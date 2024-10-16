TSK’dan Irak’ın kuzeyine hava harekatı! Gara’da 9 Hakurk’ta 5 terörist imha edildi

PKK'nın teröristan hayali her geçen gün bozguna uğratılıyor.
"Terörü yerinde yok etme" politikasını izleyen Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyini PKK'dan arındırmayı sürdürüyor.
Irak'ın kuzeyine 9-11 Ekim 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtları sonucu Gara'da 9, Hakurk'ta 5 terörist imha edildi.
Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendi (AA/Arşiv)
TSK, PKK'YI İNİNDE VURUYOR
Gelişmeye ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan yazılı açıklama yapıldı.
"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK'yı ininde vurmaya devam ediyor" denilen açıklamada "Irak'ın kuzeyine 9-11 Ekim 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtları sonucunda ilk belirlemelere göre Gara bölgesinde 9 ve Hakurk bölgesinde 5 terörist olmak üzere toplam 14 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi" ifadelerine yer verildi.
Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendi (AA/Arşiv)
"AZİMLİ, KARARLI VE MUKTEDİRİZ"
Bakanlık, terörü kaynağında kurutmakta azimli, kararlı, muktedir olduğunu vurguladı.