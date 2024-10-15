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Diyarbakır'da bölücü provokasyonu! İçişleri Bakanlığı duyurdu... 36 ilde 269 PKK iltisaklı gözaltına alındı

DEM Parti ve PKK yandaşları bebek katili Öcalan'a özgürlük isteyip Diyabakır sokaklarını karıştırdı. DEM Parti'nin A Takımı ise 'Türkiye Partisi' olmak yerine Kandil'den talimat almayı yeğledi. Gelişme üzerine İçişleri Bakanlığı harekete geçti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Sözde tecridin kaldırılmasına yönelik eylemleri organize etmeye çalışan Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) Üyesi 269 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :15 Ekim 2024 , 08:31 Güncelleme Tarihi :15 Ekim 2024 , 09:12
Diyarbakır’da bölücü provokasyonu! İçişleri Bakanlığı duyurdu... 36 ilde 269 PKK iltisaklı gözaltına alındı

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DEM Parti uzatılan 'Devlet' elini görmezden "Türkiye Partisi" olmak yerine Kandil'den aldığı sufle ile siyaset yapmayı sürdürüyor.

DEM Parti'nin A Takımı ve birtakım bölücü, teröristbaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük isteyip Diyarbakır sokaklarını karıştırdı.

36 ilde 269 PKK iltisaklı gözaltına alındı



PKK yandaşları Öcalan ve PKK lehine sürekli olarak sloganlar attı.

Polise taşlarla saldırdı.

DEM Parti'nin A Takımı Diyarbakır'da sokakları karıştırdı (AFP)DEM Parti'nin A Takımı Diyarbakır'da sokakları karıştırdı (AFP)


269 PKK İLTİSAKLI GÖZALTINA ALINDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, DEM Parti'nin öncülük ettiği Diyarbakır'daki provokasyona ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Bakan Yerlikaya, "Sözde tecridin kaldırılmasına yönelik eylemleri organize etmeye çalışan Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) Üyesi 269 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı" dedi.

Eylemleri organize eden 269 PKK iltisaklı yakalandı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Eylemleri organize eden 269 PKK iltisaklı yakalandı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

"Terör örgütleriyle mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürecek" diyen Yerlikaya sözlerini şöyle sürdürdü:

Diyarbakır'da yaşanan kışkırtıcı, terör propagandası yapılmaya çalışılan ve şiddeti öven sahnelere kesinlikle müsamaha göstermeyiz.

Bölücü terör dâhil ülkemize ve demokrasimize yönelik her türlü tehdidi bertaraf etmeye karalıyız.

Diyarbakır Valiliği tarafından "kamu düzeni ve güvenliğinin bozulmaması amacıyla" alınan yasaklama kararına rağmen;

❌ 13 Ekim 2024 Pazar günü yasa dışı şekilde miting gerçekleştirmeye çalışan ve terör örgütünü destekleyici nitelikte sosyal medya paylaşımları yapan toplam 47 hesap yöneticisi Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızca yürütülen sanal devriye faaliyetlerinde tespit edilmiş ve haklarında işlem başlatıldı.

❌ Aynı gün sosyal medya hesaplarında, Bölücü Terör Örgütü elebaşının fotoğrafını paylaşan 7'si DEM Parti milletvekili olmak üzere toplam 13 hesap yöneticisi tespit edildi.

❌ Aynı gün Bölücü Terör Örgütü lehine örgüt propagandası yaptığı tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı, 1 şüpheli çocuk muhafaza altına alındı. Göz altına alınanlardan 1 şüpheli tutuklandı, 4 şüpheliye Adli kontrol kararı verildi. Muhafaza altına alınan çocuk serbest bırakıldı. Yasa dışı propaganda yapan diğer şüphelilerin tespit işlemleri devam etmekte.

Diyarbakır’da bölücü provokasyonu! İçişleri Bakanlığı duyurdu... 36 ilde 269 PKK iltisaklı gözaltına alındı

Eylemleri organize eden 269 PKK iltisaklı yakalandı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Eylemleri organize eden 269 PKK iltisaklı yakalandı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

❌ Ayrıca miting duyurusu ve öncesinde düzenlenen (Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Ardahan, Antalya, Aydın, Batman, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Düzce, Erzurum, Eskişehir, Elazığ, Gaziantep, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Malatya, Mardin, Muğla, Osmaniye, Sakarya, Mersin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Van, Yozgat) 36 ildeki operasyonlarda ise DAHA ÖNCE taş ve molotof kokteyl atarak illegal sokak olaylarına katılan , üst düzey örgüt mensuplarıyla fotoğrafları tespit edilen, sözde tecridin kaldırılmasına yönelik eylemleri organize etmeye çalışan Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) Üyesi 269 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığını, İstihbarat Başkanlığını, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığını, İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerini tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle.

Terör örgütleriyle mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürecek.


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