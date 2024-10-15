Diyarbakır’da bölücü provokasyonu! İçişleri Bakanlığı duyurdu... 36 ilde 269 PKK iltisaklı gözaltına alındı

PKK yandaşları Öcalan ve PKK lehine sürekli olarak sloganlar attı. Polise taşlarla saldırdı.

DEM Parti uzatılan 'Devlet' elini görmezden "Türkiye Partisi" olmak yerine Kandil'den aldığı sufle ile siyaset yapmayı sürdürüyor. DEM Parti'nin A Takımı ve birtakım bölücü, teröristbaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük isteyip Diyarbakır sokaklarını karıştırdı.

DEM Parti'nin A Takımı Diyarbakır'da sokakları karıştırdı (AFP) 269 PKK İLTİSAKLI GÖZALTINA ALINDI İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, DEM Parti 'nin öncülük ettiği Diyarbakır 'daki provokasyona ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Bakan Yerlikaya, "Sözde tecridin kaldırılmasına yönelik eylemleri organize etmeye çalışan Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) Üyesi 269 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı" dedi.

Eylemleri organize eden 269 PKK iltisaklı yakalandı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)



"Terör örgütleriyle mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürecek" diyen Yerlikaya sözlerini şöyle sürdürdü:



Diyarbakır'da yaşanan kışkırtıcı, terör propagandası yapılmaya çalışılan ve şiddeti öven sahnelere kesinlikle müsamaha göstermeyiz.

Bölücü terör dâhil ülkemize ve demokrasimize yönelik her türlü tehdidi bertaraf etmeye karalıyız.

Diyarbakır Valiliği tarafından "kamu düzeni ve güvenliğinin bozulmaması amacıyla" alınan yasaklama kararına rağmen;

❌ 13 Ekim 2024 Pazar günü yasa dışı şekilde miting gerçekleştirmeye çalışan ve terör örgütünü destekleyici nitelikte sosyal medya paylaşımları yapan toplam 47 hesap yöneticisi Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızca yürütülen sanal devriye faaliyetlerinde tespit edilmiş ve haklarında işlem başlatıldı.

❌ Aynı gün sosyal medya hesaplarında, Bölücü Terör Örgütü elebaşının fotoğrafını paylaşan 7'si DEM Parti milletvekili olmak üzere toplam 13 hesap yöneticisi tespit edildi.

❌ Aynı gün Bölücü Terör Örgütü lehine örgüt propagandası yaptığı tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı, 1 şüpheli çocuk muhafaza altına alındı. Göz altına alınanlardan 1 şüpheli tutuklandı, 4 şüpheliye Adli kontrol kararı verildi. Muhafaza altına alınan çocuk serbest bırakıldı. Yasa dışı propaganda yapan diğer şüphelilerin tespit işlemleri devam etmekte.