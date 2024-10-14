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Tel Aviv'de A Haber'e çirkin saldırı! Hakikat kadrajına siyonist müdahale

Terör devleti İsrail, Gazze ve Lübnan'da soykırıma imza atarken A Haber en sıcak noktada hakkati haykırmayı sürdürüyor. Bu durumdan huzursuz olan fanatik Yahudiler Tel Aviv'de A Haber yayınına çirkin bir saldırıda bulundu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :14 Ekim 2024 , 06:23 Güncelleme Tarihi :14 Ekim 2024 , 11:51
Tel Aviv’de A Haber’e çirkin saldırı! Hakikat kadrajına siyonist müdahale

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Terör devleti İsrail, ABD ve Batı'nın kesintisiz desteği gölgesinde bir yılı aşkın bir süredir Gazze'de sistematik bir soykırıma imza atıyor. 7 Ekim 2023'ten bu yana 42 bin Filistinli şehadet şerbeti içti.
Tel Aviv'de A Haber'e çirkin saldırı!



İsrail, Gazze'ye götürdüğü yıkım ve soykırımı Lübnan topraklarına da taşıdı. Beyrut'a siyonist bombalar düştü. Lübnan'a karadan ve havadan işgal başlatan İsrail ile Hizbullah güçleri arasında sıcak çatışmalar yaşanıyor.

Hizbullah'tan katil İsrail'e İHA saldırısı (Fotoğraf: AA)Hizbullah'tan katil İsrail'e İHA saldırısı (Fotoğraf: AA)


HİZBULLAH İSRAİL ASKERİ ÜSSÜNÜ VURDU

Hizbullah, katil İsrail'in kuzeyindeki Binyamina kasabasında bulunan askeri üsse insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırdığını açıkladı. Saldırıda 4 İsrail askeri öldü, 7'si ağır 58 İsrail askeri yaralandı.

A Haber'e saldıran fanatik Yahudi (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)A Haber'e saldıran fanatik Yahudi (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

TEL AVİV'DE A HABER'E SALDIRI

Bölge ateş çemberine dönerken A Haber, en sıcak noktadan yayınlarını sürdürüyor. A Haber ekiplerinden İslim İstanbullu ve Ertan Tuna Tel Aviv'de yayın yaptığı sırada çirkin bir saldırıya uğradı.
Tel Aviv'de A Haber'e çirkin saldırı!



İsrailli fanatik bir Yahudi, kameraya müdahale etti.
Tel Aviv’de A Haber’e çirkin saldırı! Hakikat kadrajına siyonist müdahale
A Haber muhabiri İslim İstanbullu (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)A Haber muhabiri İslim İstanbullu (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

"YAYINIMIZA MÜDAHALE GERÇEKLEŞTİ"

İslim İstanbullu ve kameraman Ertan Tuna, bölgeden hızla ayrılmak zorunda kaldı.

Yayını güçlükle tamamlayan İstanbullu, o anları "Yayınımıza da müdahale gerçekleşti dakikalar önce sizler de görüyorsunuz." sözleri ile anlattı.
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