SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Esad'ın kurtuluşu Türkiye'nin uzattığı eli tutmakta! Savaş Şam'ın kapısında... Suriye'ye düşen siyonist bombalar ve Arz-ı Mev'ud tehlikesi

Vadedilmiş topraklar (Arz-ı Mev'ud) melanetine kapılan İsrail, Gazze ve Lübnan'dan sonra Suriye'yi hedefine aldı. Şam'a düşen siyonist bombalarda Beşar Esad'ın medyadaki sesi Safa Ahmed ve çok sayıda kişi can verdi. Bu durum esas hedefi Anadolu olan ve Suriye topraklarında tehdidi artan Arz-ı Mev'ud tehlikesini bir kez daha açık etti. Bilindiği üzere İsrail hem terör unsurlarına (PKK/YPG/PYD) destek veriyor hem de Golan'dan Şam'a Suriye'nin toprak bütünlüğünü hedef alıyor. Kapısına savaş dayanan Esad'ın ise yaklaşan tehlikeyi görüp Türkiye'nin uzattığı eli tutması önem kazandı.

Ahmet Zeren Ahmet Zeren
Giriş Tarihi :01 Ekim 2024 , 11:48 Güncelleme Tarihi :01 Ekim 2024 , 11:52
Esad’ın kurtuluşu Türkiye’nin uzattığı eli tutmakta! Savaş Şam’ın kapısında... Suriye’ye düşen siyonist bombalar ve Arz-ı Mev’ud tehlikesi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Arz-ı Mev'ud hezeyanına kapılan terör devleti İsrail, Gazze'de yaktığı soykırım ateşini tüm Orta Doğu'ya yaymaya niyetlendi.

İran'ın başkenti Tahran'da Hamas lideri İsmail Heniye'yi şehit eden İsrail, Hizbullah'ın kalbi Beyrut'ta da Nasrallah'ı öldürdü. Günlerdir aralıksız Beyrut'u bombalayan siyonist ordu, dün gece itibariyle Lübnan'ı karadan işgale başladı.

İsrail, SİHA'larla Şam'ı vurdu (Fotoğraf: AFP)İsrail, SİHA'larla Şam'ı vurdu (Fotoğraf: AFP)

LÜBNAN'I KARADAN İŞGAL ETTİ SURİYE'Yİ HAVADAN VURDU

İsrail'in gözü dönmüşlüğü bununla da sınırlı kalmadı. Lübnan'a karadan giren İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'ı da havadan vurdu.

Rejimin haber ajansı SANA'nın yerel saatle 2.51'de geçtiği haberinde, "Hava savunma sistemlerimiz bu gece üçüncü kez düşman hedeflere karşı koyuyor." ifadeleri yer aldı.

İSRAİL SİHA'LAR İLE ŞAM'A SALDIRDI: 3 ÖLÜ, 9 YARALI

SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı bir diğer haberinde ise İsrail'in, yerel saatle 2.05'te başkentteki saldırıları savaş uçakları ve dronlarla düzenlediği öne sürüldü.

Haberde, "Hava savunma sistemlerimiz füzelere ve dronlara karşı koydu ve çoğunu düşürdü. Saldırıda 3 sivil öldü, 9 sivil yaralandı, maddi hasar meydana geldi." ifadeleri kullanıldı.

Beşar Esad'ın medyadaki sesi Safa Ahmed, İsrail'in Şam'ı vurduğu saldırıda can verdi (Fotoğraf: X)Beşar Esad'ın medyadaki sesi Safa Ahmed, İsrail'in Şam'ı vurduğu saldırıda can verdi (Fotoğraf: X)


Öte yandan rejim medyası, saldırıda Suriye Devlet Televizyonu'nda çalışan sunucu Safa Ahmed'in hayatını kaybettiğini duyurdu.

Şam FM'de yer alan haberde ise Mezze'deki saldırı sonucu yangın çıktığı kaydedildi. İsrail tarafından saldırıya ilişkin bir açıklama yapılmadı.


"RUSYA, İRAN'I SURİYE'DEN ÇIKARMAK İSTİYOR"

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Mete Sohtaoğlu, A Haber canlı yayınında İsrail'in Şam'ı vurmasıyla ilgili çarpıcı bilgiler paylaştı. Rejim medyasının sunucu Safa Ahmed'in aynı saldırılarda can vermesine dikkat çeken Sohtaoğlu, Şam'ın suskun kalışına dikkat çekti.

