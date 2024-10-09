İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Discord ve Telegram platformlarında aktif olan C31K isimli grubun yöneticilerinden "Hz. Ebu Cehil" takma isimli E.K. ile "Arda Bateman" takma isimli A.T.'nin yakalandığını açıkladı. Yerlikaya, "Çocuklarımızı cinsel istismara zorlayan zorbalarla, kadına şiddet eğiliminde olup kin ve nefret yayanlarla görülecek hesabımız var! Siber dünyanın hangi deliğine saklanırsanız saklanın, siber devriyelerimiz sizi tek tek bulup adalete teslim edecektir. Kadına şiddet ve cinsel istismar gibi suçlara eğilimli olan suç odaklarıyla mücadelemiz her alanda devam edecektir" dedi.

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