'de lokma dağıtılarak kutlandı: "Bedduanızı eksik etmeyin"

Haberi çocuklarına doğrulattığını ve sosyal medyadan "Cehenneme direk olsun" mesajı yayınlattığını anlatan Ergüven, "O şeytanın Türkiye'ye getirilmesini ve hesap vermesini çok istedim ama olmadı. Onun hesabı Mahkeme-i Kübra'ya kaldı. O şeytanla orada hesaplaşacağım inşallah." dedi.

Kahramanmaraş'ta Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olan özel harekat polisi Niyazi Ergüven'in ailesi FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünün sevincini yaşıyor. FETÖ'cü hainlerin Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına gerçekleştirdiği hava saldırısında şehit olan Ergüven'in annesi Saadet Ergüven, AA muhabirine açıklamalarda bulundu. (AA) ŞEHİT AİLELERİ BÜYÜK SEVİNÇ YAŞIYOR Kahramanmaraş 'ta Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olan özel harekat polisi Niyazi Ergüven'in ailesi ile gazi Tunay Duran, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünün sevincini yaşıyor.

Kahramanmaraş'ta Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olan özel harekat polisi Niyazi Ergüven'in ailesi FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünün sevincini yaşıyor. FETÖ'cü hainlerin Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına gerçekleştirdiği hava saldırısında şehit olan Ergüven'in annesi Saadet Ergüven ve ağabeyi Zekeriya Ergüven, AA muhabirine açıklamalarda bulundu. (AA)

BU BAYRAK İNMEYECEK EZAN DA DİNMEYECEK

Ergüven, "Bu bayrak inmeyecek ezan da dinmeyecek. Ben canımı Türkiye için veririm, bunun için geriye kalan çocuklarım da hazır ben de hazırım. Türkiye'yi kimseye bırakmayacağız. Şehit oğlum için dimdik ayakta durmaya devam edeceğim." diye konuştu.

"AHİRETTE HESAPLAŞACAĞIM"

FETÖ elebaşı Gülen'in ölüm haberlerini televizyondan izlediğinde yaşadığı mutluluğu tarif bile edemediğini dile getiren Ergüven, "Türkiye'ye getirilip hesap vermesini çok isterdim fakat olmadı, onun hesabını Cenabıallah soracak. Ben de ahirette hesaplaşacağım." ifadelerini kullandı.

Anne Ergüven, şehit oğlunun bir an olsun aklından çıkmadığını sözlerine ekledi.

Şehit Ergüven'in ağabeyi Zekeriya Ergüven de aile olarak en mutlu günlerden birini yaşadıklarını anlattı.

FETÖ elebaşının ölümüne sevindiklerini belirten Ergüven, şunları kaydetti:

"FETÖ elebaşı, vatansız bir şekilde öldü, gitti. İnşallah mezarını kimse bulamaz. İnşallah onun arkasında giden küçük şeytanların sonu da öyle olur. Vatanı olmadı, mezarı da olmasın. Onun mezarını gören vatansever insanlarımız mutlaka tükürür."

Ergüven, terör örgütü elebaşıyla ahirette hesaplaşacaklarını söyledi.