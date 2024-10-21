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CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Cemile Çetinkaya'nın kural tanımamazlığı taraftarları çileden çıkardı: Hak hukuk adalet nerede?

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 1 yıl boyunca maçlardan men edilen CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Cemile Çetinkaya'nın kural tanımamazlığı taraftarları çileden çıkardı. Cezalı olmasına rağmen Bandırmaspor-Karagümrük maçını protokol sıralarında izledi. Cezalı taraftarlar bu duruma tepki gösterdi.

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Giriş Tarihi :21 Ekim 2024 , 22:43 Güncelleme Tarihi :21 Ekim 2024 , 22:57
CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Cemile Çetinkaya’nın kural tanımamazlığı taraftarları çileden çıkardı: Hak hukuk adalet nerede?

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 1 yıl boyunca maçlardan men edilen CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Cemile Çetinkaya, Bandırmaspor-Karagümrük maçını protokol sıralarında izledi. Cezalı taraftarlar bu duruma tepki gösterdi.

CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Cemile Çetinkaya'nın kural tanımamazlığı taraftarları çileden çıkardı (İHA))CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Cemile Çetinkaya'nın kural tanımamazlığı taraftarları çileden çıkardı (İHA))

CHP Bandırma İlçe Gençlik Kolları Başkanı Cemile Çetinkaya, geçtiğimiz sezonda Kocaelispor deplasmanında yaşanan bir olay nedeniyle 6222 sayılı Kanun uyarınca 1 yıl boyunca maçlara katılmaktan men edilmişti. Ancak geçtiğimiz cumartesi günü oynanan Bandırmaspor-Karagümrük maçını protokol tribününde izlerken görülen Çetinkaya, yasağı delince bir kez daha gündeme oturdu. Edinilen bilgilere göre, Çetinkaya'nın yasağı çiğneyerek protokolde maçı izlemesi taraftarlardan büyük tepki topladı.

Normal şartlarda maç saatlerinde ya da devre arasında polis merkezine gidip imza vermesi gereken Çetinkaya'nın bu yükümlülüğü yerine getirmediği öğrenildi. Çetinkaya'nın ayrıca CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı ile birlikte çekildiği fotoğrafı sosyal medyada paylaşması da dikkat çekti.

CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Cemile Çetinkaya'nın kural tanımamazlığı taraftarları çileden çıkardı (İHA))CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Cemile Çetinkaya'nın kural tanımamazlığı taraftarları çileden çıkardı (İHA))

CEZALI TARAFTARLARDAN TEPKİ

CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Çetinkaya'nın maçlardan men yasağını delmesine Bandırmaspor taraftarları, sosyal medyada "Hak, hukuk, adalet nerede?" diyerek tepki gösterdi. Cezalı taraftarlar da bu duruma tepki gösterdi. Bandırmaspor Kulüp Başkanı Serdar Kuter ise yaşanan bu olay karşısında sessiz kalmayı tercih etti.

CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Cemile Çetinkaya’nın kural tanımamazlığı taraftarları çileden çıkardı: Hak hukuk adalet nerede?

CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Cemile Çetinkaya'nın kural tanımamazlığı taraftarları çileden çıkardı (İHA))CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Cemile Çetinkaya'nın kural tanımamazlığı taraftarları çileden çıkardı (İHA))

Öte yandan, Çetinkaya'nın maç saatinde imza atmadığı gerekçesiyle hakkında yeni bir soruşturma açıldığı ve cezai işlem uygulandığı öğrenildi.

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