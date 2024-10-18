Son yıllarda trafikte yoğunluk yaşanan şehirlerde çakarlı araç kullanımının artması dikkat çekiyor. Bu durum İçişleri Bakanlığı'nı da harekete geçirdi. Peki çakar kullanımı yasak mı? Yasa dışı kullanım tespitinde hangi cezalar uygulanacak? İşte habere ilişkin önemli detaylar...
Aracınızda bu varsa trafikten men edilebilirsiniz! Hemen sökün
Son yıllarda trafikte yoğunluk yaşanan şehirlerde çakarlı araç kullanımı arttı. Bu artış İçişleri Bakanlığı’nı harekete geçirdi. İşte habere ilişkin detaylar...
İÇİNDEKİLER
Son yıllarda artış gösterdi
Bakanlık, son zamanlarda artış gösteren bu duruma karşı 81 ilde yeni bir uygulama başlattı. Yasa dışı çakar lambası kullanan çok sayıda aracın tespit edilmesinin ardından bu durumun önüne geçilmesi hedefleniyor. Özellikle büyükşehirlerde çakarlı araç kullanımı artış göstermiş durumda. Yasa dışı kullanımın yaygınlaştığı ve neredeyse bir sektör haline geldiği bu noktada emniyet güçleri kontrollerini artırarak sürdürüyor. Öte yandan İstanbul ve Ankara'da son yıllarda yasaklı çakar kullanımı rekor seviyelere ulaştı.
Yasa dışı kullananlar trafikten men edilecek
Yasa dışı siren ve çakar kullanan araçlar trafikten men edilecek. Yetkililer, iş adamlarından organize suç örgütü liderlerine kadar birçok kişinin bu cihazları usulsüz biçimde kişisel araçlarına taktığını belirtiyor. Söz konusu yasa dışı kullanımın tespiti halinde, çakarlı araçlar ve kullanıcıları hakkında hızlı ve kısıtlayıcı tedbirler alınacağı gündemde. Yetkililer, özellikle kullanan kişilerin trafik cezalarını ödeyip çakar kullanmaya devam ettiklerini vurguluyor. Bu duruma fırsat vermemek adına kurallara uymayanların araçları trafikten men edilecek ve cezalar daha da artırılacak.