SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Discord ve Telegram'dan şantaj yapan C31K isimli grubun iki yöneticisi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X platformu üzerinden Salı günü yayınladığı bir gönderide Discord ve Telegram gibi uygulamalardaki 'C31K' grubuna yönelik operasyon yapıldığını duyurdu.Yerlikaya, "Çocuklarımızı cinsel istismara zorlayan zorbalarla, kadına şiddet eğiliminde olup kin ve nefret yayanlarla görülecek hesabımız var" dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :09 Ekim 2024
Discord ve Telegram’dan şantaj yapan C31K isimli grubun iki yöneticisi gözaltına alındı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Discord ve Telegram platformlarında aktif olan C31K isimli grubun yöneticilerinden "Hz. Ebu Cehil" takma isimli E.K. ile "Arda Bateman" takma isimli A.T.'nin yakalandığını açıkladı. Yerlikaya, "Çocuklarımızı cinsel istismara zorlayan zorbalarla, kadına şiddet eğiliminde olup kin ve nefret yayanlarla görülecek hesabımız var! Siber dünyanın hangi deliğine saklanırsanız saklanın, siber devriyelerimiz sizi tek tek bulup adalete teslim edecektir. Kadına şiddet ve cinsel istismar gibi suçlara eğilimli olan suç odaklarıyla mücadelemiz her alanda devam edecektir" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Orta Doğu’da gerilim tırmanıyor | İran’dan İsrail’e 3 mesaj! İran Dışişleri Bakanı Erakçi Türkiye’ye geliyor
Başkan Erdoğan talimat verdi! Adli kolluk sistemi gündemde! Kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacak
Türk Telekom
Asgari ücrete 3’lü zam formülü: Komisyon neleri dikkate alacak? Ne kadar artış bekleniyor?
Fişini çektik! Discord’a erişim engeli getirildi
Başkan Erdoğan AK Parti TBMM Grup Toplantısı’na katılacak! İşte gündemdeki meseleler...
Okan Buruk’un son dönemdeki tepkilerinin nedenini TAKVİM açıkladı!
CHP’li Beyoğlu Belediyesi’nden skandal! Çocukları LGBT destekçisine emanet ettiler | Takvim.com.tr dosyasını açtı: Kim bu Kerem Kitay?
İşgalci İsrail aynı anda hem Beyrut’u hem de Şam’ı hedef aldı! Ölü ve yaralılar var
Discord ve Telegram’dan şantaj yapan C31K isimli grubun iki yöneticisi Hz. Ebu Cehil ve Arda Bateman gözaltına alındı
Bakan Bolat duyurdu: İhracatçılara yeni kredi desteği 4 milyar TL’ye çıkarıldı!
TBMM’de İsrail tehdidine karşı kapalı oturum: Milli güvenlik sorununa karşı birlikte ilerlemeliyiz | 10 yıl gizli kalacak
Başkan Erdoğan’dan 2024-2025 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni’nde önemli açıklamalar
ABD’li gazetecinin bomba iddiası: Biden, Netanyahu’ya küfür etti! İkili arasında gerilim mi var?
Victor Osimhen için itiraf gibi sözler Transferle ilgili flaş açıklama
SON DAKİKA