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Yenidoğan çetesinden CHP'li Ahmet Atilla Yılmaz çıktı: Usulsüzlükleri biliyordu

Türkiye Yenidoğan çetesinin karıştığı skandalları konuşuyor... Bebeklerin ölümüne sebep olan ve SGK'yı zarara uğratarak maddi çıkar elde eden çetenin şüphelileri arasında CHP'li bir isim de çıktı. Skandala karışan Beylikdüzü Medilife Hastanesi Başhekimi Ahmet Atilla Yılmaz’ın CHP Beylikdüzü Meclis Üyesi olduğu öğrenildi. Yılmaz'ın aynı zamanda İBB Sağlık ve Salgın Hastalıklar Komisyonu Başkanı olarak görev yaptığı ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi :18 Ekim 2024 , 16:08 Güncelleme Tarihi :18 Ekim 2024 , 16:17
Yenidoğan çetesinden CHP’li Ahmet Atilla Yılmaz çıktı: Usulsüzlükleri biliyordu

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Yenidoğan çetesinden CHP'li isim çıktı.

İstanbul'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç elde ettikleri belirlenen 22'si tutuklu 47 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

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ÇETE ÜYESİ CHP'Lİ MECLİS ÜYESİ ÇIKTI
İstanbul'da gerçekleşen ve kamuoyunda "Yenidoğan Çetesi" olarak bilinen soruşturmada, CHP Beylikdüzü Meclis Üyesi ve aynı zamanda Beylikdüzü Medilife Hastanesi Başhekimi Ahmet Atilla Yılmaz'ın da adı geçti.

Medilife Hastanesi Başhekimi Ahmet Atilla Yılmaz (Ekran Görüntüsü)Medilife Hastanesi Başhekimi Ahmet Atilla Yılmaz (Ekran Görüntüsü)

Yılmaz, aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Salgın Hastalıklar Komisyonu Başkanı olarak görev yapmaktaydı. İddianamede yer alan bilgilere göre, Yılmaz'ın başhekim olduğu hastanede yenidoğan yoğun bakım ünitesinde ciddi usulsüzlükler tespit edildi.

Yenidoğan çetesinden CHP’li Ahmet Atilla Yılmaz çıktı: Usulsüzlükleri biliyordu

İDDİANAMEDE YER ALAN İFADELER
Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün yaptığı denetim raporlarına dayanılarak, Medilife Hastanesi'nde yenidoğan bebeklerin ölümüyle ilgili önemli ihmallerin olduğu belirtildi. Özelikle "Damla" isimli bebeğin ölümü üzerinde durulan iddianamede, bebeği ölüme götüren sebeplerin önlenebilir olduğu ve gerekli tıbbi müdahalelerin yapılmadığı kaydedildi.

Medilife HastanesiMedilife Hastanesi

Bir başka şüpheli olan Fehmi Alperen, savcılığa verdiği ifadede, hastane başhekimlerinin, hastanelerin cirolarını artırma yollarını iyi bildiğini ve yenidoğan ünitelerinde usulsüz yöntemlerle ciro artışı sağladığını belirtti. Alperen, hastaların durumlarıyla oynanarak 3. basamak gösterme ya da sadece 3. basamak hasta kabul etme gibi yöntemlerle kazanç sağlandığını söyledi.

"AHMET YILMAZ USULSÜZLÜKLERDEN HABERDARDI"
İddianamede, şüpheli Ahmet Atilla Yılmaz'ın da bu usulsüzlüklerden haberdar olduğu ve yenidoğan yoğun bakım ünitesindeki işlemlerle ilgili sorumluluk taşıdığı vurgulandı. Yılmaz'ın başhekim olduğu hastanede, usulsüz epikriz yazımı, hasta sevki ve basamaklandırma ile SGK'ya gerçeğe aykırı şekilde ilaçların fatura edilmesi gibi çeşitli usulsüzlüklerin yapıldığı iddia edildi.

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İDDİANAMEDE YER ALAN HASTANELER
İddianamede ayrıca, Fırat Sarı liderliğindeki suç örgütünün çeşitli özel hastanelerin yenidoğan yoğun bakım ünitelerini kiralayarak işlettiği belirtildi.

O hastaneler şu şekilde:
Akabe Sağlık Tesisleri AŞ'ye ait özel Avcılar Hospital Hastanesi

Özel İstanbul Şafak Sağlık Hizmetleri AŞ'ye ait Özel Avrupa Şafak Hastanesi ve Özel İstanbul Şafak Hastanesi

Medilife Sağlık Hizmetleri ve Yonca Sağlık Hizmetlerine bağlı Özel Bağcılar Medilife Hastanesi ve Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi

Refik Arslan AŞ'ye bağlı Özel Bağcılar Şafak Hastanesi

Beymed AŞ'ye ait Özel Birinci Hastanesi

Doğamed AŞ'ye ait Özel Doğa Hospital Hastanesi

Reyap AŞ'ye ait Özel Reyap İstanbul Hastanesi ve Çorlu Reyap Hastanesi

Ekip Sağlık AŞ'ye ait Özel TRG Hospitalist Hastanesi

Esenler Güney Hastanesi

Silivri Kolan Hastanesi

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