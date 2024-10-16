Son dakika deprem | Malatya’da 5.9’luk deprem! ER TV muhabiri depreme canlı yayında yakalandı

Adıyaman'da vatandaşlar sokağa döküldü (İHA)

Paniğe kapılan vatandaşlar, ev ve iş yerlerinden sokaklara çıktı. Depremin hasara neden olup olmadığının belirlenmesi için saha taraması başlatıldı.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

Depremde can ve mal kaybı olup olmadığı hakkındaki açıklama AFAD'dan geldi. AFAD X'ten yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Malatya ilimizin Kale ilçesinde saat 10.46'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, can ve mal kaybı bulunmamaktadır.

Ekiplerimiz teyakkuz halinde olup, saha tarama çalışmaları devam etmektedir.

Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.