Almanya Başbakanı Olaf Scholz Türkiye’ye geliyor! Masada hangi konular var?

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, 19 Ekim(yarın)'de Türkiye'yi ziyaret edecek
Scholz, ziyareti kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile de İstanbul'da bir araya gelecek.
EUROFIGTERLAR MASADA
Başkan Erdoğan ile Almanya Başbakanı Scholz arasındaki görüşmede, NATO'daki müttefiklik ilişkisine rağmen Almanya'nın Türkiye'nin Eurofighter savaş uçağı alımına koyduğu rezervin ortadan kalkması gerekliliği vurgulanacak.
Almanya'nın son dönemde bu konuda olumlu sinyaller verdiği ve siyasi engellerin kalkması noktasında pozitif gelişmeler olabileceği kaydediliyor. Görüşmelerde Yunanistan-Türkiye arasındaki normalleşme adımlarının da öne çıkması bekleniyor.
Olaf Scholz ve Başkan Erdoğan (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)
OLUMLU GELİŞMELER YAŞANABİLİR
İki liderin ayrıca, ticari, siyasi, askeri ilişkiler, terörle mücadele, vize konusunda yaşanan sorunlar, Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi, enerji işbirliği gibi bir dizi konu üzerinde görüşme yapması öngörülüyor.
Ankara müttefiklerin birbirine yaptırım uygulamaması hususunu her NATO zirvesinde gündeme taşıyor. Buna karşın Almanya, Türkiye'ye açık ve örtülü savunma sanayii ambargosu uygulayan ülkeler arasında ilk sırada yer alıyor. Almanya, daha önce Altay Tankı ile Fırtına obüslerinin güç gruplarının ihracında Türkiye'ye karşı örtülü ambargo uygulamıştı. Berlin, son olarak ise Türkiye'nin satın almak istediği Eurofighter jetleri konusunda blokaj uygularken, Almanya'nın son günlerde bu tavrını yumuşattığına dönük işaretler gelmeye başladı. Eurofighter savaş uçağı alımında teknik görüşmelerin başladığına işaret eden yetkililer, olumlu gelişmeler yaşanabileceğini belirtiyor.
İKİLİ TİCARET GÖRÜŞÜLECEK
Görüşmede, Türkiye'nin Almanya ve Avrupa Birliği ile ilişkileri de masaya yatırılacak. Türkiye-AB ilişkilerinin yeniden canlandırılmasının gerektiği, vize meselesinin bir an önce çözülme kavuşturulması, Doğu Akdeniz, terörle mücadelede işbirliği ile Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi gibi bir dizi konu başlığı Ankara'nın ajandasında yer alıyor. Almanya, Türkiye'nin ihracatında 21.5 milyar dolarla ilk sırada; ithalatında ise 27.5 milyar dolarla üçüncü sırada yer alıyor. Görüşmede iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması ve yatırım fırsatlarının da değerlendirilmesi bekleniyor.
Olaf Scholz ve Başkan Erdoğan (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)
BAŞKAN ERDOĞAN ARACI MI OLACAK?
Rusya'nın önde gelen "Kommersant" gazetesinin "Türkiye ile Almanya Ukrayna meselesine el attı" başlıklı haberinde Scholz'un önceki gün Alman parlamentosunda yaptığı konuşmada iki yıl aradan sonra ilk kez Putin'le görüşmeye hazır olduğu yönündeki sözlerine dikkat çekildi ve Başkan Erdoğan'ın birkaç gün sonra Rusya'nın Kazan kentindeki BRICS liderler zirvesine konuk olarak katılacağı hatırlatıldı.
Alman liderin Başkan Erdoğan'a "Putin'e mesajlarını" ileteceği ve aracı olmasını isteyeceği de yazıldı.