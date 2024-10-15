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MSB duyurdu! Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde kalleşlerin inlerine girdik

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde teröristlere ait sığınakların tespit edildiğini bildirdi. Sığınaklarda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :15 Ekim 2024 , 17:43 Güncelleme Tarihi :15 Ekim 2024 , 17:50
MSB duyurdu! Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde kalleşlerin inlerine girdik

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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde teröristlere ait sığınakların tespit edildiğini bildirdi. Sığınaklarda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirdi.

MSB duyurdu! Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde kalleşlerin inlerine girdik

Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde kalleşlerin inlerine girdik (Takvim.com.tr)Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde kalleşlerin inlerine girdik (Takvim.com.tr)

İŞTE ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

MSB'den yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçiklerimiz Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait sığınaklar tespit etti. Sığınaklarda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirdi." denildi.

Ele geçirilen malzeme:
3 adet AT-4 tanksavar silahı,
1 adet hafif tanksavar silahı (LAW),
1 adet RPG-7 roketatar silahı,
4 adet el bombası,
2 adet RPG-7 mühimmatı,
1.180 adet AK-47 piyade tüfeği mühimmatı ve 2 adet şarjör,
2.000 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek mühimmatı,
2 adet sevk fişeği,
1 adet batarya bloğu ve şarj aleti,
1 adet telsiz anteni,
Muhtelif yaşam malzemesi.

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