Bebek katilleri çetesinin dehşet verici işlerinden her gün bir yenisi ortaya çıkıyor

Savcı Yavuz Engin, "Benimle fotoğrafın olsun" diye tehdit eden bebek katili çete liderinin isteğini yerine getirdi! Ters kelepçeli olarak hapse gönderirken adliye önünde bu pozu verdi. Savcı, 12 bebeği öldüren çeteden korkmadı. Aralarında doktor ve hemşirelerin olduğu onlarca ismi gözaltına aldırdı. Tüm ülkenin takdirini topladı.

Yenidoğan çetesi hakkında, her gün yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor. Hazırlanan iddianamede, örgütün ölümüne sebep olduğu bebeklerin babalarının ifadeleri yer aldı. İfadelere göre, örgüt üyeleri "Annenin durumu kritik", "Bebek burada kalırsa wölür" ve "Yoğun bakımlarımız dolu" gibi yalanlarla aileleri şebekenin faaliyet gösterdiği hastanelere sevk etti. Babalardan biri, sevk sonrası kendisinden 8 bin lira talep edildiğini anlatırken, bir diğeri ise "Bebeğimi görmek istediğimde, yenidoğan yoğun bakım ünitesinde kuvözde bebeğimin ölü halini gösterdiler" diye konuştu.



"BURADA KALIRSA ÖLÜR"

Yabancı uyruklu müşteki B.N.O. ifadesinde 14 Ocak 2024'te Beylikdüzü Medilife Hastanesi'ne götürdüğünü belirterek üçüncü günün sonunda doktorun, "Burası bir aylık bebekler için. Sizin bebeğiniz burada kalırsa ölür. Ona yeni bir hastane bulun" dediğini dile getirdi. B.N.O, yoğun bakımdan sorumlu doktorun ise kendilerini günlük ücreti 7 bin lira olan Beylikdüzü Birinci Hastanesi'ne yönlendirdiğini aktardı. Ambulansla sevk edildiğini ve 5 günlük yatış ücreti olan 35 bin lirayı peşin ödediğini kaydeden B.N.O., yaşadıklarını şöyle anlattı: "Bebeğimin durumunun kötü olduğunu, hastaneye gelmemiz gerektiğini söylediler. Hastaneye gittiğimde bebeğimin sabah 06.00 sıralarında öldüğünü, kuvözde bebeğimin ölü halini gösterdiler."



2 AY YOĞUN BAKIM SONRASI KAYBETTİK

Müşteki Y.K., Yalova'da 2023 yılı ağustos ayında eşi S.K.'nin, erken doğum yapacağı gerekçesiyle bebek yoğun bakımı olan İstanbul'daki Özel Bağcılar Medilife Hastanesi'ne sevk edildiğini kaydetti. Y.K., 15 Ağustos'ta dünyaya gelen bebeğinin bağırsaklarının anne karnında çürüdüğü söylenerek ameliyat edildiğini, yaklaşık 2 ay yoğun bakımda kaldıktan sonra 19 Ekim 2023'te vefat ettiğini belirtti.



EYMEN BU HALE GELDİ

İstanbul Esenyurt'ta ikamet eden 34 yaşındaki Ayşe K.'nin, Özel Reyap Hastanesi'ne sevk edildi. Eymen Ali K., bu hastanede prematüre bebek olarak dünyaya geldi, 57 gün annesinden ayrı kalarak entübe edildi. İddiaya göre, hastane çalışanlarının yanlış tedavi uygulaması Eymen Ali K.'de kalıcı hasara neden oldu.

ÖDEMELER KESİLDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bakan Işıkhan, Yenidoğan Çetesi soruşturması hakkında açıklamalarda bulunarak titiz bir incelemenin sürdüğü ve soruşturmada adı geçen hastanelerin ruhsatlarının iptal edildiğini ifade etti. Bakan Işıkhan fatura ve ödemelerin incelendiğini ve cezaların geriye dönük olarak tahsil edildiğini de sözlerine ekledi.



'GALATASARAY MAÇIM VAR'

Bebeğin hastanede ölümle pençeleştiği ve sonradan hayatını kaybettiği gün, hemşire Çağla Durmuş örgüt yöneticisi doktor İlker Gönen'i saat 12.54'de arayıp bebekle ilgili bilgi vermeye başlıyor. İlker Gönen'in hemşireye, "Ya ex oluyorsa, şu dursun çıkmadan ex olsun. Bu akşam Galatasaray maçım var yani" dediği duyuluyor.

'MORGDA DEDİLER...'

Müşteki baba H.H. de 26 Kasım 2023'te Özel Bağcılar Medilife Hastanesi'ne sevk edildiklerini anlattı. H.H., "Doktor ile görüştüm. Bebeğimin kalbinin 1-2 defa durduğunu, bebeğimin morgda olduğunu söylediler" dedi.



'GELİR GELMEZ 8 BİN LİRA İSTEDİLER'

Hastaneye gittiğinde kendisini veznede çalışan kadın bir personelin karşıladığını anlatan bir başka kişi, "Üçüncü gün olan 16 Kasım 2023 günü, gece 04.00 sıralarında da çocuğumuz vefat etti" ifadelerini kullandı.



Müşteki baba E.K. ifadesinde, 26 Kasım 2023 tarihinde, eşi S.K.'yle doğum için Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gittiklerini ve aynı gün bebeklerinin doğduğunu söyledi. Saat 03.00-04.00 sıralarında bebeğinin Özel Bağcılar Medilife Hastanesi'ne sevk edildiğini anlatan baba, şunları kaydetti: "Eğer yaşarsa yüzde 80 ihtimalle bebeğin engelli olacağını ya da öleceğini söylediler. Dr. Dursun Eryılmaz, bebeğime anne sütü vermek için beni eşimin yanına gönderdi. Eşimin yanına giderken hastaneden tekrardan arandım ve bebeğimin durumunun kötüleştiğini söylediler. Dışarıdan özel bir doktorun gelerek bebeğimi muayene edeceğini, bunun karşılığında da 3 bin TL civarı ödeme yapmam gerektiğini söylediler. Bebeğim ertesi gün vefat etti."