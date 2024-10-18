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Almanya Başbakanı Olaf Scholz Türkiye'ye geliyor! Masada hangi konular var?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile yarın İstanbul’da bir araya gelecek. Son dönemlerde Ankara ile Berlin arasında yoğun bir lider diplomasisi sürdürülürken, bu görüşme ile birlikte Erdoğan ve Scholz son dört ayda üçüncü kez yüz yüze bir araya gelmiş olacak. Peki, masada hangi konular olacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :18 Ekim 2024 , 07:54 Güncelleme Tarihi :18 Ekim 2024 , 09:00
Almanya Başbakanı Olaf Scholz Türkiye’ye geliyor! Masada hangi konular var?

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, 19 Ekim(yarın)'de Türkiye'yi ziyaret edecek

Scholz, ziyareti kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile de İstanbul'da bir araya gelecek.

EUROFIGTERLAR MASADA
Başkan Erdoğan ile Almanya Başbakanı Scholz arasındaki görüşmede, NATO'daki müttefiklik ilişkisine rağmen Almanya'nın Türkiye'nin Eurofighter savaş uçağı alımına koyduğu rezervin ortadan kalkması gerekliliği vurgulanacak.

Almanya'nın son dönemde bu konuda olumlu sinyaller verdiği ve siyasi engellerin kalkması noktasında pozitif gelişmeler olabileceği kaydediliyor. Görüşmelerde Yunanistan-Türkiye arasındaki normalleşme adımlarının da öne çıkması bekleniyor.

Olaf Scholz ve Başkan Erdoğan (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)Olaf Scholz ve Başkan Erdoğan (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

OLUMLU GELİŞMELER YAŞANABİLİR
İki liderin ayrıca, ticari, siyasi, askeri ilişkiler, terörle mücadele, vize konusunda yaşanan sorunlar, Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi, enerji işbirliği gibi bir dizi konu üzerinde görüşme yapması öngörülüyor.

Ankara müttefiklerin birbirine yaptırım uygulamaması hususunu her NATO zirvesinde gündeme taşıyor. Buna karşın Almanya, Türkiye'ye açık ve örtülü savunma sanayii ambargosu uygulayan ülkeler arasında ilk sırada yer alıyor. Almanya, daha önce Altay Tankı ile Fırtına obüslerinin güç gruplarının ihracında Türkiye'ye karşı örtülü ambargo uygulamıştı. Berlin, son olarak ise Türkiye'nin satın almak istediği Eurofighter jetleri konusunda blokaj uygularken, Almanya'nın son günlerde bu tavrını yumuşattığına dönük işaretler gelmeye başladı. Eurofighter savaş uçağı alımında teknik görüşmelerin başladığına işaret eden yetkililer, olumlu gelişmeler yaşanabileceğini belirtiyor.


İKİLİ TİCARET GÖRÜŞÜLECEK
Görüşmede, Türkiye'nin Almanya ve Avrupa Birliği ile ilişkileri de masaya yatırılacak. Türkiye-AB ilişkilerinin yeniden canlandırılmasının gerektiği, vize meselesinin bir an önce çözülme kavuşturulması, Doğu Akdeniz, terörle mücadelede işbirliği ile Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi gibi bir dizi konu başlığı Ankara'nın ajandasında yer alıyor. Almanya, Türkiye'nin ihracatında 21.5 milyar dolarla ilk sırada; ithalatında ise 27.5 milyar dolarla üçüncü sırada yer alıyor. Görüşmede iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması ve yatırım fırsatlarının da değerlendirilmesi bekleniyor.

Olaf Scholz ve Başkan Erdoğan (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)Olaf Scholz ve Başkan Erdoğan (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

BAŞKAN ERDOĞAN ARACI MI OLACAK?
Rusya'nın önde gelen "Kommersant" gazetesinin "Türkiye ile Almanya Ukrayna meselesine el attı" başlıklı haberinde Scholz'un önceki gün Alman parlamentosunda yaptığı konuşmada iki yıl aradan sonra ilk kez Putin'le görüşmeye hazır olduğu yönündeki sözlerine dikkat çekildi ve Başkan Erdoğan'ın birkaç gün sonra Rusya'nın Kazan kentindeki BRICS liderler zirvesine konuk olarak katılacağı hatırlatıldı.

Alman liderin Başkan Erdoğan'a "Putin'e mesajlarını" ileteceği ve aracı olmasını isteyeceği de yazıldı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz Türkiye’ye geliyor! Masada hangi konular var?

İsrail'in Gazze'de bir yılı aşkındır sürdürdüğü katliamda masada olacak. (Fotoğraf:AA)İsrail'in Gazze'de bir yılı aşkındır sürdürdüğü katliamda masada olacak. (Fotoğraf:AA)



ORTA DOĞU'DAKİ GELİŞMELER MASADA
Erdoğan- Scholz görüşmesinde Orta Doğu'daki bölgesel savaş ihtimali öncelikli gündem maddeleri arasında olacak. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları bir yılı geride bırakırken; Ankara, Berlin'in İsrail'e kayıtsız şartsız desteğinden duyduğu rahatsızlığı ifade ediyor. Erdoğan, Almanya'nın İsrail tutumunu eleştirerek, "Ben rahat konuşuyorum. Çünkü bizim İsrail'e borcumuz yok. Borçlu olanlar, rahat konuşamıyorlar. Biz Holokost cenderesinden geçmedik" ifadelerini kullanmıştı.

Eurofighter (AA)Eurofighter (AA)


MSB KAYNAKLARI: EUROFİGHTER'DA ŞART GÜNDEME GELMEDİ
Türkiye'nin 40 adet F-16 Viper temininin yanı sıra Eurofighter Typhoon tedariki çalışmaları devam ediyor. Eurofighter Typhoon uçağı alım talebine Almanya karşı tutum takınsa da teknik görüşmeler sürüyor. Güvenlik kaynakları bu görüşmelerde herhangi bir şartın gündeme gelmediğini, çalışmaların süreci hızlandırmak amacıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, "Bizim için esas olan eğitim ve muharip olarak kullanacağımız HÜRJET ve 5'inci nesil milli muharip uçağımız olan KAAN. F-16 tedarikine ilişkin, geçtiğimiz aylarda sözleşme imzalandı, bir takvim belirlendi ve süreç planlanan şekilde devam ediyor. Eurofighter Typhoon uçağının tedarikine yönelik ise; teknik seviyedeki çalışmalara devam edilmektedir. Yapılan çalışmalar süreci hızlandırmak amacıyla gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmalarda herhangi bir şart gündeme gelmemiştir" diye konuştu.

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Tarih belli oldu... Almanya Başbakanı Olaf Scholz Türkiyeye geliyor: Eurofighter masada!Tarih belli oldu... Almanya Başbakanı Olaf Scholz Türkiyeye geliyor: Eurofighter masada!
Tarih belli oldu... Almanya Başbakanı Olaf Scholz Türkiye'ye geliyor: Eurofighter masada!

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