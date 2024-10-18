Aracınızda bu varsa trafikten men edilebilirsiniz! Hemen sökün

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Son yıllarda trafikte yoğunluk yaşanan şehirlerde çakarlı araç kullanımının artması dikkat çekiyor. Bu durum İçişleri Bakanlığı'nı da harekete geçirdi. Peki çakar kullanımı yasak mı? Yasa dışı kullanım tespitinde hangi cezalar uygulanacak? İşte habere ilişkin önemli detaylar...

(Takvim Foto Arşiv) Son yıllarda artış gösterdi Bakanlık, son zamanlarda artış gösteren bu duruma karşı 81 ilde yeni bir uygulama başlattı. Yasa dışı çakar lambası kullanan çok sayıda aracın tespit edilmesinin ardından bu durumun önüne geçilmesi hedefleniyor. Özellikle büyükşehirlerde çakarlı araç kullanımı artış göstermiş durumda. Yasa dışı kullanımın yaygınlaştığı ve neredeyse bir sektör haline geldiği bu noktada emniyet güçleri kontrollerini artırarak sürdürüyor. Öte yandan İstanbul ve Ankara'da son yıllarda yasaklı çakar kullanımı rekor seviyelere ulaştı.