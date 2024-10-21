Türkiye son zamanlarda Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu üçlüsünün adının karıştığı skandalları çok sık duyuyor.



Polat çifti "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlamalarıyla hakim karşısına çıktı.