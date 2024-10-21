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Sözler Köşkü hesabından mide bulandıran paylaşım: Geberen FETÖ elebaşı Gülen'e methiyeler dizdiler!

Pensilvanya'daki iblis başı Fetullah Gülen 86 yaşında ABD'de geberdi. Sözler Köşkü isimli dini yayınlar yapan sosyal medya hesabından ise mide bulandıran paylaşım geldi. Terörist Fetullah Gülen'e methiyeler dizen paylaşımda sosyal medya kullanıcıları hesabı topa tuttu. Tepkiler üzerine Sözler Köşkü hesabı paylaşımı kaldırdı.

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Giriş Tarihi :21 Ekim 2024 , 22:38 Güncelleme Tarihi :21 Ekim 2024 , 22:44
Sözler Köşkü hesabından mide bulandıran paylaşım: Geberen FETÖ elebaşı Gülen’e methiyeler dizdiler!

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15 Temmuz 2016'daki 252 şehidin kanını elinde taşıyan, devletin kılcal damarlarına kadar sızıp paralel yapılanma oluşturan Pensilvanya'daki iblis başı Fetullah Gülen 86 yaşında ABD'de geberdi.

FETÖ elebaşı cehenneme odun oldu (Takvim.com.tr / Arşiv)FETÖ elebaşı cehenneme odun oldu (Takvim.com.tr / Arşiv)

Vatansız bir şekilde ölen vatan hainini ölümü Türkiye'de büyük bir sevinçle karşılanırken Gülen'i destekleyenlerin ise maskesi düşmeye devam etti.

Geberen FETÖ elebaşı Gülen'e methiyeler dizdiler (Ekran Görüntüsü)Geberen FETÖ elebaşı Gülen'e methiyeler dizdiler (Ekran Görüntüsü)

Bazı isimlerin ve sosyal medya hesaplarının Gülen'e terörist demekten imtina ettikleri hatta destek vermeleri dikkat çekti. Sözler Köşkü isimli dini yayınlar yapan sosyal medya hesabı da onlardan biriydi.

Sözler Köşkü hesabından mide bulandıran paylaşım: Geberen FETÖ elebaşı Gülen’e methiyeler dizdiler!

Geberen FETÖ elebaşı Gülen'e methiyeler dizdiler (Ekran Görüntüsü)Geberen FETÖ elebaşı Gülen'e methiyeler dizdiler (Ekran Görüntüsü)

İBLİS BAŞI GÜLEN'İ HAYIRLA ANDILAR
Sözler Köşkü isimli İslami yayınlar yapan hesabın X platformu üzerinden yayınladığı mesaja tepkiler çığ gibi yükseldi. Terörist Fetullah Gülen'e methiye amaçlı olduğu anlaşılan paylaşımda "Allah bazen seni kendisine döndürmek için bazı şeyleri senden alır ve bu senin için hayırlı olandır" ifadelerine yer verildi.

FETÖ elebaşı cehenneme odun oldu (Takvim.com.tr / Arşiv)FETÖ elebaşı cehenneme odun oldu (Takvim.com.tr / Arşiv)

TEPKİ GELİNCE R YAPARAK PAYLAŞIMI KALDIRDILAR
Sözler Köşkü hesabının paylaşımını fark eden binlerce kişi çok sert tepki gösterdi.

Tepkilerin ardından Sözler Köşkü isimli hesap Ömer Halisdemir mesajlı yeni bir paylaşım yaptı (Ekran Görüntüsü)Tepkilerin ardından Sözler Köşkü isimli hesap Ömer Halisdemir mesajlı yeni bir paylaşım yaptı (Ekran Görüntüsü)

Tepkilerin ardından Sözler Köşkü isimli hesap önce paylaşımı sildi, sonra ise Ömer Halisdemir mesajlı yeni bir paylaşım yaptı. Tepkiler gelene kadar FETÖ elebaşına tepki göstermeyen hesabın bu hareketi oldukça manidar bulundu. Öte yandan paylaşımın zoraki olarak yapıldığı yorumlarında bulunuldu.

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