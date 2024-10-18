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Son dakika Ankara-Aksaray otobüs kazası: 6 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi! Aksaray- Ankara kara yolu Acıpınar köyü girişinde, sürücünün kontrolünden çıkan tur otobüsü devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı. Otobüste 45 yolcunun olduğu belirtilirken soruşturma başlatıldı.

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Giriş Tarihi :18 Ekim 2024 , 08:26 Güncelleme Tarihi :18 Ekim 2024 , 09:01
Son dakika Ankara-Aksaray otobüs kazası: 6 kişi hayatını kaybetti

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Aksaray'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Aksaray'da otobüs kazası

OTOBÜS DEVRİLDİ
Aksaray-Ankara kara yolu Acıpınar mevkisinde Nurhan Hazer yönetimindeki 45 HB 0560 plakalı tur otobüsü henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.

Ankara-Aksaray kara yolundaki kazada ekipler yaralılara müdahale etti. (DHA)Ankara-Aksaray kara yolundaki kazada ekipler yaralılara müdahale etti. (DHA)

EKİPLER SEVK EDİLDİ
Olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Aksaray'da feci kaza!

Ankara-Aksaray kara yolunda otobüs kazası (DHA)Ankara-Aksaray kara yolunda otobüs kazası (DHA)


6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Son dakika Ankara-Aksaray otobüs kazası: 6 kişi hayatını kaybetti

Aksaray'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. (AA)Aksaray'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. (AA)

Olay yerinde incelemede bulunan Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, tur otobüsünün Balıkesir'den Kapadokya'ya doğru gittiğini belirtti.

Aksaray'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. (AA)Aksaray'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. (AA)

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Otobüsün, Aksaray'a 25 kilometre kala Acıpınar mevkisinde yol kenarına devrildiğini ifade eden Kumbuzoğlu, "Malesef bu trafik kazası sonucunda 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. İlk belirlemelere göre de 25 yaralımız var. Aksaray Devlet Hastanesi'ne sevklerini yaptık. Soruşturma başlatılmıştır ve takip ediliyor. En kısa zamanda sonuçlandırılarak gereği yapılacaktır. Aksaray'ımıza baş sağlığı, ölenlere de Allah'tan rahmet diliyorum." diye konuştu.

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