Yenidoğan çetesi çökertildi akıllara pandemi geldi: "Yoğun bakım ölümleri araştırılsın"

Yoğun bakım (Sabah)



Toplumlar, siyaset, medya soğukkanlılığını kaybedip kolektif deliliğe teslim olduğunda neler olduğunu da pandemiden biliyorsunuz işte.

Bugün gencecik yaşta kalp krizinden ölenlerin cenazesinde "Ay keşke o aşıları olmasaydık" diyen ünlü takımının, üretici ilaç firmalarının bile sonucundan mesul değiliz dediği mRNA aşılarının nasıl reklamı yaptıklarını hatırlamıyor musunuz?

Cem Yılmaz'ın, Tarkan'ın ne tıp bilgisi vardı ki ekranlarda aşı olmak vatandaşlık görevidir" diye tıbbı tavsiyede bulundular?

O günlerde yayınlara maskeyle çıkıp halkı korkutan medya maymunları, "Sakin olalım, korkuya kapılmayalım. Panikle hastanelere hücum eden hastalara uygulanan tedavi protokolleri ne kadar bilimsel" diye sorduğumuz için bizleri "vatan haini", "hekim düşmanı" ilan etmekle meşguldüler.