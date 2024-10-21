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Dilan Polat ve Sıla Doğu'dan skandal hareket! Gözaltına alındılar

İsmi kara parayla anılan Dilan Polat, tahliye olduktan sonra da rahat durmadı. Önce Dubai'de bir açılışta başına dolardan bukleler dizdi sonra da kız kardeşiyle bir eğlence mekanında dudak dudağa poz verdi. Görüntülerin infiale yol açması sonrası savcılık sapkınlığa 'dur' dedi. Polat ve Doğu hakkında 'hayasızca hareketler' suçundan re'sen soruşturma başlatıldı. Dilan Polat ve Sıla Doğu ifadeleri alınmak üzere adliyeye götürüldü.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :21 Ekim 2024 , 15:40 Güncelleme Tarihi :21 Ekim 2024 , 15:56
Dilan Polat ve Sıla Doğu’dan skandal hareket! Gözaltına alındılar

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Türkiye son zamanlarda Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu üçlüsünün adının karıştığı skandalları çok sık duyuyor.

Polat çifti "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlamalarıyla hakim karşısına çıktı.

Dilan Polat ve Engin Polat (Takvim.com.tr / Arşiv)Dilan Polat ve Engin Polat (Takvim.com.tr / Arşiv)

NE DEDİ NE YAPTI...

40 yıl hapis talebiyle yargılanan çift tahliye edildi.


10 aydır tutuklu olan Dilan Polat, tahliye sonrası "Sosyal medyayı asla eskisi gibi kullanmayacağım. Çok dikkatli olacağım" dese de verdiği sözü tutmadı.
Dilan Polat Dubai'de başına dolardan taç taktı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Dilan Polat Dubai'de başına dolardan taç taktı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

YİNE DOLARDAN TAÇ TAKTI

Önce Dubai'de bir açılışta başına dolardan bukleler dizdi sonra da kız kardeşiyle bir eğlence mekanında dudak dudağa poz verdi.

KIZ KARDEŞİYLE DUDAK DUDAĞA

Sınırları zorlayan ikilinin o hallerini görenler neye uğradığını şaşırırken "Kepazeliğin bu kadarı", "Dünyanın çivisi çıktı" yorumları yapıldı.
Dilan Polat ve Sıla Doğu’dan skandal hareket! Gözaltına alındılar

Dilan Polat ve kız kardeşi Sıla Doğu dudak dudağa öpüşerek sapkınlığa imza attı ( Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Dilan Polat ve kız kardeşi Sıla Doğu dudak dudağa öpüşerek sapkınlığa imza attı ( Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

SAPKINLIĞA SAVCILIK 'DUR' DEDİ
İsmi kara parayla anılan Dilan Polat ve Sıla Doğu'nun dudak dudağa sapkınlığına savcılık 'dur' dedi.

Polat ve kardeşi Sıla Doğu ifadeleri alınmak üzere adliyeye götürüldü (DHA)Polat ve kardeşi Sıla Doğu ifadeleri alınmak üzere adliyeye götürüldü (DHA)

Polat ve Doğu hakkında 'hayasızca hareketler' suçundan re'sen soruşturma başlatıldı.

Polat ve kardeşi Sıla Doğu ifadeleri alınmak üzere adliyeye götürüldü (DHA)Polat ve kardeşi Sıla Doğu ifadeleri alınmak üzere adliyeye götürüldü (DHA)

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında basın yayın organlarında çıkan haberler, sosyal medya platformlarındaki videolar incelendi.

GÖZALTINA ALINDILAR
Polat ve Doğu kardeşler hakkında TCK'nın 225. maddesinde düzenlenen 'Hayasızca hareketler' suçundan re'sen soruşturma başlatıldı. Dilan Polat ve Sıla Doğu ifadeleri alınmak üzere adliyeye götürüldü.

Dilan Polat ile ablası Sıla Doğu dudak dudağa! Görüntülere tepki yağdı: Kepazeliğin bu kadarı!Dilan Polat ile ablası Sıla Doğu dudak dudağa! Görüntülere tepki yağdı: Kepazeliğin bu kadarı!

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