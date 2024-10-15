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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) terör örgütü El Kaide üyesi Ahmet Baykara'yı düzenlediği operasyonla bir Afrika ülkesinde yakaladı. SURİYE'DE TSK ÜSSÜNE EYLEM DÜZENLEYEN TERÖRİST YAKALANDI MİT, yaptığı istihbari çalışmalar neticesinde, El Kaide üyesi Baykara'nın Suriye/İdlib'de bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri üs bölgeleri ve bir TSK konvoyuna düzenlenen eylemler içerisinde yer aldığını tespit etti.

İdlib'teki TSK konvoyu (AA/Arşiv)





Baykara'nın TSK'ya yönelik birçok eylem planladığı da ortaya çıkarıldı. El Kaide üyesi Baykara, Türkiye ve Suriye'de El Kaide adına birçok faaliyet yürüttü. 2014-2019 yılları arasında Suriye'de El Kaide ve çeşitli grupların bünyesinde yer aldı. Suriye'de yerel polis karakollarına yönelik 5 saldırı ve Suriye/Taka şehrinde de 3 bombalı saldırı düzenledi.



Türkiye'de hassas noktalara ilişkin eylemler planladı.