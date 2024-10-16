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Son dakika deprem | Malatya’da 5.9’luk deprem! ER TV muhabiri depreme canlı yayında yakalandı

AFAD, Malatya’da 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Söz konusu deprem çevre illerden de hissedildi. Sarsıntı anları kameralara yansıdı. Malatya'da deprem anı ER TV'de canlı yayına yansıdı. ER TV muhabiri, "Aman yarabbi. Hala devam ediyor, korkunç, arkadaşlar jenerik mi girsek" dedi.

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Giriş Tarihi :16 Ekim 2024 , 11:13 Güncelleme Tarihi :16 Ekim 2024 , 11:41
Son dakika deprem | Malatya’da 5.9’luk deprem! ER TV muhabiri depreme canlı yayında yakalandı

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Malatya'nın Kale ilçesinde Richter ölçeğine göre 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Malatya'daki deprem anı kamerada

Malatya depremi Diyarbakır'da da hissedildi (DHA)Malatya depremi Diyarbakır'da da hissedildi (DHA)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) merkez üssünü Malatya'nın Kale ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 10.46'da meydana geldi.

Elazığ'da depremi hisseden vatandaşlar sokağa döküldü (DHA)Elazığ'da depremi hisseden vatandaşlar sokağa döküldü (DHA)

Yerin 10,07 kilometre derinliğinde olan deprem, Malatya'nın yanı sıra çevre illerde de hissedildi.

Son dakika deprem | Malatya’da 5.9’luk deprem! ER TV muhabiri depreme canlı yayında yakalandı

Adıyaman'da vatandaşlar sokağa döküldü (İHA)Adıyaman'da vatandaşlar sokağa döküldü (İHA)

Paniğe kapılan vatandaşlar, ev ve iş yerlerinden sokaklara çıktı. Depremin hasara neden olup olmadığının belirlenmesi için saha taraması başlatıldı.

AFAD'DAN AÇIKLAMA
Depremde can ve mal kaybı olup olmadığı hakkındaki açıklama AFAD'dan geldi. AFAD X'ten yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Malatya ilimizin Kale ilçesinde saat 10.46'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, can ve mal kaybı bulunmamaktadır.

Ekiplerimiz teyakkuz halinde olup, saha tarama çalışmaları devam etmektedir.

Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.

Malatya'da okullar bugün tatil (DHA)Malatya'da okullar bugün tatil (DHA)

MALATYA'DA BUGÜN OKULLAR TATİL
Malatya Valisi Seddar Yavuz, A Haber canlı yayınına bağlanarak açıklamalarda bulundu.

Vali Yavuz, "Süratle saha çalışmalarına başlandı. Olumsuz bir tespit bulunmadı. Şu anda çalışmalar devam ediyor. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Zaten gerekli tedbirleri alıyoruz. Vatandaşlarımızın panik olmaması yönünde gerekli uyarılar yapılıyor. Depremden sonra okullar tahliye edildi, bugün okul yok" ifadelerini kullandı.

Deprem anı kamerada (İHA)Deprem anı kamerada (İHA)

O ANLAR KAMERADA
6 Şubat depremini derinden hisseden bölgede meydana gelen büyük deprem anı kameralara yansıdı.

Deprem anı kamerada (İHA)Deprem anı kamerada (İHA)

Güvenlik kamerasındaki görüntülerde sarsıntının şiddeti gözle görüldü.

Malatya'da ER TV muhabiri depreme böyle yakalandıMalatya'da ER TV muhabiri depreme böyle yakalandı

DEPREME CANLI YAYINDA YAKALANDI
AFAD, Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Malatya'da deprem anı ER TV'de canlı yayına yansıdı.

5.9'luk deprem canlı yayına böyle yansıdı! Spikerin korku dolu anları: "Aman yarabbi!''

ER TV muhabiri, "Aman yarabbi. Hala devam ediyor, korkunç, arkadaşlar jenerik mi girsek" dedi.

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