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MSB görüntüleri paylaştı! Yunan ölüme itti Türk sahil güvenlik botlarıyla kurtardı

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'a ait sahil güvenlik botu tarafından Ege Denizi'ne bırakılan düzensiz göçmenlerin, Türk sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldığını bildirdi.

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Giriş Tarihi :15 Ekim 2024 , 15:44 Güncelleme Tarihi :15 Ekim 2024 , 15:49
MSB görüntüleri paylaştı! Yunan ölüme itti Türk sahil güvenlik botlarıyla kurtardı

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Milli Savunma Bakanlığı, Rodos Adası'nın kuzeyinde Yunanistan'a ait sahil güvenlik botu tarafından bırakılan düzensiz göçmenlerin, Türk sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldığını bildirdi.

MSB görüntüleri paylaştı! Yunan ölüme itti Türk sahil güvenlik botlarıyla kurtardı

İHA'LAR TESPİT ETTİ
Bakanlıktan yapılan açıklamada, 13 Ekim'de Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait insansız hava aracıyla yapılan keşif ve gözetleme esnasında, Yunanistan'a ait sahil güvenlik botunun Rodos Adası'nın kuzeyinde, düzensiz göçmenleri taşıyan iki botu bıraktığının görüntülendiği belirtildi.

MSB görüntüleri paylaştı! Yunan ölüme itti Türk sahil güvenlik botlarıyla kurtardı (Ekran görüntüsü/MSB sosyal medya)MSB görüntüleri paylaştı! Yunan ölüme itti Türk sahil güvenlik botlarıyla kurtardı (Ekran görüntüsü/MSB sosyal medya)

Düzensiz göçmenlerin, bölgeye giden iki sahil güvenlik botuyla kurtarıldığı bildirilen açıklamada, o anlara ait görüntülere de yer verildi.

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