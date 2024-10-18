MİT’ten siber casusluk şebekesine operasyon: 20 tutuklu! 18 site kapatıldı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), dünya genelinde binlerce insanın kişisel verilerini ele geçiren siber casusluk şebekesine yönelik operasyonlarını sürdürüyor.
9 KİŞİ DAHA TUTUKLANDI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve MİT koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ve Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) işbirliği ile gerçekleştirilen son operasyonla 9 şüpheli daha tutuklandı.
MİT siber casusluk çetesine operasyon düzenledi (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)
Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 20'ye ulaştı.
GENÇLER VE ÇOCUKLAR HEDEFTE: SİBER ŞANTAJ VE VERİ TİCARETİ
MİT'in yürüttüğü çalışmalar sonucunda şebekenin ele geçirdiği kişisel bilgileri, aralarında terör örgütlerinin de bulunduğu çeşitli gruplara sattığı tespit edildi.
MİT siber casusluk çetesine operasyon düzenledi (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)
Operasyon sırasında 18 internet sitesi kapatılırken, bu siteler üzerinden satılan verilerin, özellikle gençler ve çocuklar üzerinde şantaj amacıyla kullanıldığı belirlendi.