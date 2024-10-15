Gazze'nin ardından kanlı silahlarını Lübnan'a çeviren İsrail karadan ve havadan işgal başlattı, Beyrut'un kalbi bombalandı. Arz-ı Mev'ud hezeyanı ve dini fanatizm ile hareket eden İsrail, Şam'ı bombadı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan İsrail gözünü "Türkiye'ye dikecek" diyerek tarihi bir uyarı yaptı.

Filistin topraklarını işgal eden İsrail 7 Ekim 2023'ten bu yana 42 binden fazla Filistinliyi katlederek soykırım suçu işledi.

AK PARTİ'DEN FİLİSTİN'İN GELECEĞİ KONFERANSI

Yaşanan gelişmeler ışığında AK Parti Genel Merkezi'nde "Filistin'in Geleceği Konferansı" düzenleniyor.

AK Parti'den 'Filistin'in Geleceği' konferası (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde Filistin'in Geleceği Konferansı'na katılıyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Aziz milletim, saygıdeğer misafirlerimiz, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

Bu toplantımızda siz kardeşlerimizle birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum. Filistin'in Geleceği Konferansı'nın, Fİlistin halkının müreffeh yarınları için hayırlı olmasını diliyorum.

Kudüs ilk kıblemizdir diyen tüm kardeşlerimi saygıyla selamlıyorum. Bu vesileyle, geçtiğimiz yıl 7 Ekim'den bu yana İsrail'in acımasızca katlettiği Filistinli, Lüblanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Siyonist rejimin alçakça katlettiği siyasi şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Yiğitlik timsali tüm kahramanları anıyorum. Rabbim Filistin ve Lübnan'ın tüm şehitlerini cennetiyle buluştursun diyorum.

Konferansımız 3 önemli başlık altında, meselenin tartışılmasını sağlayacaktır.

Geçen yıl, 7 Ekim'de İsrail'in Gazze'ye yönelik başlattığı saldırılar Filistin mesesini tekrar insanlığın gündemine taşıdı. 50 bin mazlumun katlediliği ve hala devam eden saldırılar dünyayı siyonizmin gerçek yüzüyle tanışmasına vesile oldu.

İnsan hakları örgütlerinin söz konusu Filistin olunca, Lübnanlı mazlumlar olunca, keskin nişancı kurşunuyla katledilen bebekler olunca, nasıl 3 maymunu oynadıklarını sizlerle birlikte şahitlik ettik. İnsanı insanlığından utandıran nice sahne gözlerimizin önünde yaşandı. canlı yayında gazeteciler kurşunlandı. Hastaneler, okullar, kiliseler vuruldu. 360 kilometrekarelik alana sıkıştırdıkları 2 milyon insana her türlü zulmü reva gördüler.

Detaylar gelecek...