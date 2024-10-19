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Yenidoğan çetesine tepkiler çığ gibi: "Diplomaları iptal edilsin mal varlıklarına el konulsun"

Türkiye'nin gündemine oturan yenidoğan bebek ölümleriyle ilgili skandalda yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 47 şüpheliden 22'sinin tutuklandı. Para için her türlü pisliği yapan yenidoğan çetesinin içinde yer alan doktor, hemşire ve diğer çete üyelerinin mal varlıklarına el konulması ve diplomalarının iptal edilmesi için sosyal medyadan çağrılar yapılmaya başlandı.

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Giriş Tarihi :19 Ekim 2024 , 11:22 Güncelleme Tarihi :19 Ekim 2024 , 12:04
Yenidoğan çetesine tepkiler çığ gibi: Diplomaları iptal edilsin mal varlıklarına el konulsun

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Türkiye'nin gündemine oturan yenidoğan bebek ölümleriyle ilgili skandalda yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 47 şüpheliden 22'sinin tutuklandı.

İDDİANAME HAZIRLANDI
İstanbul'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen 22'si tutuklu 47 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar ve Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan fezlekenin gönderildiği Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı iddianamesini tamamladı.

Yenidoğan çetesi üyeleri böyle gözaltına alındı (Takvim.com.tr/Arşiv)Yenidoğan çetesi üyeleri böyle gözaltına alındı (Takvim.com.tr/Arşiv)

İddianamede, ölen 10 bebeğin "maktul", 5 kişinin "müşteki", Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İstanbul İl Müdürlüğünün "suçtan zarar gören", 19 hastane ve sağlık şirketi "malen sorumlu", 47 kişi de "şüpheli" olarak yer aldı.

Doktor şüpheli Fırat Sarı'nın elebaşısı olduğu suç örgütünün sevk ve idaresini doktor şüpheli İlker Gönen ile 112 Acil Çağrı Merkezi ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir'in yaptığı belirtilen iddianamede, suç örgütünün esas amacının işletmesini devir aldıkları yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin 112 sevk sistemini bertaraf ederek doluluğunu sağlamak, hastaların basamaklarıyla oynama yaparak SGK'den üst sınırdan ödeme almak olduğu aktarıldı.

Medilife Sağlık Hizmetleri Hastanesi'nin mayıs ayından beri faaliyet yapmadığı öğrenildi. (AA)Medilife Sağlık Hizmetleri Hastanesi'nin mayıs ayından beri faaliyet yapmadığı öğrenildi. (AA)

CEZA İSTEMLERİ
İddianamede, şüpheliler Fırat Sarı ve İlker Gönen'in 10 kez "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "nitelikli dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve 11 kez uygulanmak üzere "resmi belgede sahtecilik" suçlarından toplamda 177 yıl 6 aydan 582 yıl 9'ar aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

180 YILDAN 589 YIL 9 AYA KADAR HAPİS
Şüpheli Gıyasettin Mert Özdemir hakkında ise "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 180 yıldan 589 yıl 9 aya kadar hapis istendi.

Yenidoğan çetesine tepkiler çığ gibi: Diplomaları iptal edilsin mal varlıklarına el konulsun

Faaliyetleri askıya alınan Bağcılar Özel Şafak Hastanesi (AA)Faaliyetleri askıya alınan Bağcılar Özel Şafak Hastanesi (AA)

Diğer şüpheliler hakkında da benzer suçlardan hapis cezaları öngörülen iddianamede, ayrıca, malen sorumlu olarak belirtilen hastaneler ve hastanelerin bağlı olduğu şirketler lehine "dolandırıcılık" suçu işlenerek maddi menfaat temin edildiğinden, tüzel kişilere özgü güvenlik tedbiri uygulanması, hastanelerin ve şirketlerin kapatılıp mal varlıklarına el konulmasına karar verilmesi talep edildi.

