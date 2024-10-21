Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan Yenidoğan Çetesi açıklaması: 2 hastanenin sözleşmeleri feshedildi ödemeler kesildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AA Editör Masası'nda Yenidoğan Çetesi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu.
2 HASTANENİN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ
Işıkhan, "2 hastanenin sözleşmesi feshedildi, ödemeler kesildi. Özel hastanelere yapılmış ödemeleri, geçmişe dönük olarak faiziyle birlikte sözleşme kapsamındaki cezaları da tahsil ediyoruz. Titizlikle çalışıyoruz, suçlular en ağır cezayı alacak." dedi.
TAMAMLAYICI EMEKLİLİK AÇIKLAMASI
Emeklilik sistemiyle ilgili de konuşan Işıkhan, "Tamamlayıcı emeklilik sistemiyle ilgili çalışma söz konusu değil. 'Kıdem tazminatının yerine geçecek' endişeleri var. Bu konuda işçi ve işveren kesimi rahat olsun" ifadelerini kullandı.