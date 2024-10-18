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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan yenidoğan çetesi açıklaması

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yenidoğan çetesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Memişoğlu, "Bu süreç 2023 Mayıs ayındaki ihbarla başladı. Hastaneler ve ilgili birimler kapatıldı. Savcılık ve adli süreç devam etmektedir." dedi.

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Giriş Tarihi :18 Ekim 2024 , 15:37 Güncelleme Tarihi :18 Ekim 2024 , 16:00
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’ndan yenidoğan çetesi açıklaması

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yenidoğan çetesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yenidoğan Çetesi soruşturması! Bakan açıkladı: Hastane ve birimler kapatıldı

Bakan Memişoğlu, "Bu süreç 2023 Mayıs ayındaki ihbarla başladı. Hastaneler ve ilgili birimler kapatıldı. Savcılık ve adli süreç devam etmektedir." dedi.

Memişoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

"Sağlık sistemimizin dünyanın en iyi sağlık hizmetlerini sunabiliyor ve dünyaya örnek. İllegaliteye ve yanlış uygulamalara izin vermeyeceğiz. Bu Türkiye'nin değeri. Maalesef Türkiye'nin bu değerlerine saldırılar oluyor. Bu konuda her türlü önlemi alıyoruz. Kamuoyu, yenidoğan çetesiyle ilgili insanlıktan nasibini almamış bazı kişilerin organizasyonuyla meşgul ediliyor. Kabul edilemeyecek illegalite. Hastanelere cezalar ve kapatma cezaları uygulandı.

Devlet olarak her zaman peşinde olacağız. Bu Mayıs 2023 yılında İl Sağlık Müdürlüğü'nün bir ihbarı mali şubeye ve savcılığa bildirmekle başlayan bir süreç. İl Sağlık Müdürlüğü'nün yazısıyla başlayan organizasyonu tespit ve ispatıyla birlikte bu süreçte suçlular tutuklandılar.

Bunların içinde bazı sağlık çalışanları olduğu gibi sağlık dışı çalışanlar da vardı. Adli süreç devam etmektedir. Bu süreçte hem gereği hem de cezalandırılması ve devlet, Sağlık ve Adalet, İçişleri Bakanı olarak gereğini yapıyoruz."

Medilife Sağlık Hizmetleri Hastanesi'nin mayıs ayından beri faaliyet yapmadığı öğrenildi. (AA)Medilife Sağlık Hizmetleri Hastanesi'nin mayıs ayından beri faaliyet yapmadığı öğrenildi. (AA)


2 HASTANENİN FAALİYETİ ASKIYA ALINDI
İstanbul'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olan ve haksız kazanç elde eden çeteye ilişkin iddianamede yer alan 2 hastanenin faaliyetleri askıya alındı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca 22'si tutuklu 47 şüphelinin yer aldığı "Yenidoğan çetesi" hakkındaki iddianamede, "malen sorumlu" sıfatıyla yer alan 19 özel hastaneden ikisinin faaliyetlerinin askıya alındığı ortaya çıktı.

Bağcılar Özel Şafak Hastanesi'nin camında el yazısıyla ʺHastane kapalıdırʺ şeklinde bilginin yer aldığı, hastanenin kapı girişinin ise iki dubayla bağlanıp kapatıldığı gözlendi. (AA)Bağcılar Özel Şafak Hastanesi'nin camında el yazısıyla ʺHastane kapalıdırʺ şeklinde bilginin yer aldığı, hastanenin kapı girişinin ise iki dubayla bağlanıp kapatıldığı gözlendi. (AA)

Anadolu Ajansı (AA) ekibinin görüntülediği söz konusu hastanelerden Bağcılar Özel Şafak Hastanesi'nin eylül, Medilife Sağlık Hizmetleri Hastanesi'nin ise mayıs ayından beri faaliyet yapmadığı öğrenildi.

Bağcılar Özel Şafak Hastanesi'nin camında el yazısıyla "Hastane kapalıdır" şeklinde bilginin yer aldığı, hastanenin kapı girişinin ise iki dubayla bağlanıp kapatıldığı gözlendi.

İki hastanenin güvenlik kulübesinde de kimsenin görev yapmaması ve boş olması dikkati çekti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’ndan yenidoğan çetesi açıklaması

Faaliyetleri askıya alınan Bağcılar Özel Şafak Hastanesi (AA)Faaliyetleri askıya alınan Bağcılar Özel Şafak Hastanesi (AA)

SAĞLIKTA İLLEGALİTE VE KÖTÜ UYGULAMALARA İZİN VERMEYECEĞİZ
Sağlık Bakanlığı, İstanbul'daki "yenidoğan çetesine" ilişkin yürütülen soruşturma hakkında, "Olay, Mayıs 2023'te İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen bir operasyonla tespit edilmiş, cezai işlemler yapılmış ve konu adli makamlara iletilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından, kamuoyunda "yenidoğan çetesi" adıyla bilinen, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç elde ettikleri belirlenen kişilerle ilgili açıklama yapıldı.

"Sağlıkta illegalite ve kötü uygulamalara izin vermeyeceğiz" ifadesiyle paylaşılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olay, Mayıs 2023'te İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen bir operasyonla tespit edilmiş, cezai işlemler yapılmış ve konu adli makamlara iletilmiştir. Sağlık Bakanlığımız tarafından söz konusu hastanelerin faaliyetleri hakkında başlatılan inceleme sonucu hukuki yaptırım süreçleri devreye alınmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı olarak özveriyle görevini yerine getiren, insanların hayatını kurtaran ve şifa dağıtan sağlık çalışanlarımızın insanlık dışı davranışlarda bulunan kişiler sebebiyle töhmet altında kalmasına izin vermeyeceğiz. Yargıya intikal etmiş sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız."

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