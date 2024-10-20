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Biri terörist biri asker kaçağı! Yenidoğan çetesindeki hemşireden vahşet itirafı: O hasta ile ilgilenme bırak ölsün

Yenidoğan çetesine ilişkin soruşturmada etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen hemşireler vahşeti itiraf etti. Şüpheli hemşire Hakan Doğukan Taşçı, çete lideri Fırat Sarı'nın bebek tüccarlığı yaptığını söylerken, "Bir tane hastanın yaşama şansı az olmasına rağmen elimden geleni yaptığım için Fırat Hoca bana 'O hastayla ilgilenme boşuna, bırak ölsün.' diyerek beni sürekli işimi yapmamam konusunda engelledi" dedi.

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Giriş Tarihi :20 Ekim 2024 , 17:45 Güncelleme Tarihi :20 Ekim 2024 , 17:45
Biri terörist biri asker kaçağı! Yenidoğan çetesindeki hemşireden vahşet itirafı: O hasta ile ilgilenme bırak ölsün

İstanbul'da 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 22'si tutuklu 47 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, bazı şüphelilerin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediği belirtildi.

Biri terörist biri asker kaçağı! Yenidoğan çetesindeki hemşireden vahşet itirafı: O hasta ile ilgilenme bırak ölsün

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının fezlekesinden yola çıkılarak Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen iddianamede, şüphelilerin ifadelerine yer verildi.

Biri terörist biri asker kaçağı! Yenidoğan çetesindeki hemşireden vahşet itirafı: O hasta ile ilgilenme bırak ölsün

Bu ifadelere göre, şüphelilere sorgularında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyip istemedikleri de soruldu.

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