Yenidoğan çetesinden CHP’li Ahmet Atilla Yılmaz çıktı: Usulsüzlükleri biliyordu

İDDİANAMEDE YER ALAN İFADELER
Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün yaptığı denetim raporlarına dayanılarak, Medilife Hastanesi'nde yenidoğan bebeklerin ölümüyle ilgili önemli ihmallerin olduğu belirtildi. Özelikle "Damla" isimli bebeğin ölümü üzerinde durulan iddianamede, bebeği ölüme götüren sebeplerin önlenebilir olduğu ve gerekli tıbbi müdahalelerin yapılmadığı kaydedildi.
Medilife Hastanesi
Bir başka şüpheli olan Fehmi Alperen, savcılığa verdiği ifadede, hastane başhekimlerinin, hastanelerin cirolarını artırma yollarını iyi bildiğini ve yenidoğan ünitelerinde usulsüz yöntemlerle ciro artışı sağladığını belirtti. Alperen, hastaların durumlarıyla oynanarak 3. basamak gösterme ya da sadece 3. basamak hasta kabul etme gibi yöntemlerle kazanç sağlandığını söyledi.
"AHMET YILMAZ USULSÜZLÜKLERDEN HABERDARDI"
İddianamede, şüpheli Ahmet Atilla Yılmaz'ın da bu usulsüzlüklerden haberdar olduğu ve yenidoğan yoğun bakım ünitesindeki işlemlerle ilgili sorumluluk taşıdığı vurgulandı. Yılmaz'ın başhekim olduğu hastanede, usulsüz epikriz yazımı, hasta sevki ve basamaklandırma ile SGK'ya gerçeğe aykırı şekilde ilaçların fatura edilmesi gibi çeşitli usulsüzlüklerin yapıldığı iddia edildi.
Yenidoğan çetesi para için bebeklerin ölümüne göz yumdu
İDDİANAMEDE YER ALAN HASTANELER
İddianamede ayrıca, Fırat Sarı liderliğindeki suç örgütünün çeşitli özel hastanelerin yenidoğan yoğun bakım ünitelerini kiralayarak işlettiği belirtildi.
O hastaneler şu şekilde:
Akabe Sağlık Tesisleri AŞ'ye ait özel Avcılar Hospital Hastanesi
Özel İstanbul Şafak Sağlık Hizmetleri AŞ'ye ait Özel Avrupa Şafak Hastanesi ve Özel İstanbul Şafak Hastanesi
Medilife Sağlık Hizmetleri ve Yonca Sağlık Hizmetlerine bağlı Özel Bağcılar Medilife Hastanesi ve Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi
Refik Arslan AŞ'ye bağlı Özel Bağcılar Şafak Hastanesi
Beymed AŞ'ye ait Özel Birinci Hastanesi
Doğamed AŞ'ye ait Özel Doğa Hospital Hastanesi
Reyap AŞ'ye ait Özel Reyap İstanbul Hastanesi ve Çorlu Reyap Hastanesi
Ekip Sağlık AŞ'ye ait Özel TRG Hospitalist Hastanesi
Esenler Güney Hastanesi
Silivri Kolan Hastanesi