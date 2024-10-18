MİT’ten siber casusluk şebekesine operasyon: 20 tutuklu! 18 site kapatıldı

MİT siber casusluk çetesine operasyon düzenledi (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

MİT'TEN CAYDIRICI ADIMLAR

MİT, yurt dışıyla bağlantılı siber tehdit ağlarına karşı operasyonlar hız kesmeden devam ederken, ulusal siber güvenliği sağlamak amacıyla önleyici ve caydırıcı adımlar atılmaya devam ediyor.

Siber güvenliğin sağlanması için MİT'in operasyonlarının daha da yoğunlaşacağı ve bu alandaki tehditlerin bertaraf edilmesi için çalışmaların kararlılıkla süreceği öğrenildi.