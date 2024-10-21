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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan Yenidoğan Çetesi açıklaması: 2 hastanenin sözleşmeleri feshedildi ödemeler kesildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AA Editör Masası'nda Yenidoğan Çetesi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Işıkhan, "2 hastanenin sözleşmesi feshedildi, ödemeler kesildi. Geçmiş dönem alacaklarına bloke koyduk. Geçmişe yönelik olarak alacakları faizi ile birlikte tahsil ediyoruz." dedi. Emeklilik sistemiyle ilgili de konuşan Işıkhan, "Tamamlayıcı emeklilik sistemiyle ilgili çalışma söz konusu değil. 'Kıdem tazminatının yerine geçecek' endişeleri var. Bu konuda işçi ve işveren kesimi rahat olsun" ifadelerini kullandı. Vergi yüzsüzleriyle ilgili de konuşan Işıkhan, "Biz de prim borcu en yüksek olan şirketleri kamuoyuyla paylaşacağız." diyerek prim borcu olan şirketlerin listesini açıklayacaklarını bildirdi.

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Giriş Tarihi :21 Ekim 2024 , 12:31 Güncelleme Tarihi :21 Ekim 2024 , 13:56
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan Yenidoğan Çetesi açıklaması: 2 hastanenin sözleşmeleri feshedildi ödemeler kesildi

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AA Editör Masası'nda Yenidoğan Çetesi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

2 HASTANENİN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ
Işıkhan, "2 hastanenin sözleşmesi feshedildi, ödemeler kesildi. Özel hastanelere yapılmış ödemeleri, geçmişe dönük olarak faiziyle birlikte sözleşme kapsamındaki cezaları da tahsil ediyoruz. Titizlikle çalışıyoruz, suçlular en ağır cezayı alacak." dedi.

Yenidoğan Çetesi Skandalı: 2 hastanenin sözleşmeleri feshedildi!

TAMAMLAYICI EMEKLİLİK AÇIKLAMASI
Emeklilik sistemiyle ilgili de konuşan Işıkhan, "Tamamlayıcı emeklilik sistemiyle ilgili çalışma söz konusu değil. 'Kıdem tazminatının yerine geçecek' endişeleri var. Bu konuda işçi ve işveren kesimi rahat olsun" ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (AA)Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (AA)

Bakan Işıkhan'ın açıklamalarından satır başları:

Bu konu başta ailelerimizi derinden yaraladı. Hepimizin bir ailesi var. Benzeri olayların tekrar yaşanmaması için bizde çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.

Büyükçekmece Başsavcılığının talepleri doğrultusunda çalışmalarımıza başladık. 2023'ten itibaren süreçi ile ilgili Bakanlıkla yürüttük. Soruşturmamıza başlattık. En ağır cezalarla cezalandırılması için çok gizli soruşturma yürüttük. Söz konusu hastanelerde başmüfettişlerimiz söz konusu hastanelerde inceleme yaptı, yapmaya devam ediyor.

HASTANELERE ÖDEMELER KESİLDİ
Özel Bağcılar ve Özel Şafak Hastanesi'nde sözleşmelerini fes ettik. İncelemeleri devam eden hastaneler söz konusu. Diğer hastanelerin sözleşmeleri fes edildi ve ödemeler durduruldu.

ÖDEMELER GERİ TAHSİL EDİLECEK
Geçmiş dönem alacaklarına bloke koyduk. Geçmişe yönelik olarak alacakları faizi ile birlikte tahsil ediyoruz.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (AA)Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (AA)

Riskli hastanelere fiili olarak inceleme ve denetimleri devam ediyoruz.

Alo 173 ve CİMER üzerinde tüm ihbarları değerlendiriyoruz. Konunun takipçisi olacağımızı da özellikle belirtiyorum.

Bugüne kadar SGK'nın her kuruşunu takip ediyoruz bundan sonra da yapılacağını takip ediyoruz.

Vatandaşın bize bilgi vermesini rica ediyorum. Sağlık Bakanı'nın en son açıklamalarına katılmakta birlikte, torbada bulunan çürüklerin ayaklanması söz konusu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan Yenidoğan Çetesi açıklaması: 2 hastanenin sözleşmeleri feshedildi ödemeler kesildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AA Editör Masası'nda önemli açıklamalarda bulundu. (AA)Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AA Editör Masası'nda önemli açıklamalarda bulundu. (AA)

ASGARİ ÜCRET
Yaşam standartlarını iyileştirecek, ekonomimizin de genel istikrarına, yapısına zarar vermeyecek düzeyde belirleneceğini umut ediyorum.

BELEDİYELERİN SGK PRİM BORCUNUN TAHSİLİ
Parti ayrımı gözetmeksizin tüm belediyelerimize aynı hassasiyetle yaklaşıyoruz.

PRİM BORCU EN YÜKSEK OLAN ŞİRKETLERİ AÇIKLAYACAĞIZ
Maliye Bakanlığımız nasıl paylaşımda bulunuyorsa biz de prim borcu en yüksek olan şirketleri kamuoyuyla paylaşacağız.

SGK'nın teknolojik altyapısını saat başı çalışma sistemine uydurmak zorundayız. Ocak ayından başlayarak iki, üç aylık dönem içerisinde bir sistem kurulması önemli.

FETÖ ELEBAŞININ ÖLÜMÜ
Alçak örgütün elebaşının devletimize, milletimize, dinimize ihanet ettiğini, verdiği zararları unutmayacağız.


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