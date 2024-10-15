AK Parti’den ’Filistin’in Geleceği’ konferansı! Başkan Erdoğan hakikati haykıracak: Toplantıya uluslararası boyutta üst düzey katılım

Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)



İNGİLİZCE VE ARAPÇA OLARAK CANLI YAYINLANACAK



Konferans ile İsrail'in soykırımını bir nebze olsun durdurmak, Filistinli mazlumlara gıda ve ilaç desteği sağlayabilmek için seslerini geniş kitlelere duyurmaları sağlanacak.



Geniş kitlelere ulaşmak için konferansa çevrim içi ulaşım sağlanacak. Konferans için özel olarak internet sitesi hazırlandı.



Filistin için izlenecek yol haritasının tartışılacağı konferans 'https://filistiningelecegi.akparti.org.tr' ve 'https://futureofpalestine.akparti.org.tr' internet sitelerinden İngilizce ve Arapça olarak da canlı yayınlanacak.





