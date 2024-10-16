TSK’dan Irak’ın kuzeyine hava harekatı! Gara’da 9 Hakurk’ta 5 terörist imha edildi

Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendi (AA/Arşiv)



TSK, PKK'YI İNİNDE VURUYOR



Gelişmeye ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan yazılı açıklama yapıldı.



"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK'yı ininde vurmaya devam ediyor" denilen açıklamada "Irak'ın kuzeyine 9-11 Ekim 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtları sonucunda ilk belirlemelere göre Gara bölgesinde 9 ve Hakurk bölgesinde 5 terörist olmak üzere toplam 14 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi" ifadelerine yer verildi.