Suriye'deki Rus hava savunma sistemlerinin Şam'a düşen füzeler karşısında neden etkisiz kaldığını soran Sohtaoğlu, Rusya'nın İran'ı Suriye'den çıkarma niyetinde olduğunu söyledi.

Mete Sohtaoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Bu arabanın vurulduğu yer İran Büyükelçiliğinin çok daha yakınında bir bölge. İlginçtir ama muhtemelen Sefa Ahmed isimli sunucunun İranlı bir yetkiliyle arabada olduğu ve aracın içerisindeki korumayla birlikte öldürüldüklerine dair bir bilgi var. Ahmed, yanındaki İran Devrim Muhafızları personeliyle aynı araçta olduğu için hayatını kaybetti. Şam bu konuyla ilgili hiçbir detay vermiyor. Ben açık söyleyeyim Rusya, İran'ı Suriye'den çıkarmak istiyor"

Katliamcı İsrail ordusunun taktığı Arz-ı Mev'ud'lu peç (Fotoğraf: Takvim.com.tr / Arşiv)Katliamcı İsrail ordusunun taktığı Arz-ı Mev'ud'lu peç (Fotoğraf: Takvim.com.tr / Arşiv)

3 ÜLKENİN BAŞKENTİNE EŞ ZAMANLI SALDIRI... ARTAN ARZ-I MEV'UD TEHLİKESİ

Lübnan'ın bombalandığı, Şam'ın havadan vuruldu dakikalarda Irak'taki Bağdat Havalimanı'na Katyuşa füzeleri düştü.

3 ülkenin başkentine eş zamanlı saldırı düzenlenmesi artan İsrail ve Arz-ı Mev'ud tehlikesini bir kez daha gözler önüne serdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad Şam'da (2010) (Fotoğraf: Takvim.com.tr / Arşiv)Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad Şam'da (2010) (Fotoğraf: Takvim.com.tr / Arşiv)


ANKARA - ŞAM NORMALLEŞMESİ ÖNEM KAZANDI... SAVAŞ ESAD'IN KAPISINA DAYANDI

Tam da bu noktada Türkiye ve Suriye arasındaki normalleşme süreci bir kez daha önem kazandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Gazze'de durdurulmaması durumunda savaşın bölgeye yayılacağına dair uyarıda bulunmuştu. Bugün gelinen noktada Lübnan işgal edildi, Suriye'nin başkentine siyonist bombalar düşmeye başladı.

Arz-ı Mev'ud (Vadedilmiş topraklar) hezeyanına kapılan İsrail, hem Suriye'deki terör unsurlarına (PKK/YPG/PYD) destek veriyor hem de Suriye'nin toprak bütünlüğünü hedef alıp emelleri doğrultusunda hareket ediyor.

Suriye Devlet Başkanı Esad (Fotoğraf: AP)Suriye Devlet Başkanı Esad (Fotoğraf: AP)

ESAD'IN TEK KURTULUŞU TÜRKİYE'NİN UZATTIĞI ELİ TUTMAK... İRAN MI KURTARACAK?

Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, "İsrail Lübnan'a giriyor sırada kim var?" başlıklı yazısında "Esad tehlikeyi görmeli" ifadelerini kullandı.

"ABD ve İsrail'in ortak projesi savaşı bölgeye yaymaktı. Gazze'den sonra Lübnan'a sıçrayan savaş, birkaç ay içinde Suriye'yi de içine alır mı?" sorusunu soran Selvi, "Beşar Esad'ın bunu görmesi gerekiyor. Savaş kapısını çaldı. Bu süreçte tek kurtuluşu Türkiye'nin uzattığı eli tutmak. Yoksa çok güvendiği İran da onu koruyamaz. Çünkü İran ne Hamas'ı ne Hizbullah'ı korudu. Ne İsmail Haniye'ye suikastı önledi ne Hasan Nasrallah'ı koruyabildi. Nasrallah suikastından sonra İran'ın dini lideri Ali Hamaney, güvenli yere alındı. Cumhurbaşkanı Reisi'yi koruyamayan İran, Esed'i mi koruyacak?" dedi.