Doktor Ahmet Atilla Yılmaz CHP Beylikdüzü Meclis üyesi çıktı (Medilife internet sitesi)Doktor Ahmet Atilla Yılmaz CHP Beylikdüzü Meclis üyesi çıktı (Medilife internet sitesi)

İddianame, gönderildiği Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesince değerlendiriliyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tekirdağ programı kapsamında bir otelde düzenlenen ʺTürkiye'nin Huzuruʺ toplantısının ardından İstanbul'daki ʺyenidoğan çetesiʺ soruşturmasına ilişkin açıklama yaptı. (DHA)İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tekirdağ programı kapsamında bir otelde düzenlenen ʺTürkiye'nin Huzuruʺ toplantısının ardından İstanbul'daki ʺyenidoğan çetesiʺ soruşturmasına ilişkin açıklama yaptı. (DHA)


YARGILAMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR
Konuyla ilgili Tekirdağ'da açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'daki "yenidoğan çetesi" soruşturmasına ilişkin "Haksız kazanç elde etmek için cennet kokulu bebeklerimizin hayatını hiçe sayan bu vicdansızlardan 47 şüpheli hakkında 16.10.2024 tarihinde iddianame hazırlanmış, 22'si tutuklu bulunan bu şüphelilerle ilgili yargılama süreci başlamış ve devam etmektedir" dedi.

Yenidoğan çetesi üyeleri böyle gözaltına alındı (Takvim.com.tr/Arşiv)Yenidoğan çetesi üyeleri böyle gözaltına alındı (Takvim.com.tr/Arşiv)

Bakan Yerlikaya, Tekirdağ programı kapsamında bir otelde düzenlenen "Türkiye'nin Huzuru" toplantısının ardından İstanbul'daki "yenidoğan çetesi" soruşturmasına ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Yerlikaya'dan "Yenidoğan Çetesi" soruşturmasına ilişkin açıklama

CİMER'e yapılan başvuru ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün ihbarı üzerine Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda 21 Mayıs 2023 tarihinde olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade eden Bakan Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün 20 Haziran 2023 tarihinden itibaren kapsamlı proje çalışmasını yürüterek tamamladığını belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tekirdağ programı kapsamında bir otelde düzenlenen ʺTürkiye'nin Huzuruʺ toplantısının ardından İstanbul'daki ʺyenidoğan çetesiʺ soruşturmasına ilişkin açıklama yaptı. (AA)İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tekirdağ programı kapsamında bir otelde düzenlenen ʺTürkiye'nin Huzuruʺ toplantısının ardından İstanbul'daki ʺyenidoğan çetesiʺ soruşturmasına ilişkin açıklama yaptı. (AA)

Sağlık Bakanlığı ve Adalet Bakanlığının konuyla ilgili bugün bir açıklama yaptığını aktaran Bakan Yerlikaya, konuşmasına şöyle devam etti.

"İçişleri Bakanlığımızla beraber üç bakanlığımızın ortak çalışmasıyla haksız kazanç elde etmek için cennet kokulu bebeklerimizin hayatını hiçe sayan bu vicdansızlardan 47 şüpheli hakkında 16.10.2024 tarihinde iddianame hazırlanmış, 22'si tutuklu bulunan bu şüphelilerle ilgili yargılama süreci başlamış ve devam etmektedir.

Soruşturma çok yönlü ve titizlikle devam etmektedir. Artık konu yargıdadır. Ve biz hep birlikte yüce milletimiz adına, oradan nasıl bir karar çıkacak göreceğiz ve temennimiz odur ki vicdanlarımızı yaralayan, bizleri üzen olayların, suçların hiç olmaması. Ama dediğim gibi ta mayıs ayından itibaren bir annenin CİMER'e yapmış olduğu ihbarla birlikte Sağlık İl Müdürlüğümüz, Sağlık Bakanlığımız, Adalet Bakanlığımız, savcılarımız ve İstanbul Mali Şube ekipleri, planlı, projeli, sabırla, titizlikle bu olayı aydınlatmış ve yargılama süreci de devam etmektedir."

