Son dakika deprem | Malatya’da 5.9’luk deprem! ER TV muhabiri depreme canlı yayında yakalandı

Malatya'nın Kale ilçesinde Richter ölçeğine göre 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Malatya'nın Kale ilçesinde Richter ölçeğine göre 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) merkez üssünü Malatya'nın Kale ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 10.46'da meydana geldi.
Paniğe kapılan vatandaşlar, ev ve iş yerlerinden sokaklara çıktı. Depremin hasara neden olup olmadığının belirlenmesi için saha taraması başlatıldı.
AFAD'DAN AÇIKLAMA
Depremde can ve mal kaybı olup olmadığı hakkındaki açıklama AFAD'dan geldi. AFAD X'ten yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Malatya ilimizin Kale ilçesinde saat 10.46'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, can ve mal kaybı bulunmamaktadır.
Ekiplerimiz teyakkuz halinde olup, saha tarama çalışmaları devam etmektedir.
Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.
MALATYA'DA BUGÜN OKULLAR TATİL
Malatya Valisi Seddar Yavuz, A Haber canlı yayınına bağlanarak açıklamalarda bulundu.
Vali Yavuz, "Süratle saha çalışmalarına başlandı. Olumsuz bir tespit bulunmadı. Şu anda çalışmalar devam ediyor. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Zaten gerekli tedbirleri alıyoruz. Vatandaşlarımızın panik olmaması yönünde gerekli uyarılar yapılıyor. Depremden sonra okullar tahliye edildi, bugün okul yok" ifadelerini kullandı.
O ANLAR KAMERADA
6 Şubat depremini derinden hisseden bölgede meydana gelen büyük deprem anı kameralara yansıdı.
Güvenlik kamerasındaki görüntülerde sarsıntının şiddeti gözle görüldü.
DEPREME CANLI YAYINDA YAKALANDI
AFAD, Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Malatya'da deprem anı ER TV'de canlı yayına yansıdı.
ER TV muhabiri, "Aman yarabbi. Hala devam ediyor, korkunç, arkadaşlar jenerik mi girsek" dedi.