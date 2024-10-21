Yenidoğan çetesi mağduru bir anne daha konuştu! Annenin anlattıkları dehşeti gözler önüne serdi: Doğum yapan 8 kadındık ama sadece 1 bebek vardı"

Olayın olduğu dönemde İstanbul'da yaşayan Sümeyra A. 24 Ekim 2018 yılında Özel İstanbul Reyap Hastanesi'nde doğum yaptı ve bir erkek bebek dünyaya getirdi.
Doğumun hemen ardından doğumhaneden alınan bebek, solunum sıkıntısı olduğu söylenerek Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde kuvöze götürüldü. Bebeği kısa sürede göstereceklerini söyleyen hastane yetkilileri, iddiaya göre aileyi sürekli oyalayarak bir hafta boyunca ailenin bebeği Yahya Selim A.'yı yoğun bakımda kuvözde tuttu.
Anne Sümeyra A., Yenidoğan Çetesi'nin lideri olduğu ileri sürülen Fırat Sarı tarafından sürekli, türlü bahanelerle oyalandıklarını ve bebeklerine sarılık teşhisi konulup, hastanede bir hafta tutulduklarını söyledi. Yapılan yanlış tedaviler ile psikolojik olarak mağdur edildiklerini de ileri süren anne, Bodrum Adliyesi'ne gelerek Fırat Sarı ve hastane hakkında suç duyurusunda bulundu.
Yenidoğan Çetesi mağduru anne Sümeyra A. (DHA)
TÜRLÜ TÜRLÜ YALANLAR!
Anne Sümeyra A. yaşadıklarını "Oğlum Özel İstanbul Reyap Hastanesi'nde dünyaya geldi. Sağlıklı bir gebelik sonrasında doğumda herhangi bir sorun yaşamadan bir bebek dünyaya getirdim. Doğumun ardından bebeğim 'Rutin kontrolleri yapılacak' denilerek çıkartıldı. Sonrasında beni servisteki odama alındım. Orada bebeğimi beklerken, başka bir doktor tarafından yapılan muayenede, oğlumda sezaryen doğum ve yüksek kiloyla doğmuş olması nedeniyle başka bebeklerde de rastlanabilen ve çok önemli olmayan basit bir solunum sıkıntısı olduğu ve 2-3 saat kadar solunum desteği verileceği, öğlene kadar da yanımızda olacağı söylendi. Bize bu bilginin verilmesinden yarım saat sonra Doktor Fırat Sarı tarafından bebeğimizin yoğun bakıma yatırılması için imza vermemiz için çağrıldık. 'Bu basit bir sorun neden yatırıyorsunuz' diye sorduğumuzda 'Gözetim altında tutacağız. Önemli değil 1-2 gün sonra taburcu edeceğiz' denildi. Bebeğimizi ilk gün gördük, hızlı nefes alışverişi vardı ama akşamında iyileşmiş görünüyordu."
Yenidoğan çetesi mağduru ailenin çocuğu Yahya Selim A. (DHA)
"BENİ KORKUTMAYA ÇALIŞTI"
"Her gittiğimizde farklı bahanelerle, bebeğimizin bir gece daha yoğun bakımda kalmasını istediler. O zaman şüphelenmedik. Ama bir hafta geçmesine rağmen taburcu etmemeleri üzerine 'Artık bebeğimi hastaneden çıkarmak istiyorum' dedim. Bu defa da Dr. Sarı, 'Solunum sıkıntısı yok ama sarılık başladı' deyip, verdiği saatte hastanede olmamızı istedi. Ancak ısrarla bebeğimi çıkarmak istediğimi söyledim. Israrcı olmam üzerine, bu defa okuduğum yorumlarda gördüğüm şekilde her anne ve babaya yaptığı gibi beni korkutmaya çalıştı. 'Çıkartmak istiyorsan çıkart ama evde fenalaşır ya da kötüleşirse sorumluluk kabul etmem. Bunu göze alabiliyor musun?' diye sordu. Şüphelendiğim için 'Bebeğimi çıkarmak için kararlı olduğumu söyledim. Bunun üzerine, İmza karşılığı çıkarabilirsiniz" dedi.