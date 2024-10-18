Başkan Erdoğan ve Barzani’den Israil ve aparatlarına net mesaj! Bölgedeki birliktelik kimi korkuttu?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan (sol 3), Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani'yi (sol 2) kabul etti. Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sağ 3), MİT Başkanı İbrahim Kalın (sağ 2) ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç (sağda) da hazır bulundu. (AA)

SEÇİMLER 20 EKİM'DE

Erdoğan, Barzani ile yaptığı görüşmede, ayrıca 20 Ekim'de düzenlenecek IKBY parlamento seçimlerinin hayırlara vesile olması dileklerini ifade etti. Irak Türkmen Cephesi'nin de yarışacağı seçimlerin kapsayıcı bir anlayışla, barış ve huzur içinde gerçekleştirileceğine olan inancını dile getirdi.

"HAYATİ ÖNEME SAHİP"

AK Parti MKYK üyesi yazar Orhan Miroğlu, görüşmenin önemini "Ankara-Erbil ilişkileri 20-25 yıldır çok dostane sürüyor. Bunda baba Molla Mustafa Barzani'nin, 'Türkiye'nin dostu olun, hiçbir zaman düşmanlık yapmayın' vasiyetinin katkısı büyük. İç barış çağrılarının yapıldığı bir zamanda görüşmenin gerçekleşmesi dış cephe açısından kritik bir adımdı. Bu sadece Türkiye için değil, Erbil için de hayati derecede önemlidir." sözleriyle ifade etti.

TÜRK- KÜRT BİRLİKTELİĞİ KÜRESEL GÜÇLERİ KORKUTUYOR

Miroğlu, "İsrail'in DEAŞ'ı değil, daha çok Kürtleri ve PKK'yı kullanacağının konuşulduğu"na dikkat çekerek, "Bu bölgede küreselcilerin en korktuğu şey Türkler ile Kürtlerin birlikteliğidir. Hatırlayın son dönemde bu bölgede en çok operasyon çekilen iki isim var: Başkan Erdoğan ve Mesud Barzani... Hâlâ da bundan vazgeçmiş değiller. İsrail saldırganlığının devam ettiği bir süreçte, Erbil'le ilişkilerin güçlenmesi çok kıymetli." ifadelerini kullandı.