Yenidoğan çetesinden CHP’li Ahmet Atilla Yılmaz çıktı: Usulsüzlükleri biliyordu

İDDİANAMEDE YER ALAN İFADELER

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün yaptığı denetim raporlarına dayanılarak, Medilife Hastanesi'nde yenidoğan bebeklerin ölümüyle ilgili önemli ihmallerin olduğu belirtildi. Özelikle "Damla" isimli bebeğin ölümü üzerinde durulan iddianamede, bebeği ölüme götüren sebeplerin önlenebilir olduğu ve gerekli tıbbi müdahalelerin yapılmadığı kaydedildi.

Medilife Hastanesi

Bir başka şüpheli olan Fehmi Alperen, savcılığa verdiği ifadede, hastane başhekimlerinin, hastanelerin cirolarını artırma yollarını iyi bildiğini ve yenidoğan ünitelerinde usulsüz yöntemlerle ciro artışı sağladığını belirtti. Alperen, hastaların durumlarıyla oynanarak 3. basamak gösterme ya da sadece 3. basamak hasta kabul etme gibi yöntemlerle kazanç sağlandığını söyledi.