Malatya'da deprem (Ajanslar) "DEPREMİN ŞİDDETİ 7 CİVARINDA" Prof. Dr. Mehmet Ali Özdemir A Haber canlı yayınında depremin şiddetinin 7 büyüklüğünde olduğunu söyledi. Özdemir'in açıklamaları şu şekilde: 6 Şubat depreminde hasar gören binalarda sıkıntı olabilir. Bu kapsamda bir tane binanın çöktüğü yönünde bir haber var. Onun dışında çok şükür önemli bir sorun görünmüyor. AFAD'ın vermiş olduğu konuma göre bu deprem Doğu Anadolu Fay Zonu'na paralel bir fay üzerinde Elazığ batısında bir fay üzerinde gerçekleşti. Bu fay hattı üzerinde bir deprem beklentisi çok da beklenmiyordu. Burası aktif fay olarak gösterilmemişti. Ama 96-97-2000 yıllarındaki çalışmamızda buradaki fayın çok genç olduğunu buranın deprem açısından riskli olduğunu görmüştük. Malatya'nın tümü deprem açısından hassas bir bölge. Bunu 6 Şubat 2023 depremleri sonrası devam eden deprem etkinliğinin bir parçası olarak değerlendirmek gerekir. Büyük deprem sonrası bir fırtına kalıntısı olarak okumak daha doğru. Depremin büyüklüğü orta büyüklükte. Şiddeti 7 civarında. Oluşturabileceği hasar ve yıkım da sınırlı. 6 büyüklüğündeki bir depremden sonra artçılar olacaktır. Genellikle 6 büyüklüğündeki depremden sonra 5,5 – 5 – 4 gibi büyüklükteki depremler olabiliyor. Bu beklenir. Bu nedenle de yarası belirginleşmiş binalardan uzak durmak lazım.

Malatya'da deprem (Takvim Foto Arşiv) "HASAR OLABİLECEK BİR DEPREM" NTV canlı yayınında konuşan Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz şu ifadeleri kullandı: "Çok yeni, bilgilerin oldukça sınırlı olduğu bir aşamadayız ama olduğu yere bakacak olursak aşağı yukarı doğu anadolu fayı ve o fay zonu üzerinde olan bir yer. Özellikle 6 Şubat depremi ve 2020'de yaşadığımız Elazığ depreminden sonra oldukça stresin fazla olduğu, yüklendiği bir bölge. Bu bölgedeki faylardan birinin harekete geçtiğini düşünüyorum. Ama dediğim gibi bilgiler henüz çok taze. Biraz inceleme gerekiyor. 5.9 ile 6.1 arası büyüklük veriliyor. Sığ bir deprem. 10-12 km civarı verilen kaynaklar var. Dolayısıyla hasar olabilecek bir deprem 6 büyüklüğü ülkemiz açısından. Umuyorum ki ciddi bir hasar ortaya çıkmaz. ''Hasar olabilecek bir deprem''

Deprem anı (Ajanslar) "BU BÖLGENİN TÜMÜ İÇİN BU TÜR DEPREMLERİ OLAĞAN KARŞILAMAK LAZIM" Biliyorsunuz 6 Şubat'ta yaşadığımız depremden sonra doğu anadolunun, özellikle doğu anadolunun ve orta anadoluya kadar olan bir kesimin sıkıştığını ve bu bölgede önemli stres değişiklikleri olduğunu hep söyleyegeliyoruz. Dolayısıyla bu bölgenin tümü için bu tür depremleri olağan karşılamak lazım. Ama özellikle de bazı alanlarda belki biraz daha fazla dikkatli olunması gerektiğini söylüyoruz. Bingöl tarafında biraz, Çelikhan'ın biraz Elazığ'a doğru uzanan Çelikhan arasındaki kesim gibi... Bazı bölgelerde, uzun yıllardır deprem olmamış bölgelerde özellikle bu tür depremlerin ortaya çıkması olağan. Bunların olabileceğini bekliyoruz özellikle 6 Şubat depremi sonrasında.

Deprem anı (Ajanslar) O BÖLGELERİ İŞARET ETTİ Türkiye'nin özellikle doğu anadoluda riskli gördüğümüz kesimi Bingöl çevresi, Bingöl kuzeyinde Yedisu segmenti dediğimiz ve 7'nin üzerinde bir deprem üretme potansiyeli olan bir bölge var. Burası Erzincan ovasının doğusu ile Bingöl arasında kalan kesimde yer alıyor. Burası riskli bir bölge, çok uzun yıllardır konuşuluyor. Bir diğeri Palu, Bingöl yöresi. Burada da yine oldukça uzun süredir deprem olmamış ve aktif fayların yoğun olduğu bir bölge. Bu iki bölge... Bunun dışında özellikle bizim güneydoğu anadolu fayı dediğimiz neredeyse Hatay'dan başlayıp Hakkari'ye kadar uzanan bölge. Ki bunun üzerinde de yine zaman zaman 3-4 büyüklüğünde depremler olageliyor. Bu bölgelerde de zaman zaman bu büyüklükte 6, belki biraz daha üstüne varan depremlerin olması olağan.