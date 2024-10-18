Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’ndan yenidoğan çetesi açıklaması

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yenidoğan çetesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Memişoğlu, "Bu süreç 2023 Mayıs ayındaki ihbarla başladı. Hastaneler ve ilgili birimler kapatıldı. Savcılık ve adli süreç devam etmektedir." dedi.

Memişoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

"Sağlık sistemimizin dünyanın en iyi sağlık hizmetlerini sunabiliyor ve dünyaya örnek. İllegaliteye ve yanlış uygulamalara izin vermeyeceğiz. Bu Türkiye'nin değeri. Maalesef Türkiye'nin bu değerlerine saldırılar oluyor. Bu konuda her türlü önlemi alıyoruz. Kamuoyu, yenidoğan çetesiyle ilgili insanlıktan nasibini almamış bazı kişilerin organizasyonuyla meşgul ediliyor. Kabul edilemeyecek illegalite. Hastanelere cezalar ve kapatma cezaları uygulandı.

Devlet olarak her zaman peşinde olacağız. Bu Mayıs 2023 yılında İl Sağlık Müdürlüğü'nün bir ihbarı mali şubeye ve savcılığa bildirmekle başlayan bir süreç. İl Sağlık Müdürlüğü'nün yazısıyla başlayan organizasyonu tespit ve ispatıyla birlikte bu süreçte suçlular tutuklandılar.

Bunların içinde bazı sağlık çalışanları olduğu gibi sağlık dışı çalışanlar da vardı. Adli süreç devam etmektedir. Bu süreçte hem gereği hem de cezalandırılması ve devlet, Sağlık ve Adalet, İçişleri Bakanı olarak gereğini yapıyoruz."