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Yenidoğan çetesi çökertildi akıllara pandemi geldi: "Yoğun bakım ölümleri araştırılsın"

Türkiye'nin günlerdir konuştuğu yenidoğan çetesinin skandalları akıllara pandemi döneminde yaşananları getirdi. Konuyu köşesine taşıyan Sabah Gazetesi Yazarı Melih Altınok, özel hastanelerde yaşanan ölümlerin araştırılması gerektiğini dikkat çekerek, "Yeni doğmuş bebekleri bile "Türk mü, Suriyeli mi" diye ayırıp ölüme gönderen yaratıklar, pandemi heyhulası toplumu sarmışken, o karambolde kim bilir neler yapmışlardır." dedi.

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Giriş Tarihi :21 Ekim 2024 , 09:03 Güncelleme Tarihi :21 Ekim 2024 , 09:03
Yenidoğan çetesi çökertildi akıllara pandemi geldi: Yoğun bakım ölümleri araştırılsın

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İstanbul'da 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 22 kişi tutuklandı.

'Yenidoğan çetesi''ne ilişkin soruşturmada kronolojik sıralama. (AA)'Yenidoğan çetesi''ne ilişkin soruşturmada kronolojik sıralama. (AA)

KİM BİLİR NELER YAPMIŞLARDIR
Yenidoğan çetesiyle ilgili kan donduran skandalın ortaya çıkmasının ardından akıllara pandemi döneminde yaşananlar geldi. Konuyu köşesine taşıyan Sabah Gazetesi Yazarı Melih Altınok, özel hastanelerde yaşanan ölümlerin araştırılması gerektiğini dikkat çekerek, "Yeni doğmuş bebekleri bile "Türk mü, Suriyeli mi" diye ayırıp ölüme gönderen yaratıklar, pandemi heyhulası toplumu sarmışken, o karambolde kim bilir neler yapmışlardır." dedi.

Yenidoğan bebek (AA)Yenidoğan bebek (AA)

İşte Altınok'un 21 Ekim tarihli yazısı:

Yenidoğan Çetesi davasını derinleştirmek, bu tartışmadan ticarileşen sağlık sektörüne dair dersler çıkartmak varken aylar önce soruşturma başlatarak çetenin üzerine giden yargıya saldırıyorlar. Ya da zanlıları CHP'li, AK Partili diye ayırıp dikkatleri meseleyi aslından uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Sorunu çözümsüzlüğe, kör dövüşüne havale ediyorlar.
Çünkü ne ölen bebekler umurlarında ne de hak, hukuk, adalet. Gözleri, algıları içlerini kasıp kavuran siyasi nefretten kör olduğu için toplumun da soğukkanlılığını kaybetmesini istiyorlar.

Yenidoğan çetesi çökertildi akıllara pandemi geldi: Yoğun bakım ölümleri araştırılsın

Yoğun bakım (Sabah)Yoğun bakım (Sabah)


Toplumlar, siyaset, medya soğukkanlılığını kaybedip kolektif deliliğe teslim olduğunda neler olduğunu da pandemiden biliyorsunuz işte.
Bugün gencecik yaşta kalp krizinden ölenlerin cenazesinde "Ay keşke o aşıları olmasaydık" diyen ünlü takımının, üretici ilaç firmalarının bile sonucundan mesul değiliz dediği mRNA aşılarının nasıl reklamı yaptıklarını hatırlamıyor musunuz?

Cem Yılmaz'ın, Tarkan'ın ne tıp bilgisi vardı ki ekranlarda aşı olmak vatandaşlık görevidir" diye tıbbı tavsiyede bulundular?
O günlerde yayınlara maskeyle çıkıp halkı korkutan medya maymunları, "Sakin olalım, korkuya kapılmayalım. Panikle hastanelere hücum eden hastalara uygulanan tedavi protokolleri ne kadar bilimsel" diye sorduğumuz için bizleri "vatan haini", "hekim düşmanı" ilan etmekle meşguldüler.

Yoğun bakım (Takvim.com.tr / Arşiv)Yoğun bakım (Takvim.com.tr / Arşiv)


Şimdi bakıyorum, "kanaat önderleri" belledikleri bu takımın ipiyle kuyuya inip ortalığı velveleye verenler, pandemi döneminde özel hastanelerin yoğun bakımlarındaki yığılmaya dair şüphelerini dile getiriyorlar.
Geç kalmış olsa da yerinde bir sorgulama.
Öyle ya, yeni doğmuş bebekleri bile "Türk mü, Suriyeli mi" diye ayırıp ölüme gönderen yaratıklar, pandemi heyhulası toplumu sarmışken, o karambolde kim bilir neler yapmışlardır.
Yenidoğan Çetesi'ni ortaya çıkartan, üzerine giden iradenin, Türkiye'nin yüz akı sağlık sistemini istismar eden, sıkışmış insanları soyan kim varsa üzerine gideceğine inanıyoruz.

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