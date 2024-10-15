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AK Parti'den 'Filistin’in Geleceği' konferansı! Başkan Erdoğan hakikati haykıracak: Toplantıya uluslararası boyutta üst düzey katılım

AK Parti, Filistin için uluslararası boyutta vicdan masası kurdu. AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen konferansta Filistin'in geleceği konuşulacak. Uluslararası boyutta üst düzey katılımın olacağı konferansta Başkan Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha hakikati haykıracak. Filistinli mazlumların sesi olacak. Gazze'de yaşanan gıda ve ilaç krizi geniş kitlelere duyurulacak.

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Giriş Tarihi :15 Ekim 2024 , 09:49 Güncelleme Tarihi :15 Ekim 2024 , 09:49
AK Parti’den ’Filistin’in Geleceği’ konferansı! Başkan Erdoğan hakikati haykıracak: Toplantıya uluslararası boyutta üst düzey katılım

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Soykırımcı terör devleti İsrail, tüm dünyanın gözü önünde Gazze'de sistematik bir soykırıma imza atıyor. 7 Ekim 2023'ten bu yana 42 binden fazla Filistinli siyonist bombalarla şehit düştü.

İsrail, yaktığı soykırım ateşini Orta Doğu'ya da taşımaya niyetlendi. Lübnan'a karadan ve havadan işgal başladı, Beyrut'un kalbi bombalandı. Arz-ı Mev'ud hezeyanı ve dini fanatizm ile hareket eden İsrail, Şam'ı bombadı, Türkiye'nin yanı başındaki Lazkiye'yi vuracak kadar iler gitti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)


AK PARTİ'DEN 'FİLİSTİN'İN GELECEĞİ' KONFERANSI

Orta Doğu'nun kalbine paslı bir hançer gibi saplanan siyonist barbarlık bugün Ankara'da masaya yatırılıyor.

AK Parti Genel Merkezi'nde "Filistin'in Geleceği Konferansı" düzenleniyor. Konferansta, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın küresel diplomasi ve Filistin'in geleceği başlıkları çerçevesinde hitap etmesi bekleniyor.


ÜST DÜZEY KATILIM

Etkinliğe bakanlar, uluslararası diplomatlar, büyükelçiler ve misyon şefleri ile Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği'nden üst düzey milletvekili ve komisyon başkanları katılacak.

AK Parti'den 'Filistin'in Geleceği' konferası (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsüAK Parti'den 'Filistin'in Geleceği' konferası (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü

FİDAN, ÜRDÜNLÜ MEVKİDAŞIYLA KATILACAK

Dış İlişkiler Başkanlığı ve İnsan Hakları Başkanlığınca, İsrail'in soykırım gerçekleştirdiği Filistin'in geleceğinin ele alınacağı konferansın ilk oturumunda Filistin'in geleceği ve diplomasi konusu ele alınacak. TBMM Dışişleri Komisyon Başkanı Fuat Oktay'ın yöneteceği oturumda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi katılımcılara hitap edecek.

Filistin'in geleceğinde siyaset ve parlamentonun rolünün tartışılacağı, AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'nun yöneteceği oturuma ise AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile yabancı diplomatlar katılacak. Uluslararası hukukun Filistin'in geleceğindeki rolünün ele alınacağı üçüncü oturuma ise TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel başkanlık edecek, önemli isimler oturumda söz alacak.

AK Parti’den ’Filistin’in Geleceği’ konferansı! Başkan Erdoğan hakikati haykıracak: Toplantıya uluslararası boyutta üst düzey katılım

Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)

İNGİLİZCE VE ARAPÇA OLARAK CANLI YAYINLANACAK

Konferans ile İsrail'in soykırımını bir nebze olsun durdurmak, Filistinli mazlumlara gıda ve ilaç desteği sağlayabilmek için seslerini geniş kitlelere duyurmaları sağlanacak.

Geniş kitlelere ulaşmak için konferansa çevrim içi ulaşım sağlanacak. Konferans için özel olarak internet sitesi hazırlandı.

Filistin için izlenecek yol haritasının tartışılacağı konferans 'https://filistiningelecegi.akparti.org.tr' ve 'https://futureofpalestine.akparti.org.tr' internet sitelerinden İngilizce ve Arapça olarak da canlı yayınlanacak.


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