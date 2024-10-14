Tel Aviv’de A Haber’e çirkin saldırı! Hakikat kadrajına siyonist müdahale

Terör devleti İsrail , ABD ve Batı'nın kesintisiz desteği gölgesinde bir yılı aşkın bir süredir Gazze'de sistematik bir soykırıma imza atıyor. 7 Ekim 2023'ten bu yana 42 bin Filistinli şehadet şerbeti içti.

İsrail, Gazze'ye götürdüğü yıkım ve soykırımı Lübnan topraklarına da taşıdı. Beyrut'a siyonist bombalar düştü. Lübnan'a karadan ve havadan işgal başlatan İsrail ile Hizbullah güçleri arasında sıcak çatışmalar yaşanıyor.