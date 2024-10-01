Esad’ın kurtuluşu Türkiye’nin uzattığı eli tutmakta! Savaş Şam’ın kapısında... Suriye’ye düşen siyonist bombalar ve Arz-ı Mev’ud tehlikesi

Katliamcı İsrail ordusunun taktığı Arz-ı Mev'ud'lu peç (Fotoğraf: Takvim.com.tr / Arşiv) 3 ÜLKENİN BAŞKENTİNE EŞ ZAMANLI SALDIRI... ARTAN ARZ-I MEV'UD TEHLİKESİ Lübnan'ın bombalandığı, Şam'ın havadan vuruldu dakikalarda Irak'taki Bağdat Havalimanı'na Katyuşa füzeleri düştü. 3 ülkenin başkentine eş zamanlı saldırı düzenlenmesi artan İsrail ve Arz-ı Mev'ud tehlikesini bir kez daha gözler önüne serdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad Şam'da (2010) (Fotoğraf: Takvim.com.tr / Arşiv) ANKARA - ŞAM NORMALLEŞMESİ ÖNEM KAZANDI... SAVAŞ ESAD'IN KAPISINA DAYANDI Tam da bu noktada Türkiye ve Suriye arasındaki normalleşme süreci bir kez daha önem kazandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail 'in Gazze'de durdurulmaması durumunda savaşın bölgeye yayılacağına dair uyarıda bulunmuştu. Bugün gelinen noktada Lübnan işgal edildi, Suriye 'nin başkentine siyonist bombalar düşmeye başladı. Arz-ı Mev'ud (Vadedilmiş topraklar) hezeyanına kapılan İsrail, hem Suriye'deki terör unsurlarına (PKK/YPG/PYD) destek veriyor hem de Suriye'nin toprak bütünlüğünü hedef alıp emelleri doğrultusunda hareket ediyor.

Suriye Devlet Başkanı Esad (Fotoğraf: AP)



ESAD'IN TEK KURTULUŞU TÜRKİYE'NİN UZATTIĞI ELİ TUTMAK... İRAN MI KURTARACAK?



Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, "İsrail Lübnan'a giriyor sırada kim var?" başlıklı yazısında "Esad tehlikeyi görmeli" ifadelerini kullandı.



"ABD ve İsrail'in ortak projesi savaşı bölgeye yaymaktı. Gazze'den sonra Lübnan'a sıçrayan savaş, birkaç ay içinde Suriye'yi de içine alır mı?" sorusunu soran Selvi, "Beşar Esad'ın bunu görmesi gerekiyor. Savaş kapısını çaldı. Bu süreçte tek kurtuluşu Türkiye'nin uzattığı eli tutmak. Yoksa çok güvendiği İran da onu koruyamaz. Çünkü İran ne Hamas'ı ne Hizbullah'ı korudu. Ne İsmail Haniye'ye suikastı önledi ne Hasan Nasrallah'ı koruyabildi. Nasrallah suikastından sonra İran'ın dini lideri Ali Hamaney, güvenli yere alındı. Cumhurbaşkanı Reisi'yi koruyamayan İran, Esed'i mi koruyacak?" dedi.



Selvi sözlerini şöyle sürdürdü:

Esad, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uzattığı eli geri çevirmezse hem ülkesini hem kendi şahsını korur. Sırtını dayadığı İran'ın bir faydasını göremeyeceği gibi Esad açısından yarın çok geç olabilir.