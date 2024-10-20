Dilan Polat kardeşi Sıla Doğu’yu dudağından öptü

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın kara para aklama davası devam ediyor. Cezaevine girmeden önce lüks yaşamları, görgüsüz paylaşımları ve dikkat çeken özel hayatlarıyla gündeme gelen çift, tahliye olduktan sonra da bu şatafatlı paylaşımlarına devam ediyor. Özellikle Dilan Polat ve kız kardeşi Sıla Doğu'nun tahliye kutlamaları aylardır sürüyor. Sık sık paylaşımlarla dikkat çeken ikili şu sıralar düzenledikleri parti ile gündemde. Kameraların önüne geçen iki kardeş 'Queen (kraliçe)' yazısı önünde poz verirken dudak dudağa görüntüler dikkat çekti. Kardeşi Sıla Doğu'yu dudağından öpen Dilan Polat'ın o anları sosyal medyada gündem oldu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN