Dilan Polat ve Sıla Doğu’nun hesap muamması: Önce kapattı sonra açtı... Savcılıkta ne dediler

Dilan Polat ve Sıla Doğu, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Dilan Polat'ın eşi Engin Polat da avukatlarıyla adliyeye geldi. Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu İstanbul Adalet Sarayı'nda ifade verdi (DHA) Savcılıkça ifadesi alınan iki kardeş, imza atma şeklinde adli kontrol uygulanması istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. SERBEST KALDILAR

Hakim, Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu hakkında salı, perşembe ve pazar olmak üzere haftada 3 gün kolluk biriminde imza atma yükümlülüğü şeklinde adli kontrol kararı verdi.

SAVCILIKTA YALVARDILAR

Gelişmeler, kardeşlerin savcılık ifadeleri sırasında yaşanan ilginç bir detayı da ortaya çıkardı. İddiaya göre, Dilan Polat ve Sıla Doğu, ifade sırasında savcıya "Bir daha asla olmaz" şeklinde pişmanlıklarını dile getirdi. Dikan Polat ve Sıla Doğu (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

SOSYAL MEDYADA GİZLENDİLER

Yaşananlar sonrası iki kardeşin sosyal medya hesaplarında dikkat çeken bir hareket yaşandı. Dilan Polat ve Sıla Doğu Instagram hesaplarını gizledi.