Son dakika Ankara-Aksaray otobüs kazası: 6 kişi hayatını kaybetti

Aksaray'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. (AA)

Aksaray'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. (AA)

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Otobüsün, Aksaray'a 25 kilometre kala Acıpınar mevkisinde yol kenarına devrildiğini ifade eden Kumbuzoğlu, "Malesef bu trafik kazası sonucunda 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. İlk belirlemelere göre de 25 yaralımız var. Aksaray Devlet Hastanesi'ne sevklerini yaptık. Soruşturma başlatılmıştır ve takip ediliyor. En kısa zamanda sonuçlandırılarak gereği yapılacaktır. Aksaray'ımıza baş sağlığı, ölenlere de Allah'tan rahmet diliyorum." diye konuştu.