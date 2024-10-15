MSB duyurdu! Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde kalleşlerin inlerine girdik

Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde kalleşlerin inlerine girdik (Takvim.com.tr)



İŞTE ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER



MSB'den yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçiklerimiz Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait sığınaklar tespit etti. Sığınaklarda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirdi." denildi.



Ele geçirilen malzeme:

3 adet AT-4 tanksavar silahı,

1 adet hafif tanksavar silahı (LAW),

1 adet RPG-7 roketatar silahı,

4 adet el bombası,

2 adet RPG-7 mühimmatı,

1.180 adet AK-47 piyade tüfeği mühimmatı ve 2 adet şarjör,

2.000 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek mühimmatı,

2 adet sevk fişeği,

1 adet batarya bloğu ve şarj aleti,

1 adet telsiz anteni,

Muhtelif yaşam malzemesi.

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