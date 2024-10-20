Yenidoğan çetesine ilişkin son dakika açıklaması! Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: Suistimale izin verilmeyecek

Yenidoğan çetesi soruşturmasında 22 şüpheli tutuklandı 10 hastane mühürlendi (Takvim.com.tr / Arşiv)

Memişoğlu, "Sağlık sistemimizi suistimal ederek vatandaşlarımızı ve en değerli varlıkları olan evlatlarını tehdit edenlere göz açtırmamak için süregelen denetimlerimiz her zamankinden daha sıkı bir şekilde gece-gündüz yapılmaya devam edilecektir. Mevcut sağlık hizmetlerimizi hiçbir aksama ve suistimale izin vermeden sürdürürken, Bakanlığımızın denetim ekipleri sadece yenidoğan branşı için değil hastanelerdeki tüm branşların denetlenebilmesi amacıyla tam kapasiteyle sahada olacaktır.