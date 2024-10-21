CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Cemile Çetinkaya’nın kural tanımamazlığı taraftarları çileden çıkardı: Hak hukuk adalet nerede?

CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Cemile Çetinkaya'nın kural tanımamazlığı taraftarları çileden çıkardı (İHA))



CHP Bandırma İlçe Gençlik Kolları Başkanı Cemile Çetinkaya, geçtiğimiz sezonda Kocaelispor deplasmanında yaşanan bir olay nedeniyle 6222 sayılı Kanun uyarınca 1 yıl boyunca maçlara katılmaktan men edilmişti. Ancak geçtiğimiz cumartesi günü oynanan Bandırmaspor-Karagümrük maçını protokol tribününde izlerken görülen Çetinkaya, yasağı delince bir kez daha gündeme oturdu. Edinilen bilgilere göre, Çetinkaya'nın yasağı çiğneyerek protokolde maçı izlemesi taraftarlardan büyük tepki topladı.



Normal şartlarda maç saatlerinde ya da devre arasında polis merkezine gidip imza vermesi gereken Çetinkaya'nın bu yükümlülüğü yerine getirmediği öğrenildi. Çetinkaya'nın ayrıca CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı ile birlikte çekildiği fotoğrafı sosyal medyada paylaşması da dikkat çekti.