Yenidoğan çetesine tepkiler çığ gibi: Diplomaları iptal edilsin mal varlıklarına el konulsun

Terör örgütü PKK üyeliğinden hüküm giyen örgüt elebaşı Fırat Sarı (Takvim.com.tr/Arşiv)Terör örgütü PKK üyeliğinden hüküm giyen örgüt elebaşı Fırat Sarı (Takvim.com.tr/Arşiv)

DİPLOMALARINA EL KONULSUN
Skandalın ortaya çıkmasının ardından vatandaşlar bebek katillerine sosyal medya üzerinden tepki göstermeye başladı.

Yenidoğan çetesine tepkiler büyüyor: ʺDiplomaları iptal edilsinʺ (Ekran görüntüsü/Sosyal medya X)Yenidoğan çetesine tepkiler büyüyor: ʺDiplomaları iptal edilsinʺ (Ekran görüntüsü/Sosyal medya X)

Para için her türlü pisliği yapan yenidoğan çetesinin içinde yer alan doktor, hemşire ve diğer çete üyelerinin mal varlıklarına el konulması ve diplomalarının iptal edilmesi için çağrılar yapıldı.

Yenidoğan çetesine tepkiler büyüyor: ʺMal varlıklarına el konulsunʺ (Ekran görüntüsü/Sosyal medya X)Yenidoğan çetesine tepkiler büyüyor: ʺMal varlıklarına el konulsunʺ (Ekran görüntüsü/Sosyal medya X)

ÖMÜR BOYU MEN EDİLMELİ
Devlete çağrı yapan bir vatandaş, "Bu hastaneler ve hastane sahiplerinin bütün mal varlığı devlet hastanelerine ve SGK'ya aktarılarak kamuya geçirilmeli…. Hapis cezasının yanı sıra diplomaları iptal edilerek ömür boyu meslekten men cezası gelmeli…" diyerek yenidoğan çetesine tepki gösterdi.

Yenidoğan çetesinin piramidi (Takvim.com.tr)Yenidoğan çetesinin piramidi (Takvim.com.tr)

İşte yenidoğan örgütünün yönetim şeması:

ÖRGÜT LİDERİ:
Fırat Sarı

İlker GÖNEN (Takvim.com.tr/Arşiv)İlker GÖNEN (Takvim.com.tr/Arşiv)

ÖRGÜT YÖNETİCİLERİ:

Dr. İlker GÖNEN

Ambulans Şoförü:
Giyasettin Mert ÖZDERMİR

ÖRGÜT ÜYELERİ:
Renas Kılıç
Serdar Yüksel
Fehmi Alperen
Hakan Doğukan Taşçı
Hasan Basri Gök
Deniz Korkmaz
Enes Kaan Bölükbaşı
Hüseyin Günerhan
Sümeyye Nur Arslan
Cansu Akyıldırım
Mehtap Sayar

Yenidoğan çetesinin piramidi (Takvim.com.tr)Yenidoğan çetesinin piramidi (Takvim.com.tr)

Beylikdüzü Medilife Hastanesi Hemşiresi: Ceren Hatice Kırım
TRG Hopitalist Hastanesi Hemşiresi: Cansu Akyıldırım
Reyap Hastanesi Hemşiresi: Mehtap Sayar
Reyap Hastanesi Hemşiresi: Sümeyye Nur Arslan
Esenler Güney Hastanesi Hemşiresi: Hüseyin Günerhan

Bağcılar Şafak Hastanesi Hemşiresi: Mehmet Halis Başli
Birinci Hastanesi Hemşiresi: Enes Kaan Bölükbaşı
Duygu Hastanesi Hemşiresi: Deniz Korkmaz
11 Hastanenin Hasta takibini yapan Hemşire: Hakan Doğukan Taşçı
11 Hastanenin Hasta takibini yapan Hemşire: Hasan Basri Gök

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