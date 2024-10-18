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MİT'ten siber casusluk şebekesine operasyon: 20 tutuklu! 18 site kapatıldı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), dünya genelinde binlerce insanın kişisel verilerini ele geçiren siber casusluk şebekesine yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Kişisel verilerin satıldığı bu verilerin özellikle gençler ve çocuklar üzerinde şantaj amacıyla kullanıldığı belirlenen 18 internet sitesi kapatıldı. Operasyon kapsamında tutuklananların sayısı 20'ye yükseldi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :18 Ekim 2024 , 09:34 Güncelleme Tarihi :18 Ekim 2024 , 10:22
MİT’ten siber casusluk şebekesine operasyon: 20 tutuklu! 18 site kapatıldı

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), dünya genelinde binlerce insanın kişisel verilerini ele geçiren siber casusluk şebekesine yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

9 KİŞİ DAHA TUTUKLANDI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve MİT koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ve Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) işbirliği ile gerçekleştirilen son operasyonla 9 şüpheli daha tutuklandı.

MİT siber casusluk çetesine operasyon düzenledi (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)MİT siber casusluk çetesine operasyon düzenledi (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 20'ye ulaştı.

GENÇLER VE ÇOCUKLAR HEDEFTE: SİBER ŞANTAJ VE VERİ TİCARETİ
MİT'in yürüttüğü çalışmalar sonucunda şebekenin ele geçirdiği kişisel bilgileri, aralarında terör örgütlerinin de bulunduğu çeşitli gruplara sattığı tespit edildi.

MİT siber casusluk çetesine operasyon düzenledi (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)MİT siber casusluk çetesine operasyon düzenledi (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

Operasyon sırasında 18 internet sitesi kapatılırken, bu siteler üzerinden satılan verilerin, özellikle gençler ve çocuklar üzerinde şantaj amacıyla kullanıldığı belirlendi.

MİT’ten siber casusluk şebekesine operasyon: 20 tutuklu! 18 site kapatıldı

MİT siber casusluk çetesine operasyon düzenledi (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)MİT siber casusluk çetesine operasyon düzenledi (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

MİT'TEN CAYDIRICI ADIMLAR
MİT, yurt dışıyla bağlantılı siber tehdit ağlarına karşı operasyonlar hız kesmeden devam ederken, ulusal siber güvenliği sağlamak amacıyla önleyici ve caydırıcı adımlar atılmaya devam ediyor.

Siber güvenliğin sağlanması için MİT'in operasyonlarının daha da yoğunlaşacağı ve bu alandaki tehditlerin bertaraf edilmesi için çalışmaların kararlılıkla süreceği öğrenildi.

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