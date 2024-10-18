İstanbul Valiliği, MEB genelgesine istinaden 34 ilçede ikili eğitim yapılan okullarda ders saatlerini değiştirdi. Söz konusu okullarda 40 dakikalık ders saatleri 35 dakikaya indirildi. İşte habere ilişkin önemli detaylar...
İstanbul Valiliği açıkladı! 2024-2025 ders saatleri değişti mi? İstanbul'da ders saatleri kaçta başlayacak?
MEB tüm il valiliklerine okulların başlama ve bitiş saatlerine ilişkin genelge göndermişti. MEB genelgesi sonrası İstanbul'da bazı okullarda ders saatleri güncellendi. Peki İstanbul'da ders saatleri değişti mi? 2024-2025 eğitim yılında İstanbul'da ders saatleri kaçta başlayacak? İşte İstanbul Valili'ğinin açıklamasına ilişkin detaylar...
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Valiliklere genelge gönderilmişti
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla tüm il valiliklerine "okul ve ders saati uygulaması" konulu genelge gönderilmişti. Mevzuatlarla gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla bütün ülkede uygulanan mevcut ileri saat uygulamasının sürdürülmesinin kararlaştırıldığı hatırlatılan genelgede, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde de ders yılının 180 iş gününden az olmamasının esas olarak belirlendiği paylaşıldı.
İlk ve ortaöğretim okullarındaki derslerin başlama ve bitiş saatleri ile ilgili olarak Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ile Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yer alan ilgili hükümlere yer verilen genelgede, ek olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda da bölgelerin ve hizmetin özelliklerine göre günlük çalışma saatlerini belirleme yetkisinin illerde valiliklere verildiği aktarılmıştı.
Eğitim ve öğretimi aksatmayacak şekilde düzenlendi
Genelgede, mevzuat hükümleri uyarınca yaz saati uygulamasının devam ettirilmesi nedeniyle "kış saati" şeklinde düzenleme talebine ilişkin olarak, il bazlı mesai ve ders saati başlangıç saatlerini belirlemeye valiliklerin yetkili olduğu aktarıldı. Gün doğumu ve batımı ile toplumsal şartlar göz önünde bulundurularak okullardaki ders saatlerinin planlanmasının derslerin başlangıç ve bitiş saatlerinin eğitim ve öğretimi aksatmayacak şekilde düzenlenerek öğrencilerin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları için gerekli tüm tedbirlerin alınması talep edilmişti. Söz konusu okullarda 40 dakikalık ders saatleri 35 dakikaya indirildi.