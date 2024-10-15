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MİT'ten Afrika'da El Kaide operasyonu! Terörist Ahmet Baykara yakalandı... Türkiye'de birçok noktaya eylem planlıyordu

Milli İstihbarat Teşkilatı Suriye'den Afrika'ya kilit operasyonlarını sürdürüyor. Türkiye'nin birçok noktasına eylem hazırlığında olan terör örgütü El Kaide üyesi Ahmet Baykara Afrika'da yakalandı. Eylem hazırlıklarına ilişkin itirafta bulunan Baykara'nın Suriye İdlib'de bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri üs bölgeleri ve bir TSK konvoyuna düzenlenen eylemler içerisinde yer aldığını tespit edildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :15 Ekim 2024 , 10:41 Güncelleme Tarihi :15 Ekim 2024 , 11:02
MİT’ten Afrika’da El Kaide operasyonu! Terörist Ahmet Baykara yakalandı... Türkiye’de birçok noktaya eylem planlıyordu

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) terör örgütü El Kaide üyesi Ahmet Baykara'yı düzenlediği operasyonla bir Afrika ülkesinde yakaladı.

SURİYE'DE TSK ÜSSÜNE EYLEM DÜZENLEYEN TERÖRİST YAKALANDI

MİT, yaptığı istihbari çalışmalar neticesinde, El Kaide üyesi Baykara'nın Suriye/İdlib'de bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri üs bölgeleri ve bir TSK konvoyuna düzenlenen eylemler içerisinde yer aldığını tespit etti.

İdlib'teki TSK konvoyu (AA/Arşiv)İdlib'teki TSK konvoyu (AA/Arşiv)


Baykara'nın TSK'ya yönelik birçok eylem planladığı da ortaya çıkarıldı.

El Kaide üyesi Baykara, Türkiye ve Suriye'de El Kaide adına birçok faaliyet yürüttü. 2014-2019 yılları arasında Suriye'de El Kaide ve çeşitli grupların bünyesinde yer aldı. Suriye'de yerel polis karakollarına yönelik 5 saldırı ve Suriye/Taka şehrinde de 3 bombalı saldırı düzenledi.

Türkiye'de hassas noktalara ilişkin eylemler planladı.

MİT'ten Afrika'da kilit operasyon (AA / Arşiv)MİT'ten Afrika'da kilit operasyon (AA / Arşiv)

TAKİP EDİLDİĞİNİ ANLAYINCA AFRİKA'YA KAÇTI AMA YAKALANDI

Terörist Ahmet Baykara, El Kaide'ye bağlı olarak Suriye ve Irak'ta faaliyet gösterdi. Türkiye'nin kendisini takip ettiğini anlaması üzerine Afrika'ya kaçtı. TSK'ya yönelik birçok eylemin planlayıcısı/uygulayıcısı olan Baykara, MİT'in yaptığı istihbarat ve risk analizleri neticesinde bir Afrika ülkesinde yakalandı.

MİT’ten Afrika’da El Kaide operasyonu! Terörist Ahmet Baykara yakalandı... Türkiye’de birçok noktaya eylem planlıyordu

El Kaideli Ahmet Baykara (Takvim.com.tr)El Kaideli Ahmet Baykara (Takvim.com.tr)

TÜRKİYE'DE BİRÇOK NOKTAYA EYLEM DÜZENLEYECEKTİ

El Kaide üyesi Ahmet Baykara ifadesinde, sınır ötesinde TSK'ya yönelik gerçekleştirdiği eylemleri itiraf etti. Ayrıca, Türkiye'de bulunan birçok hassas noktaya planladığı eylemleri ve birlikte hareket ettiği şahısların kim olduğunu da söyledi.


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