Selvi sözlerini şöyle sürdürdü:

Esad, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uzattığı eli geri çevirmezse hem ülkesini hem kendi şahsını korur. Sırtını dayadığı İran'ın bir faydasını göremeyeceği gibi Esad açısından yarın çok geç olabilir.

MHP lideri Bahçeli, İsrail'in saldırıları sonrası ʺTürkiye ve Suriye oyalanmadan buluşmalıʺ dedi ( Fotoğraf: Anadolu Ajansı)MHP lideri Bahçeli, İsrail'in saldırıları sonrası ʺTürkiye ve Suriye oyalanmadan buluşmalıʺ dedi ( Fotoğraf: Anadolu Ajansı)


BAHÇELİ: TÜRKİYE VE SURİYE BİR AN ÖNCE BULUŞMALI

MHP lideri Devlet Bahçeli, Suriye ve Türkiye'nin buluşması gerektiğini belirtti.

Bahçeli, "Türkiye ile Suriye daha fazla oyalanmadan buluşmalı ve milli birlik unsurlarımız tetikte olmalıdır. Uyanık halde durmak en önemli önceliklerimizden biridir" dedi.


Türkiye İsrailin teröristan tezgahını dağıttı! ABD maşası PKK korkudan sandık topladı: Sözde seçimlerin altındaki Arz-ı Mevud hezeyanıTürkiye İsrailin teröristan tezgahını dağıttı! ABD maşası PKK korkudan sandık topladı: Sözde seçimlerin altındaki Arz-ı Mevud hezeyanı
Esas hedef Anadolunun güzide toprakları! İsrail ordusu Arz-ı Mevudu kolluyor... Siyonistin haritalı hezeyanıEsas hedef Anadolunun güzide toprakları! İsrail ordusu Arz-ı Mevudu kolluyor... Siyonistin haritalı hezeyanı
CANLI | Lübnan’da İsrail işgali! Önce havadan vurdular sonra tanklarla topçu atışına başladılar! Hizbullahtan karşı atakCANLI | Lübnan’da İsrail işgali! Önce havadan vurdular sonra tanklarla topçu atışına başladılar! Hizbullahtan karşı atak


Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
MHP lideri Devlet Bahçeli’den ’Başka Türkiye yok çıkışı! | BM’ye İsrail tepkisi | CHP ve medyasına Sinan Ateş resti
İsrailli yerleşim hareketi Uri Tzafon’dan Lübnan’da ilhak reklamı! Köylere İbranice isim 80 bin dolara ev
Bakan Vedat Işıkhan’dan flaş emekli maaşı ve çalışma saatleri açıklaması!
CANLI | Lübnan’da İsrail işgali! Önce havadan vurdular sonra tanklarla topçu atışına başladılar! Hizbullah’tan karşı atak
ÖZEL | Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz’a uyarı! İşte nedeni
Banu Çelen olayı nedir? Nikahsız düğün yaptılar! Çok sayıda çocuğu olduğu ortaya çıktı! Müge Anlı’nın ağzı açık kaldı: Kedi gibisiniz
İsrail, Hizbullah’ı içeriden vurdu: Birim 8200 ve MOSSAD’ın Üzüm Salkımı ajanları Hasan Nasrallah’ı katletti!
TBMM’de yeni yasama yılı Başkan Erdoğan’ın konuşmasıyla bugün başlayacak! Gündem yeni anayasa
Okan Buruk’tan 3 yıldıza kesik! Forma yok
Rojin Kabaiş’i arama çalışmalarında son durum! Tekneler botlar radar cihazları...
İsrail’in ölüm dron’ları Beyrut semalarında! Lübnan’da zoraki göç:1 milyon kişi yerlerinden edildi
New York Belediye Başkanı Eric Adams karşı davaya hazırlanıyor! Türk iş insanı iddiaları tek tek açıkladı
Güneri Cıvaoğlu’nu hayatını kaybetti | Güneri Cıvaoğlu kimdir, kaç yaşındaydı?
ÖZEL | Nesyri’den kötüsü yok! Fenerbahçe taraftarını kahreden rakamlar
HAVA DURUMU | Sıcaklıklar aniden düştü! Yağış geliyor! Meteoroloji’den 17 ile özel uyarı
SON DAKİKA