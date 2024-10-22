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FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü Kadıköy'de lokma dağıtılarak kutlandı: "Bedduanızı eksik etmeyin"

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in gebermesi tüm Türkiye'de sevinçle karşılandı. Kadıköy Meydanı'na gelen kişi, 800 kişilik lokma dağıttı. Lokmayı pişirenler "bedduanızı eksik etmeyin'" diye seslendi. Öte yandan FETÖ'cü hainlerin Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına gerçekleştirdiği hava saldırısında şehit olan Ergüven'in annesi Saadet Ergüven, haberi aldığında secdeye kapanıp şükrettiğini söyledi. Ergüven, "Onun hesabı Mahkeme-i Kübra'ya kaldı. O şeytanla orada hesaplaşacağım inşallah." dedi.

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Giriş Tarihi :22 Ekim 2024 , 17:30 Güncelleme Tarihi :22 Ekim 2024 , 17:58
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in ölümü Kadıköy’de lokma dağıtılarak kutlandı: Bedduanızı eksik etmeyin

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünü tüm Türkiye'de sevinçle karşılandı.

Kadıköy'de FETÖ'nün ölümü lokma dağıtılarak kutlandı

BEDDUAYI EKSİK ETMEYİN
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü nedeniyle Kadıköy Meydanı'na gelen kişi, 800 kişilik lokma dağıttı. Lokmayı pişirenler "bedduanızı eksik etmeyin'" diye seslendi.

Kadıköy'de FETÖ elebaşının ölümünü lokma dağıtarak kutladı. (DHA)Kadıköy'de FETÖ elebaşının ölümünü lokma dağıtarak kutladı. (DHA)



VATANDAŞLAR BEDDUA ETTİ
Sıraya girerek lokma alanlardan bazıları FETÖ elebaşına beddua etti.

Kadıköy'de FETÖ elebaşının ölümünü lokma dağıtarak kutladı. (DHA)Kadıköy'de FETÖ elebaşının ölümünü lokma dağıtarak kutladı. (DHA)

Lokma dağıtımı yoğun ilgi nedeniyle kısa sürede bitti.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in ölümü Kadıköy’de lokma dağıtılarak kutlandı: Bedduanızı eksik etmeyin

Kahramanmaraş'ta Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olan özel harekat polisi Niyazi Ergüven'in ailesi FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünün sevincini yaşıyor. FETÖ'cü hainlerin Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına gerçekleştirdiği hava saldırısında şehit olan Ergüven'in annesi Saadet Ergüven, AA muhabirine açıklamalarda bulundu. (AA)Kahramanmaraş'ta Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olan özel harekat polisi Niyazi Ergüven'in ailesi FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünün sevincini yaşıyor. FETÖ'cü hainlerin Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına gerçekleştirdiği hava saldırısında şehit olan Ergüven'in annesi Saadet Ergüven, AA muhabirine açıklamalarda bulundu. (AA)

ŞEHİT AİLELERİ BÜYÜK SEVİNÇ YAŞIYOR
Kahramanmaraş'ta Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olan özel harekat polisi Niyazi Ergüven'in ailesi ile gazi Tunay Duran, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünün sevincini yaşıyor.

FETÖ'cü hainlerin Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına gerçekleştirdiği hava saldırısında şehit olan Ergüven'in annesi Saadet Ergüven, AA muhabirine, Gülen'in ölüm haberini aldığında secdeye kapanıp şükrettiğini söyledi.

Haberi çocuklarına doğrulattığını ve sosyal medyadan "Cehenneme direk olsun" mesajı yayınlattığını anlatan Ergüven, "O şeytanın Türkiye'ye getirilmesini ve hesap vermesini çok istedim ama olmadı. Onun hesabı Mahkeme-i Kübra'ya kaldı. O şeytanla orada hesaplaşacağım inşallah." dedi.

Kahramanmaraş'ta Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olan özel harekat polisi Niyazi Ergüven'in ailesi FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünün sevincini yaşıyor. FETÖ'cü hainlerin Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına gerçekleştirdiği hava saldırısında şehit olan Ergüven'in annesi Saadet Ergüven ve ağabeyi Zekeriya Ergüven, AA muhabirine açıklamalarda bulundu. (AA)Kahramanmaraş'ta Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olan özel harekat polisi Niyazi Ergüven'in ailesi FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünün sevincini yaşıyor. FETÖ'cü hainlerin Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına gerçekleştirdiği hava saldırısında şehit olan Ergüven'in annesi Saadet Ergüven ve ağabeyi Zekeriya Ergüven, AA muhabirine açıklamalarda bulundu. (AA)

BU BAYRAK İNMEYECEK EZAN DA DİNMEYECEK
Ergüven, "Bu bayrak inmeyecek ezan da dinmeyecek. Ben canımı Türkiye için veririm, bunun için geriye kalan çocuklarım da hazır ben de hazırım. Türkiye'yi kimseye bırakmayacağız. Şehit oğlum için dimdik ayakta durmaya devam edeceğim." diye konuştu.

"AHİRETTE HESAPLAŞACAĞIM"
FETÖ elebaşı Gülen'in ölüm haberlerini televizyondan izlediğinde yaşadığı mutluluğu tarif bile edemediğini dile getiren Ergüven, "Türkiye'ye getirilip hesap vermesini çok isterdim fakat olmadı, onun hesabını Cenabıallah soracak. Ben de ahirette hesaplaşacağım." ifadelerini kullandı.

Anne Ergüven, şehit oğlunun bir an olsun aklından çıkmadığını sözlerine ekledi.

Şehit Ergüven'in ağabeyi Zekeriya Ergüven de aile olarak en mutlu günlerden birini yaşadıklarını anlattı.

FETÖ elebaşının ölümüne sevindiklerini belirten Ergüven, şunları kaydetti:

"FETÖ elebaşı, vatansız bir şekilde öldü, gitti. İnşallah mezarını kimse bulamaz. İnşallah onun arkasında giden küçük şeytanların sonu da öyle olur. Vatanı olmadı, mezarı da olmasın. Onun mezarını gören vatansever insanlarımız mutlaka tükürür."

Ergüven, terör örgütü elebaşıyla ahirette hesaplaşacaklarını söyledi.

Kahramanmaraş'ta Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olan özel harekat polisi Niyazi Ergüven'in ailesi FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünün sevincini yaşıyor. (AA)Kahramanmaraş'ta Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olan özel harekat polisi Niyazi Ergüven'in ailesi FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünün sevincini yaşıyor. (AA)

GAZİ TUNAY DURAN: "ATEŞİ BOL OLSUN"
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Ankara'da sağ bacağından yaralanan, evli ve 3 çocuk babası 42 yaşındaki gazi Tunay Duran ise o geceyi unutamadığını ifade etti.

FETÖ elebaşı Gülen'in ölümü sonrası sevinç içinde olduklarını belirten Duran, "15 Temmuz'un üzerinden 8 yıl geçti. Yakın zamanda Fetullah Gülen'in öldüğünü öğrendik. Bu, bizim için sevinçli bir haber. Vatansızın toprağı da olmaz. Ateşi bol olsun." diye konuştu.

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