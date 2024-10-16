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TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı! Gara'da 9 Hakurk'ta 5 terörist imha edildi

Irak’ın kuzeyine 9-11 Ekim 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtları sonucu 14 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. MSB'den yapılan açıklamada "Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız, muktediriz!" ifadelerine yer verildi.

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Giriş Tarihi :16 Ekim 2024 , 08:50 Güncelleme Tarihi :16 Ekim 2024 , 09:08
TSK’dan Irak’ın kuzeyine hava harekatı! Gara’da 9 Hakurk’ta 5 terörist imha edildi

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PKK'nın teröristan hayali her geçen gün bozguna uğratılıyor.

"Terörü yerinde yok etme" politikasını izleyen Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyini PKK'dan arındırmayı sürdürüyor.

TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı



Irak'ın kuzeyine 9-11 Ekim 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtları sonucu Gara'da 9, Hakurk'ta 5 terörist imha edildi.

Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendi (AA/Arşiv)Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendi (AA/Arşiv)

TSK, PKK'YI İNİNDE VURUYOR

Gelişmeye ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan yazılı açıklama yapıldı.

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK'yı ininde vurmaya devam ediyor" denilen açıklamada "Irak'ın kuzeyine 9-11 Ekim 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtları sonucunda ilk belirlemelere göre Gara bölgesinde 9 ve Hakurk bölgesinde 5 terörist olmak üzere toplam 14 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi" ifadelerine yer verildi.

Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendi (AA/Arşiv)Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendi (AA/Arşiv)

"AZİMLİ, KARARLI VE MUKTEDİRİZ"

Bakanlık, terörü kaynağında kurutmakta azimli, kararlı, muktedir olduğunu vurguladı.

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