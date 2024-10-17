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Yeni yargı paketinde neler var? Cezasızlık algısı çözülecek! Boşanma davalarında önemli değişiklik yolda

AK Parti ve Adalet Bakanlığı, toplumdaki cezasızlık algısını gidermek amacıyla yeni bir yargı paketi üzerinde çalışıyor. Bu kapsamda, suçlarla ilgili ceza alt sınırlarının yeniden düzenlenmesi ve ceza sisteminde bazı değişikliklerin yapılması gündemde. Pakette ayrıca, boşanma durumunda bekleme süresinin 3 yıldan 1 yıla indirilmesi gibi düzenlemeler de yer alıyor.

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Giriş Tarihi :17 Ekim 2024 , 07:02 Güncelleme Tarihi :17 Ekim 2024 , 07:04
Yeni yargı paketinde neler var? Cezasızlık algısı çözülecek! Boşanma davalarında önemli değişiklik yolda

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AK Parti ve Adalet Bakanlığı, toplumdaki cezasızlık algısının giderilmesine yönelik yargı paketi ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

Sorunun büyük ölçüde çözülmesinin sağlanması için tüm konular detaylı bir şekilde incelenip etki analizleri yapılıyor.

CEZA ALT SINIRININ YÜKSELTİLMESİ GÜNDEMDE
Yapılan çalışmalar kapsamında iki önemli konu da tartışmaya açıldı.

Yargı paketindeki değişikliklerle cezasızlık algısının ortadan kaldırılması amaçlanıyor.(Fotoğraf: AA)Yargı paketindeki değişikliklerle cezasızlık algısının ortadan kaldırılması amaçlanıyor.(Fotoğraf: AA)

Bunlardan ilki, toplumda büyük tepki yaratan bazı suçlarda cezaların alt sınırının yeniden düzenlenmesi. Örneğin trafikte ya da sokakta yaşanan maganda saldırılarının büyük çoğunluğu (organlara zarar vermemişse) "organ zafiyetine neden olmadan yaralama" kapsamına giriyor ve alt sınır 1 yıl hapis olarak düzenleniyor.

Bu kişiler tutuklanmadığı gibi cezaevine de girmiyor. Nitelikli hırsızlıkta da ceza alt sınırı 2 yıl. Bu gibi kamuoyunda infial yaratan suçların ceza alt sınırlarının yükseltilmesi üzerinde duruluyor. Bu kapsama girecek suçlar ile ilgili tarama yapılıyor.

Ceza alt ve üst sınırları arasındaki makasın daraltılması da gündemde. (Fotoğraf:AA)Ceza alt ve üst sınırları arasındaki makasın daraltılması da gündemde. (Fotoğraf:AA)

CEZASIZLIK ALGISI ÇÖZÜLÜYOR
Tartışılan konulardan biri de ceza alt ve üst sınırları arasındaki makasın daraltılması. TCK'da ceza alt ve üst sınırları arasında makas "1 yıldan 5 yıla" gibi oldukça açık.

Yapılan çalışma hâkimlerin büyük çoğunluğunun cezaları üst değil alt sınırdan verdiğini ortaya koydu. Alt sınırdan ceza verildiği için toplumun hassas olduğu birçok konuda suçluların daha kısa süre cezaevinde kalmasına neden oluyor. TCK'daki ceza alt ve üst sınırları arasındaki bu makasın daraltılması halinde hâkimin takdir yetkisi sınırlanmış olacak.

Suçlulara daha fazla ceza verilmesi ve daha uzun süreler cezaevinde kalmaları sağlanacak

Yeni yargı paketinde neler var? Cezasızlık algısı çözülecek! Boşanma davalarında önemli değişiklik yolda

Meclis görseli. (Fotoğraf:AA)Meclis görseli. (Fotoğraf:AA)

BOŞANMADA BEKLEME SÜRESİ 3 YILDAN 1 YILA İNECEK
Sabah'tan Zübeyde Yalçın'ın haberine göre; AK Parti, hazırlıkları tamamlanan, ancak Meclis tatile girmeden önce TBMM Başkanlığı'na sunulan yargı paketinden ayrılan maddeleri içeren yeni paketini de gündeme taşıyor.

22 maddelik paketin bu hafta Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Teklifte, boşanmanın reddinden sonra ortak hayat kuramayan çiftlerin tekrar dava açması için gereken süre 3 yıldan 1 yıla indiriliyor. Noterlerin hafta sonu çalışması, yargılama süreleri gibi düzenlemeler de pakette yer alıyor. Cezasızlık algısını ortadan kaldıran paketin ayrı bir teklif olarak Meclis gündemine taşınması planlanıyor.

AK Partiden 6 yasa teklifi! Meclise yeni yargı paketi geliyor! İyi hal indirimi kaldırılacakAK Partiden 6 yasa teklifi! Meclise yeni yargı paketi geliyor! İyi hal indirimi kaldırılacak
AK Parti'den 6 yasa teklifi! Meclis'e yeni yargı paketi geliyor! İyi hal indirimi kaldırılacak

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