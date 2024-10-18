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Başkan Erdoğan ve Barzani'den Israil ve aparatlarına net mesaj! Bölgedeki birliktelik kimi korkuttu?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşmede, Türkiye-Irak ilişkileri ve IKBY ile işbirliği ele alındı. Görüşmenin İsrail'e ve arkasındaki küresel güçlere anlamlı bir mesaj olduğunu vurgulayan Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, 20 Ekim'de düzenlenecek IKBY parlamento seçimleri hakkında önemli bir değerlendirmede bulundu.

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Giriş Tarihi :18 Ekim 2024 , 09:27 Güncelleme Tarihi :18 Ekim 2024 , 09:59
Başkan Erdoğan ve Barzani’den Israil ve aparatlarına net mesaj! Bölgedeki birliktelik kimi korkuttu?

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İsrail Orta Doğu'yu kan gölüne çevirmeye devam ediyor. Siyonist yönetimin bir sonraki hedefinin Türkiye olabileceği konuşulurken, Başkan Erdoğan ise iç cepheyi güçlendirme çağrısında bulundu.

Bu çağrıya yanıt veren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM'e el uzattı. Bu ezber bozan çıkış, siyaseti de derinden etkiledi.

En vurdum duymaz partiler bile durumun ciddiyetini anladı.

Başkan Erdoğan'ın yalnızca iç cephede değil dış cephede de çalışmaları devam diyor.

Irak'ın kuzeyinde yuvalanan PKK'ya yönelik operasyonlar kararlılıkla devam ederken, Ankara - Erbil hattında da kritik bir görüşmeler gerçekleştirildi.

KÜLLİYE'DE KRİTİK KABUL
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan (ortada), Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani'yi (solda) kabul etti. Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sağda) da hazır bulundu (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan (ortada), Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani'yi (solda) kabul etti. Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sağda) da hazır bulundu (AA)

Görüşmede, Türkiye-Irak ilişkileri ve IKBY ile işbirliği ele alındı.

KALKINMA YOLU PROJESİ MASADAYDI
Görüşmede terör örgütü PKK'yla mücadeleden Kalkınma Yolu Projesi'ne kadar birçok konuya değinildi.

Türkiye, "Kalkınma Yolu Projesi"yle Basra Körfezi'ndeki Büyük Fav Limanı ile Türkiye'nin güney sınırı arasında bir tren yolu hattı kurulmasını amaçlıyor.

Kalkınma Yolu Projesi, Körfez üzerinden denizden Basra'ya, oradan da karayolu ve demiryollarıyla Türkiye'ye ve Avrupa'ya uzanan, Irak ve Türkiye'yi birbirine bağlarken, küresel anlamda da önemli bir ticari koridor oluşturmayı hedefliyor.

Kalkınma Yolu Projesi.Kalkınma Yolu Projesi.

Ancak Biden-Netanyahu kirli ittifakı bu hedefin geçekleşmemesi için "Baharat Yolu"nu koyarak bölgeyi yakıp yıkıyor.

Bölgedeki bir diğer güç olan İran'ın nerede durduğu ise belirsizliğini koruyor.

Başkan Erdoğan ve Barzani’den Israil ve aparatlarına net mesaj! Bölgedeki birliktelik kimi korkuttu?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan (sol 3), Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani'yi (sol 2) kabul etti. Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sağ 3), MİT Başkanı İbrahim Kalın (sağ 2) ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç (sağda) da hazır bulundu. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan (sol 3), Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani'yi (sol 2) kabul etti. Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sağ 3), MİT Başkanı İbrahim Kalın (sağ 2) ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç (sağda) da hazır bulundu. (AA)

SEÇİMLER 20 EKİM'DE
Erdoğan, Barzani ile yaptığı görüşmede, ayrıca 20 Ekim'de düzenlenecek IKBY parlamento seçimlerinin hayırlara vesile olması dileklerini ifade etti. Irak Türkmen Cephesi'nin de yarışacağı seçimlerin kapsayıcı bir anlayışla, barış ve huzur içinde gerçekleştirileceğine olan inancını dile getirdi.

"HAYATİ ÖNEME SAHİP"
AK Parti MKYK üyesi yazar Orhan Miroğlu, görüşmenin önemini "Ankara-Erbil ilişkileri 20-25 yıldır çok dostane sürüyor. Bunda baba Molla Mustafa Barzani'nin, 'Türkiye'nin dostu olun, hiçbir zaman düşmanlık yapmayın' vasiyetinin katkısı büyük. İç barış çağrılarının yapıldığı bir zamanda görüşmenin gerçekleşmesi dış cephe açısından kritik bir adımdı. Bu sadece Türkiye için değil, Erbil için de hayati derecede önemlidir." sözleriyle ifade etti.

TÜRK- KÜRT BİRLİKTELİĞİ KÜRESEL GÜÇLERİ KORKUTUYOR
Miroğlu, "İsrail'in DEAŞ'ı değil, daha çok Kürtleri ve PKK'yı kullanacağının konuşulduğu"na dikkat çekerek, "Bu bölgede küreselcilerin en korktuğu şey Türkler ile Kürtlerin birlikteliğidir. Hatırlayın son dönemde bu bölgede en çok operasyon çekilen iki isim var: Başkan Erdoğan ve Mesud Barzani... Hâlâ da bundan vazgeçmiş değiller. İsrail saldırganlığının devam ettiği bir süreçte, Erbil'le ilişkilerin güçlenmesi çok kıymetli." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan (sağda), Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani'yi (solda) kabul etti. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan (sağda), Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani'yi (solda) kabul etti. (AA)



Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür ise "Erdoğan-Barzani görüşmesinin mesajı" başlıklı köşe yazısında görüşmeye ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

İSRAİL VE APARATLARINA NET MESAJ
Görüşmenin bölge halklarını birbirine düşman etme hesapları yapan İsrail'e ve arkasındaki küresel güçlere anlamlı bir mesaj olduğunu vurgulayan Övür, "İşin belki de görünmeyen ama en hassas tarafı ABD-İsrail aparatına dönüşen terör örgütü PKK'nın sadece Türkiye için değil, Kuzey Irak için de bir tehlike olmasıydı. Zaten Batı tercihini seküler PKK'dan yana yaparak büyük oranda "muhafazakâr" KDP'yi gözden çıkarmıştı." dedi.

Ankara- Erbil ilişkilerinin bugünkü sıcaklıkta devam etmesi için seçimleri KDP'nin kazanması gerekiyor diyen Övür, "İşi hiç kolay değil, karşısında hem çok sayıda farklı parti var hem de bölgenin zenginleşmesi konusunda "durduğu yer belli olmayan" İran, bu kez tarafını seçmiş durumda. Seçimlerde PKK ile birlikte Talabani'ye destek veriyor. Kazanmasalar da KDP'yi zorlayacakları çok açık." ifadelerini kullandı.

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Başkan Erdoğan - Barzani görüşmesinin arka planı! Talabanilerin bölgeyi PKK'ya peşkeş çekme hayali... "İsrail topyekün savaş çıkarabilir"

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