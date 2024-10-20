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Yenidoğan çetesine ilişkin son dakika açıklaması! Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: Suistimale izin verilmeyecek

İstanbul'da 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ve bazı hastane çalışanlarıyla ortak hareket ederek, yenidoğan bebekler üzerinden para kazanmaya çalışan çeteye yönelik soruşturma hız kesmeden devam ediyor. Konu ile ilgili son açıklama ise Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan geldi! Memişoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bakanlığımızın denetim ekipleri sadece yenidoğan branşı için değil hastanelerdeki tüm branşların denetlenebilmesi amacıyla tam kapasiteyle sahada olacaktır." ifadeleri yer aldı.

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Giriş Tarihi :20 Ekim 2024 , 19:09 Güncelleme Tarihi :20 Ekim 2024 , 19:36
Yenidoğan çetesine ilişkin son dakika açıklaması! Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: Suistimale izin verilmeyecek

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Sağlık Bakanı Memişoğlu önemli açıklamalarda bulundu.

Yenidoğan çetesi soruşturmasında 22 şüpheli tutuklandı 10 hastane mühürlendi (Takvim.com.tr / Arşiv)Yenidoğan çetesi soruşturmasında 22 şüpheli tutuklandı 10 hastane mühürlendi (Takvim.com.tr / Arşiv)

Memişoğlu, "Sağlık sistemimizi suistimal ederek vatandaşlarımızı ve en değerli varlıkları olan evlatlarını tehdit edenlere göz açtırmamak için süregelen denetimlerimiz her zamankinden daha sıkı bir şekilde gece-gündüz yapılmaya devam edilecektir. Mevcut sağlık hizmetlerimizi hiçbir aksama ve suistimale izin vermeden sürdürürken, Bakanlığımızın denetim ekipleri sadece yenidoğan branşı için değil hastanelerdeki tüm branşların denetlenebilmesi amacıyla tam kapasiteyle sahada olacaktır.

El kadar bebeklere burada kıydılar

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu. (AA)Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu. (AA)

Mevcut denetleme sisteminin güncellenmesi ve her branştan konusunda uzman hekimler ve akademisyenlerden oluşan komisyonlar oluşturulacaktır. Özel hastanelere ilişkin denetimler aralıksız devam ederken Özel sağlık kurumlarına ilişkin yapısal reformlar da bakanlığımızın gündemindedir.

Bütün dünyanın takdir ettiği sağlık sistemimizi, kişisel çıkarları ve maddi menfaatleri için lekelemeye çalışanlara göz açtırmayacağız. Afetlerde, salgın hastalıklarda büyük fedakarlıklarla görev yapan sağlık çalışanlarımızın itibarını da bir avuç açgözlü çeteye çiğnetmeyeceğiz!" ifadelerini kullandı.

O hasta ile ilgilenme bırak ölsün

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