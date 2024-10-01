Esad’ın kurtuluşu Türkiye’nin uzattığı eli tutmakta! Savaş Şam’ın kapısında... Suriye’ye düşen siyonist bombalar ve Arz-ı Mev’ud tehlikesi

Arz-ı Mev'ud hezeyanına kapılan terör devleti İsrail, Gazze'de yaktığı soykırım ateşini tüm Orta Doğu'ya yaymaya niyetlendi.
İran'ın başkenti Tahran'da Hamas lideri İsmail Heniye'yi şehit eden İsrail, Hizbullah'ın kalbi Beyrut'ta da Nasrallah'ı öldürdü. Günlerdir aralıksız Beyrut'u bombalayan siyonist ordu, dün gece itibariyle Lübnan'ı karadan işgale başladı.
İsrail, SİHA'larla Şam'ı vurdu (Fotoğraf: AFP)
LÜBNAN'I KARADAN İŞGAL ETTİ SURİYE'Yİ HAVADAN VURDU
İsrail'in gözü dönmüşlüğü bununla da sınırlı kalmadı. Lübnan'a karadan giren İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'ı da havadan vurdu.
Rejimin haber ajansı SANA'nın yerel saatle 2.51'de geçtiği haberinde, "Hava savunma sistemlerimiz bu gece üçüncü kez düşman hedeflere karşı koyuyor." ifadeleri yer aldı.
İSRAİL SİHA'LAR İLE ŞAM'A SALDIRDI: 3 ÖLÜ, 9 YARALI
SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı bir diğer haberinde ise İsrail'in, yerel saatle 2.05'te başkentteki saldırıları savaş uçakları ve dronlarla düzenlediği öne sürüldü.
Haberde, "Hava savunma sistemlerimiz füzelere ve dronlara karşı koydu ve çoğunu düşürdü. Saldırıda 3 sivil öldü, 9 sivil yaralandı, maddi hasar meydana geldi." ifadeleri kullanıldı.
Beşar Esad'ın medyadaki sesi Safa Ahmed, İsrail'in Şam'ı vurduğu saldırıda can verdi (Fotoğraf: X)
Öte yandan rejim medyası, saldırıda Suriye Devlet Televizyonu'nda çalışan sunucu Safa Ahmed'in hayatını kaybettiğini duyurdu.
Şam FM'de yer alan haberde ise Mezze'deki saldırı sonucu yangın çıktığı kaydedildi. İsrail tarafından saldırıya ilişkin bir açıklama yapılmadı.
"RUSYA, İRAN'I SURİYE'DEN ÇIKARMAK İSTİYOR"
Uluslararası İlişkiler Uzmanı Mete Sohtaoğlu, A Haber canlı yayınında İsrail'in Şam'ı vurmasıyla ilgili çarpıcı bilgiler paylaştı. Rejim medyasının sunucu Safa Ahmed'in aynı saldırılarda can vermesine dikkat çeken Sohtaoğlu, Şam'ın suskun kalışına dikkat çekti.
Suriye'deki Rus hava savunma sistemlerinin Şam'a düşen füzeler karşısında neden etkisiz kaldığını soran Sohtaoğlu, Rusya'nın İran'ı Suriye'den çıkarma niyetinde olduğunu söyledi.
Mete Sohtaoğlu şu ifadeleri kullandı:
"Bu arabanın vurulduğu yer İran Büyükelçiliğinin çok daha yakınında bir bölge. İlginçtir ama muhtemelen Sefa Ahmed isimli sunucunun İranlı bir yetkiliyle arabada olduğu ve aracın içerisindeki korumayla birlikte öldürüldüklerine dair bir bilgi var. Ahmed, yanındaki İran Devrim Muhafızları personeliyle aynı araçta olduğu için hayatını kaybetti. Şam bu konuyla ilgili hiçbir detay vermiyor. Ben açık söyleyeyim Rusya, İran'ı Suriye'den çıkarmak istiyor"