Almanya Başbakanı Olaf Scholz Türkiye’ye geliyor! Masada hangi konular var?

Almanya'nın son dönemde bu konuda olumlu sinyaller verdiği ve siyasi engellerin kalkması noktasında pozitif gelişmeler olabileceği kaydediliyor. Görüşmelerde Yunanistan-Türkiye arasındaki normalleşme adımlarının da öne çıkması bekleniyor.

Scholz, ziyareti kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile de İstanbul'da bir araya gelecek.

Olaf Scholz ve Başkan Erdoğan (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

OLUMLU GELİŞMELER YAŞANABİLİR

İki liderin ayrıca, ticari, siyasi, askeri ilişkiler, terörle mücadele, vize konusunda yaşanan sorunlar, Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi, enerji işbirliği gibi bir dizi konu üzerinde görüşme yapması öngörülüyor.

Ankara müttefiklerin birbirine yaptırım uygulamaması hususunu her NATO zirvesinde gündeme taşıyor. Buna karşın Almanya, Türkiye'ye açık ve örtülü savunma sanayii ambargosu uygulayan ülkeler arasında ilk sırada yer alıyor. Almanya, daha önce Altay Tankı ile Fırtına obüslerinin güç gruplarının ihracında Türkiye'ye karşı örtülü ambargo uygulamıştı. Berlin, son olarak ise Türkiye'nin satın almak istediği Eurofighter jetleri konusunda blokaj uygularken, Almanya'nın son günlerde bu tavrını yumuşattığına dönük işaretler gelmeye başladı. Eurofighter savaş uçağı alımında teknik görüşmelerin başladığına işaret eden yetkililer, olumlu gelişmeler yaşanabileceğini belirtiyor.



İKİLİ TİCARET GÖRÜŞÜLECEK

Görüşmede, Türkiye'nin Almanya ve Avrupa Birliği ile ilişkileri de masaya yatırılacak. Türkiye-AB ilişkilerinin yeniden canlandırılmasının gerektiği, vize meselesinin bir an önce çözülme kavuşturulması, Doğu Akdeniz, terörle mücadelede işbirliği ile Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi gibi bir dizi konu başlığı Ankara'nın ajandasında yer alıyor. Almanya, Türkiye'nin ihracatında 21.5 milyar dolarla ilk sırada; ithalatında ise 27.5 milyar dolarla üçüncü sırada yer alıyor. Görüşmede iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması ve yatırım fırsatlarının da değerlendirilmesi bekleniyor.