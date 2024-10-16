SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

MİT Suriye’de aradı, taradı, vurdu! PKK/YPG Tel Rıfat sözde sorumluları Hüseyin Öztürk ve Vildan Fate EX

MİT, Suriye/Tel Rıfat’ta gerçekleştirdiği operasyon ile PKK/YPG Tel Rıfat sözde Sorumluları Mazlum kod Hüseyin Öztürk ve Zelal Afrin kod Vidan Fate’yi etkisiz hale getirdi. MİT, saha ajanları vasıtasıyla iki teröristi adım adım takip etti. Operasyon için en uygun an beklendi. Şartların oluşması ile PKK/YPG'li teröristler avlandı. İşte Suriye'deki üst düzey operasyonun detayları...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :16 Ekim 2024 , 09:54 Güncelleme Tarihi :16 Ekim 2024 , 10:28
MİT Suriye’de aradı, taradı, vurdu! PKK/YPG Tel Rıfat sözde sorumluları Hüseyin Öztürk ve Vildan Fate EX

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

MİT, Suriye/Tel Rıfat'ta gerçekleştirdiği operasyon ile PKK/YPG Tel Rıfat sözde Sorumluları Mazlum kod Hüseyin Öztürk ve Zelal Afrin kod Vidan Fate'yi etkisiz hale getirdi.

MİT'ten Suriye'de üst düzey operasyon!

PKK/YPG'li Hüseyin Öztürk ve Vidan Fate, Zeytin Dalı Harekât Bölgesinde konuşlu Türk güvenlik güçlerine yönelik eylemleri organize eden şahıslar arasında yer alıyordu.

MİT Suriye’de PKK/YPG Tel Rıfat sözde sorumlularını etkisiz hale getirdi (Takvim.com.tr)MİT Suriye’de PKK/YPG Tel Rıfat sözde sorumlularını etkisiz hale getirdi (Takvim.com.tr)

MİT'İN HEDEF LİSTESİNDEYDİ

PKK/YPG'ye 1994 yılında katılan Hüseyin Öztürk, Türkiye, Irak ve Suriye'de Türk güvenlik güçlerine yönelik eylemleri organize eden şahıslar arasında yer alması nedeniyle MİT'in hedef listesindeydi.

MİT, Tel Rıfat'ta sözde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğünü tespit ettiği terörist Öztürk'ü saha ajanları vasıtasıyla kontrol altına aldı.

MİT'in aldığı anlık istihbaratla PKK/YPG'li Öztürk'ün, başka bir PKK/YPG'li terörist Vidan Fate ile birlikte hareket ettiği tespit edildi.

MİT, saha ajanları vasıtasıyla iki teröristi adım adım takip etti. Operasyon için en uygun an beklendi. Şartların oluşması ile PKK/YPG'li Hüseyin Öztürk ve Vidan Fate düzenlenen nokta operasyon ile Tel Rıfat'ta etkisiz hale getirildi.

MİT Suriye’de PKK/YPG Tel Rıfat sözde sorumlularını etkisiz hale getirdi (Takvim.com.tr)MİT Suriye’de PKK/YPG Tel Rıfat sözde sorumlularını etkisiz hale getirdi (Takvim.com.tr)

MAZLUM KOD HÜSEYİN ÖZTÜRK VE ZELAL AFRİN KOD VİDAN FATE KİMDİR?

Mazlum kod Hüseyin ÖZTÜRK, örgütün kırsal kadrolarına 1994'te katıldı. Örgüte katılım yaptığı tarihten itibaren 2015'e kadar Irak'ta, Kandil, Gara, Zap, Metina alanlarında, İran'da Bani, Kelareş, Salmas ve Türkiye'de Hatay/Amanos kırsalında silahlı faaliyet yürüttü.

2015-2017 arasında Ayn El Arab bölgesinde faaliyetlerini sürdürdü. 2017-2018 döneminde Suriye/Kamışlı Kuzey Cephe sözde sorumlusu olarak Türkiye sınır hattında gerçekleştirilen örgütsel faaliyetleri idare etti. 2019-2020 yılları arasında PKK/YPG Askeri Disiplin sözde Genel Sorumlusu olarak faaliyet gösterdi. Son olarak PKK/YPG Tel Rıfat Sorumlusu olarak faaliyet yürütüyordu.

MİT Suriye’de aradı, taradı, vurdu! PKK/YPG Tel Rıfat sözde sorumluları Hüseyin Öztürk ve Vildan Fate EX

MİT Suriye’de PKK/YPG Tel Rıfat sözde sorumlularını etkisiz hale getirdi (Takvim.com.tr)MİT Suriye’de PKK/YPG Tel Rıfat sözde sorumlularını etkisiz hale getirdi (Takvim.com.tr)

Zelal Afrin kod Vidan FATE, 1990'da Suriye'de yerel örgüte işbirlikçilik yapmaya başladı. 2000 yılında ise kırsal kadrolarına katılım sağladı. 2000-2011 yılları arasında örgüt adına Türkiye'de Zagros kırsalında, Irak'ta Kandil ve Gare'de faaliyet gösterdi. Daha sonra Ayn El Arab bölgesine geçti. Vidan FATE de son olarak Tel Rıfat bölgesinde sözde sorumlu seviyede faaliyet gösteriyordu.

MİTten Afrikada El Kaide operasyonu! Terörist Ahmet Baykara yakalandı... Türkiyede birçok noktaya eylem planlıyorduMİTten Afrikada El Kaide operasyonu! Terörist Ahmet Baykara yakalandı... Türkiyede birçok noktaya eylem planlıyordu

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
MİT Suriye’de aradı, taradı, vurdu! PKK/YPG Tel Rıfat sözde sorumluları Hüseyin Öztürk ve Vildan Fate EX
Ankara - Erbil hattında kritik temas! Başkan Erdoğan - Barzani görüşmesinin arka planı: Talabanilerin bölgeyi PKK’ya peşkeş çekme hayali
CANLI | Tel Aviv’den Lübnan’a saldırı! Beyaz Saray’dan İsrail’e 30 gün süre
TSK’dan Irak’ın kuzeyine hava harekatı! Gara’da 9 Hakurk’ta 5 terörist imha edildi
Fenerbahçe’den çifte bomba! İspanyol rüzgarı esecek
Rojin Kabaiş öldürüldü mü? Cansız bedenini bulan kişi A Haber’e konuştu: Ayakları simsiyahtı | Dikkat çeken elbise detayı
ÖZEL | Menajerler önerdi Gio onay verdi! Beşiktaş’tan sürpriz transfer
Klon IMEI’ler bir bir kapanıyor! Yurt dışından telefon alacaklar dikkat! Kaçak telefon devri sona erdi
Diddy’den şoke eden paylaşım! Hapishaneden gönderdiği notta bakın ne yazıyor
Messi’den milli yıldıza büyük onur!
Asgari ücrete enflasyon ayarı: Hangi formüller gündemde? Süreç nasıl olacak? Ne kadar artış bekleniyor?
İstanbul’da sis manzaraları! Göz gözü görmedi, trafik yoğunluğu oluştu, vapur seferleri iptal edildi!
Joseph’in yapmadığını Yusuf yaptı! ABD’de 5 milyon ton et imha edildi… Domuzdan pişkin köfteci trollere yedirdi
HAVA DURUMU | Meteoroloji uyardı! Rusya’dan soğuk hava geliyor! Perşembe günü kar yağacak
Savunma Sanayi Destekleme Fonu’nda görüşmeler ertelendi!
SON DAKİKA