AK Parti’den ’Filistin’in Geleceği’ konferansı! Başkan Erdoğan hakikati haykıracak: Toplantıya uluslararası boyutta üst düzey katılım

Soykırımcı terör devleti İsrail, tüm dünyanın gözü önünde Gazze'de sistematik bir soykırıma imza atıyor. 7 Ekim 2023'ten bu yana 42 binden fazla Filistin
li siyonist bombalarla şehit düştü.
İsrail, yaktığı soykırım ateşini Orta Doğu'ya da taşımaya niyetlendi. Lübnan'a karadan ve havadan işgal başladı, Beyrut'un kalbi bombalandı. Arz-ı Mev'ud hezeyanı ve dini fanatizm ile hareket eden İsrail, Şam'ı bombadı, Türkiye'nin yanı başındaki Lazkiye'yi vuracak kadar iler gitti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)
AK PARTİ'DEN 'FİLİSTİN'İN GELECEĞİ' KONFERANSI
Orta Doğu'nun kalbine paslı bir hançer gibi saplanan siyonist barbarlık bugün Ankara'da masaya yatırılıyor.
AK Parti
Genel Merkezi'nde "Filistin'in Geleceği Konferansı"
düzenleniyor. Konferansta, Başkan Recep Tayyip Erdoğan
'ın küresel diplomasi ve Filistin
'in geleceği başlıkları çerçevesinde hitap etmesi bekleniyor.
ÜST DÜZEY KATILIM
Etkinliğe bakanlar, uluslararası diplomatlar, büyükelçiler ve misyon şefleri ile Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği'nden üst düzey milletvekili ve komisyon başkanları katılacak.
AK Parti'den 'Filistin'in Geleceği' konferası (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü
FİDAN, ÜRDÜNLÜ MEVKİDAŞIYLA KATILACAK
Dış İlişkiler Başkanlığı ve İnsan Hakları Başkanlığınca, İsrail'in soykırım gerçekleştirdiği Filistin'in geleceğinin ele alınacağı konferansın ilk oturumunda Filistin'in geleceği ve diplomasi konusu ele alınacak. TBMM Dışişleri Komisyon Başkanı Fuat Oktay'ın yöneteceği oturumda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi katılımcılara hitap edecek.
Filistin'in geleceğinde siyaset ve parlamentonun rolünün tartışılacağı, AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'nun yöneteceği oturuma ise AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile yabancı diplomatlar katılacak. Uluslararası hukukun Filistin'in geleceğindeki rolünün ele alınacağı üçüncü oturuma ise TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel başkanlık edecek, önemli isimler oturumda söz alacak.