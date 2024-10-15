Diyarbakır’da bölücü provokasyonu! İçişleri Bakanlığı duyurdu... 36 ilde 269 PKK iltisaklı gözaltına alındı

Eylemleri organize eden 269 PKK iltisaklı yakalandı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)
❌ Ayrıca miting duyurusu ve öncesinde düzenlenen (Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Ardahan, Antalya, Aydın, Batman, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Düzce, Erzurum, Eskişehir, Elazığ, Gaziantep, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Malatya, Mardin, Muğla, Osmaniye, Sakarya, Mersin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Van, Yozgat) 36 ildeki operasyonlarda ise DAHA ÖNCE taş ve molotof kokteyl atarak illegal sokak olaylarına katılan , üst düzey örgüt mensuplarıyla fotoğrafları tespit edilen, sözde tecridin kaldırılmasına yönelik eylemleri organize etmeye çalışan Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) Üyesi 269 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığını, İstihbarat Başkanlığını, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığını, İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerini tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle.
Terör örgütleriyle mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürecek.