Sözler Köşkü hesabından mide bulandıran paylaşım: Geberen FETÖ elebaşı Gülen’e methiyeler dizdiler!

15 Temmuz 2016'daki 252 şehidin kanını elinde taşıyan, devletin kılcal damarlarına kadar sızıp paralel yapılanma oluşturan Pensilvanya'daki iblis başı Fetullah Gülen 86 yaşında ABD'de geberdi.
15 Temmuz 2016'daki 252 şehidin kanını elinde taşıyan, devletin kılcal damarlarına kadar sızıp paralel yapılanma oluşturan Pensilvanya'daki iblis başı Fetullah Gülen 86 yaşında ABD'de geberdi.
Vatansız bir şekilde ölen vatan hainini ölümü Türkiye'de büyük bir sevinçle karşılanırken Gülen'i destekleyenlerin ise maskesi düşmeye devam etti.
Bazı isimlerin ve sosyal medya hesaplarının Gülen'e terörist demekten imtina ettikleri hatta destek vermeleri dikkat çekti. Sözler Köşkü isimli dini yayınlar yapan sosyal medya hesabı da onlardan biriydi.
İBLİS BAŞI GÜLEN'İ HAYIRLA ANDILAR
Sözler Köşkü isimli İslami yayınlar yapan hesabın X platformu üzerinden yayınladığı mesaja tepkiler çığ gibi yükseldi. Terörist Fetullah Gülen'e methiye amaçlı olduğu anlaşılan paylaşımda "Allah bazen seni kendisine döndürmek için bazı şeyleri senden alır ve bu senin için hayırlı olandır" ifadelerine yer verildi.
TEPKİ GELİNCE R YAPARAK PAYLAŞIMI KALDIRDILAR
Sözler Köşkü hesabının paylaşımını fark eden binlerce kişi çok sert tepki gösterdi.
Tepkilerin ardından Sözler Köşkü isimli hesap önce paylaşımı sildi, sonra ise Ömer Halisdemir mesajlı yeni bir paylaşım yaptı. Tepkiler gelene kadar FETÖ elebaşına tepki göstermeyen hesabın bu hareketi oldukça manidar bulundu. Öte yandan paylaşımın zoraki olarak yapıldığı yorumlarında bulunuldu.