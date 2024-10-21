Sözler Köşkü hesabından mide bulandıran paylaşım: Geberen FETÖ elebaşı Gülen’e methiyeler dizdiler!

Geberen FETÖ elebaşı Gülen'e methiyeler dizdiler (Ekran Görüntüsü)

İBLİS BAŞI GÜLEN'İ HAYIRLA ANDILAR

Sözler Köşkü isimli İslami yayınlar yapan hesabın X platformu üzerinden yayınladığı mesaja tepkiler çığ gibi yükseldi. Terörist Fetullah Gülen'e methiye amaçlı olduğu anlaşılan paylaşımda "Allah bazen seni kendisine döndürmek için bazı şeyleri senden alır ve bu senin için hayırlı olandır" ifadelerine yer verildi.