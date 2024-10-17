CEZA ALT SINIRININ YÜKSELTİLMESİ GÜNDEMDE Yapılan çalışmalar kapsamında iki önemli konu da tartışmaya açıldı.

Sorunun büyük ölçüde çözülmesinin sağlanması için tüm konular detaylı bir şekilde incelenip etki analizleri yapılıyor.

AK Parti ve Adalet Bakanlığı, toplumdaki cezasızlık algısının giderilmesine yönelik yargı paketi ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

Yargı paketindeki değişikliklerle cezasızlık algısının ortadan kaldırılması amaçlanıyor.(Fotoğraf: AA)

Bunlardan ilki, toplumda büyük tepki yaratan bazı suçlarda cezaların alt sınırının yeniden düzenlenmesi. Örneğin trafikte ya da sokakta yaşanan maganda saldırılarının büyük çoğunluğu (organlara zarar vermemişse) "organ zafiyetine neden olmadan yaralama" kapsamına giriyor ve alt sınır 1 yıl hapis olarak düzenleniyor.

Bu kişiler tutuklanmadığı gibi cezaevine de girmiyor. Nitelikli hırsızlıkta da ceza alt sınırı 2 yıl. Bu gibi kamuoyunda infial yaratan suçların ceza alt sınırlarının yükseltilmesi üzerinde duruluyor. Bu kapsama girecek suçlar ile ilgili tarama yapılıyor.