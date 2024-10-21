Yenidoğan çetesi mağduru bir anne daha konuştu! Annenin anlattıkları dehşeti gözler önüne serdi: Doğum yapan 8 kadındık ama sadece 1 bebek vardı"

Olayın olduğu dönemde İstanbul'da yaşayan Sümeyra A. 24 Ekim 2018 yılında Özel İstanbul Reyap Hastanesi'nde doğum yaptı ve bir erkek bebek dünyaya getirdi.

Doğumun hemen ardından doğumhaneden alınan bebek, solunum sıkıntısı olduğu söylenerek Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde kuvöze götürüldü. Bebeği kısa sürede göstereceklerini söyleyen hastane yetkilileri, iddiaya göre aileyi sürekli oyalayarak bir hafta boyunca ailenin bebeği Yahya Selim A.'yı yoğun bakımda kuvözde tuttu.

Anne Sümeyra A., Yenidoğan Çetesi'nin lideri olduğu ileri sürülen Fırat Sarı tarafından sürekli, türlü bahanelerle oyalandıklarını ve bebeklerine sarılık teşhisi konulup, hastanede bir hafta tutulduklarını söyledi. Yapılan yanlış tedaviler ile psikolojik olarak mağdur edildiklerini de ileri süren anne, Bodrum Adliyesi'ne gelerek Fırat Sarı ve hastane hakkında suç duyurusunda bulundu.