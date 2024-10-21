Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan Yenidoğan Çetesi açıklaması: 2 hastanenin sözleşmeleri feshedildi ödemeler kesildi

TAMAMLAYICI EMEKLİLİK AÇIKLAMASI Emeklilik sistemiyle ilgili de konuşan Işıkhan, "Tamamlayıcı emeklilik sistemiyle ilgili çalışma söz konusu değil. 'Kıdem tazminatının yerine geçecek' endişeleri var. Bu konuda işçi ve işveren kesimi rahat olsun" ifadelerini kullandı.

2 HASTANENİN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ Işıkhan, "2 hastanenin sözleşmesi feshedildi, ödemeler kesildi. Özel hastanelere yapılmış ödemeleri, geçmişe dönük olarak faiziyle birlikte sözleşme kapsamındaki cezaları da tahsil ediyoruz. Titizlikle çalışıyoruz, suçlular en ağır cezayı alacak." dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan , AA Editör Masası'nda Yenidoğan Çetesi 'ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (AA)



Bakan Işıkhan'ın açıklamalarından satır başları:

Bu konu başta ailelerimizi derinden yaraladı. Hepimizin bir ailesi var. Benzeri olayların tekrar yaşanmaması için bizde çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.

Büyükçekmece Başsavcılığının talepleri doğrultusunda çalışmalarımıza başladık. 2023'ten itibaren süreçi ile ilgili Bakanlıkla yürüttük. Soruşturmamıza başlattık. En ağır cezalarla cezalandırılması için çok gizli soruşturma yürüttük. Söz konusu hastanelerde başmüfettişlerimiz söz konusu hastanelerde inceleme yaptı, yapmaya devam ediyor.

HASTANELERE ÖDEMELER KESİLDİ

Özel Bağcılar ve Özel Şafak Hastanesi'nde sözleşmelerini fes ettik. İncelemeleri devam eden hastaneler söz konusu. Diğer hastanelerin sözleşmeleri fes edildi ve ödemeler durduruldu.



ÖDEMELER GERİ TAHSİL EDİLECEK

Geçmiş dönem alacaklarına bloke koyduk. Geçmişe yönelik olarak alacakları faizi ile birlikte tahsil ediyoruz.