MİT Suriye’de aradı, taradı, vurdu! PKK/YPG Tel Rıfat sözde sorumluları Hüseyin Öztürk ve Vildan Fate EX

PKK/YPG'li Hüseyin Öztürk ve Vidan Fate, Zeytin Dalı Harekât Bölgesinde konuşlu Türk güvenlik güçlerine yönelik eylemleri organize eden şahıslar arasında yer alıyordu.

MİT, Suriye/Tel Rıfat'ta gerçekleştirdiği operasyon ile PKK /YPG Tel Rıfat sözde Sorumluları Mazlum kod Hüseyin Öztürk ve Zelal Afrin kod Vidan Fate'yi etkisiz hale getirdi.

MİT Suriye’de PKK/YPG Tel Rıfat sözde sorumlularını etkisiz hale getirdi (Takvim.com.tr)



MİT'İN HEDEF LİSTESİNDEYDİ

PKK/YPG'ye 1994 yılında katılan Hüseyin Öztürk, Türkiye, Irak ve Suriye'de Türk güvenlik güçlerine yönelik eylemleri organize eden şahıslar arasında yer alması nedeniyle MİT'in hedef listesindeydi.

MİT, Tel Rıfat'ta sözde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğünü tespit ettiği terörist Öztürk'ü saha ajanları vasıtasıyla kontrol altına aldı.

MİT'in aldığı anlık istihbaratla PKK/YPG'li Öztürk'ün, başka bir PKK/YPG'li terörist Vidan Fate ile birlikte hareket ettiği tespit edildi.

MİT, saha ajanları vasıtasıyla iki teröristi adım adım takip etti. Operasyon için en uygun an beklendi. Şartların oluşması ile PKK/YPG'li Hüseyin Öztürk ve Vidan Fate düzenlenen nokta operasyon ile Tel Rıfat'ta etkisiz hale getirildi.